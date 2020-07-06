Пережила побои отца и похудела на 40 кг. Как сейчас выглядит Елена Докич

Елена Докич – одна из ярких теннисисток 2000-х. Её называли чудо-девочкой, поскольку уже в 16 лет она разгромила саму Мартину Хингис в первом круге Уимблдона и стремительно ворвалась в элиту мирового тенниса. Кто знает, как бы сложилась судьба Елены, если бы не её отец, из-за которого теннисистка пролила немало слёз.

Елена Докич родилась в городе Осиек (Югославия), который сейчас является четвёртым по величине в Хорватии. Мама теннисистки Лилян — хорватка, а отец Дамир — этнический серб. Когда в 1991 году в Югославии началась гражданская война, Дамир принял в ней участие на стороне сербов. Через несколько месяцев семья приняла решение переехать в Сербию, а спустя три года Докичи эмигрировали в Австралию. Они поселились в пригороде Сиднея, и дети Докичей – дочь Елена и сын Саво стали учиться в школе Фэйрфельда.

Теннисом Елена начала заниматься ещё в Югославии. Есть история о том, как восьмилетняя девочка тщательно упаковывала свою любимую ракетку в багаж, когда эмигрировала в далёкую Австралию. Впервые о Докич заговорили на юниорском «Ролан Гаррос»-1998, когда она дошла до финала, уступив лишь россиянке Надежде Петровой. А через несколько месяцев 15-летняя Елена Докич всё-таки выиграла юниорский «шлем» — US Open. После победы в Нью-Йорке Елена сразу же перешла во взрослый тур. И уже в начале января 1999 года вместе с Марком Филиппуссисом выиграла Кубок Хопмана.

На Уимблдоне-1999 Докич успешно прошла квалификацию и в стартовом круге попала на первую ракетку мира, первого номера посева Мартину Хингис. К удивлению публики и всех специалистов, 16-летняя Елена Докич победила швейцарку с разгромным счётом – 6:2, 6:0. После этого теннисистка, представляющая Австралию, добралась до четвертьфинала. Год спустя Елена улучшила результат на Уимблдоне – дошла до полуфинала, уступив лишь американке Линдсей Дэвенпорт. В том же году Докич выступила на домашней для себя Олимпиаде-2000 в Сиднее, где в полуфинале уступила россиянке Елене Дементьевой, а в матче за бронзу проиграла американке югославского происхождения Монике Селеш.

Сразу после сиднейской Олимпиады в прессе неожиданно появились сообщения о том, что Елена Докич с 2001 года будет выступать под флагом Югославии. Понятно, что это произошло под давлением её отца Дамира, который уже на первом крупном турнире нового сезона проявил свой буйный нрав. По итогам жеребьёвки Australian Open Докич попала в первом же круге на вторую ракетку мира Линдсей Дэвенпорт. Дамир устроил скандал, обвинив организаторов в подтасовке. Папа Елены Докич попал в чёрный список турнира, а сама теннисистка несколько лет не участвовала в этом соревновании. Позже по рассказам Елены стало известно, что в эти годы она регулярно подвергалась физическому насилию со стороны отца, причём не только после поражений: «Иногда мне казалось, что чем лучше я играю, тем сильнее он меня бьёт. Боль была невыносимой, но я понимала, что ничего не могу рассказать другим. Меня заставляли надевать футболку с длинными рукавами, чтобы люди не могли увидеть многочисленные порезы и ушибы. Один раз он так сильно отхлестал меня по лицу, что скрыть синяки было нереально».

По рассказам Елены Докич, тот самый Уимблдон-2000, рекордный в её карьере «шлем», не стал для неё радостным и счастливым. 17-летняя теннисистка была уверена, что отец хотя бы на этот раз будет удовлетворён результатом дочери. Однако этого не произошло. Она долго ждала его в микст-зоне спорткомплекса и безуспешно пыталась дозвониться на сотовый. Когда отец всё-таки взял трубку, Елена услышала: «Ты жалкая бесполезная корова, ты не имеешь права возвращаться домой. Мне стыдно за тебя, сегодня ты не придёшь в отель, так что сама ищи, где ночевать». Идти девушке было некуда, и она легла спать на маленький диван в зоне для игроков. В 11 вечера уборщики потребовали освободить помещение, но теннисистку заметил судья Уимблдона Алан Миллс, который разыскал менеджеров спортсменки и помог ей найти ночлег.

Давление со стороны отца не могло не сказываться на психологическом состоянии теннисистки. Тем не менее, в то время Елена умудрялась показывать отличные результаты. В мае 2001-го Докич добралась до первого своего финала турнира WTA – на грунтовых кортах Рима – и сходу завоевала титул. Осенью она выиграла ещё два турнира с разницей в две недели – в Токио и в Москве. Причём Елена до сих пор является самой юной чемпионкой Кубка Кремля – в октябре 2001 года ей было всего 18,5 лет. В 2002-м Докич завоевала ещё два титула – на грунте в Сарасоте и на траве в Бирмингеме. В августе того же года 19-летняя теннисистка поднялась на рекордное для себя 4-е место в рейтинге WTA.

Елена Докич одержала победы над многими бывшими, действующими и будущими первыми ракетками мира – такими как Мартина Хингис, Винус Уильямс, Амели Моресмо, Аранча Санчес-Викарио, Моника Селеш, Жюстин Энен, Дженнифер Каприати, Елена Янкович, Ким Клейстерс, Каролина Возняцки.

В 2003 году Елена Докич нашла силы разорвать отношения с отцом, несколько лет она приходила в себя, искала тренеров, но на прежний уровень тенниса так и не вышла. В 2006 году теннисистка вернулась под флаг Австралии, а в 2009-м году на Australian Open Елена достигла рекордного для себя четвертьфинала. В 2011-м году Докич удалось выиграть 6-й титул WTA после 9-летнего перерыва – в Куала-Лумпуре.

Позднее Елена призналась, что могла бы добиться в теннисе гораздо большего, если бы не психологическое и физическое давление со стороны отца: «Я могла бы побеждать на турнирах «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира, если бы не проблемы с отцом. Могу с уверенностью сказать, что занимала бы место в топ-5 или топ-10. У меня был тяжёлый период, когда я чуть не покончила с собой, но я всегда любила теннис и продолжала бороться».

В 2014 году Елена Докич вынужденно завершила карьеру из-за череды травм, заболеваний и как результат – падения рейтинга. Выход на теннисную пенсию дался спортсменке нелегко. Она пробовала свои силы в роли тренера начинающей звезды Дарьи Гавриловой, писала колонку для австралийского теннисного журнала, но депрессия взяла своё. Докич никак не могла справиться с резкими переменами в своей жизни и начала, «заедать» стресс. Как призналась Елена журналистам, в её рационе появились бургеры, картошка-фри, много сладкого. К неправильному питанию добавились проблемы с щитовидной железой и мононуклеоз. В итоге бывшая теннисистка резко прибавила в весе. В какой-то момент, по словам Докич, она весила около 120 кг.

К счастью, Елена смогла вовремя поменять образ жизни. Она стала заниматься с психологом, поменяла рацион питания и вернулась к тренировкам. В это же время теннисистка начала работать комментатором на Australian Open и писать автобиографию.

В ноябре 2017 году вышла автобиография теннисистки под названием «Несломленная» («Unbreakable»). В своей книге Елена Докич откровенно рассказала о своих непростых отношениях с отцом. В одном из интервью она призналась: «Книга называется «Несломленная», но я была сломлена. Он это сделал. Я была полностью разбита. Всё, чего я тогда хотела и в чём нуждалась, так это добрые слова от любого. Я просто хотела, чтобы кто-то поговорил со мной и спросил, нужно ли мне что-нибудь. Но никого не было». Книга сразу же стала бестселлером, её перевели на многие языки, в том числе и на русский. И сейчас её можно купить в российских книжных магазинах.

Написав такую откровенную книгу, Елена Докич отважилась ещё на один смелый поступок – она стала в своём «Инстаграме» подробно рассказывать о борьбе с лишним весом: «Я выкладываю эти фото не для того, чтобы похвастаться и показать, насколько сильно я похудела. Я делюсь историей о том, через что мне пришлось пройти. У каждого из нас есть свои трудности. В той или иной мере мы все ведём борьбу, просто каждый сражается за что-то своё». Пока Елена, по её словам, похудела на 40 кг. Выглядит сейчас Докич в свои 37 лет отлично, но эта битва ещё продолжается.

Отметим, что далеко не каждый человек способен откровенно рассказать о своей жизни, о своих ошибках, о проблемах внутри семьи – о побоях отца. Елене Докич хватило сил и смелости поделиться своими переживаниями. Во всяком случае, громкое разоблачение тирана Дамира Докича открыло миру глаза на эту проблему. Многие прочитали книгу Елены и поделились своими переживаниями. «Папа Докич отличался эмоциональным поведением, каждое его движение было очень агрессивным. На людях он Елену не бил, но многие догадывались об этом. Он мог позволить себе резко её схватить после игры. Всё это ужасно. Но со времён папы Докич я таких примеров вижу всё меньше», — сказала как-то россиянка Елена Веснина.