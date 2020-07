Как выглядела 17-летняя Мария Шарапова во время своего триумфа на Уимблдоне

Путь к победе на Уимблдоне-2004 для Марии Шараповой начался задолго до её матча первого круга этого престижного турнира. 6-летняя ученица известного сочинского тренера Юрия Юдкина произвела фурор на мастер-классе знаменитой Мартины Навратиловой, который она давала в Москве в начале 1990-х для юных российских теннисистов.

Многократная чемпионка турниров «Большого шлема» отвела в сторону папу Шараповой – Юрия – и настоятельно рекомендовала ему отвезти дочку в США, где она сможет стать настоящей теннисисткой. Так Юрий Шарапов и поступил – через год Маша уже занималась в Академии Ника Боллеттьери. В 13 лет Мария впервые появилась на международном юниорском турнире во Флориде – Eddie Herr International Junior Tennis Championships-2000 — и сразу же его выиграла в категории до 16 лет. А уже в 15 лет Шарапова дошла до финалов на двух юниорских «Больших шлемах» (на Australian Open и Уимблдоне), после чего перешла в профессионалы.

В финале юниорского Уимблдона-2002 Шарапова проиграла в трёх сетах другой россиянке – Вере Душевиной. Но запомнилось Марии не это. Как она описывает в своей автобиографии «Неудержимая. Моя жизнь» (Unstoppable. My Life So Far), больше всего её взволновал выход в зал во время Бала чемпионов победительницы турнира в одиночном разряде Серены Уильямс: «Её выход был максимально драматичным: с высоко поднятой головой, расправленными плечами, во всем чемпионском блеске. Люди начали вставать из-за столов. Я хотела встать, но моё тело буквально мне не позволило. Я будто прилипла к своему стулу, глядя на Серену из толпы с единственной мыслью: «Я тебя достану».

Мария Шарапова Фото: Robert Laberge/Getty Images

Лето-2004 года началось с триумфа российского женского тенниса на «Ролан Гаррос». Это было небывалое событие – никогда ещё представительница России не побеждала на турнире «Большого шлема». А тут сразу две россиянки – Анастасия Мыскина и Елена Дементьева пробились в финал в Париже. По воспоминаниям Шараповой, это событие вызвало у неё двоякие чувства: «Финал «Ролан Гаррос» мы с Машей Кириленко смотрели вместе в её гостиничном номере в Бирмингеме. Мы обе тогда хорошо играли, так что невольно сравнивали себя с другими русскими девочками. Мыскина легко победила, но меня это всё не очень интересовало. Меня беспокоило только то, что кто-то из них станет первой русской чемпионкой «Шлема». Мне не нравилось, как это звучало и как заставляло меня себя чувствовать. Я хотела, чтобы это была я».

Мария Шарапова Фото: Kevin Winter/Getty Images

На Уимблдонском турнире 2004 года Мария Шарапова была посеяна под 13-м номером. Выше неё в списке претенденток на победу были такие гранды мирового тенниса как сёстры Уильямс, Дэвенпорт, Каприати, Моресмо, Мыскина, Дементьева и другие. Мало кто мог предсказать успех 17-летней Шараповой. По рассказам Марии, в один из дней по дороге на тренировочный корт она наступила на мягкую кочку, и позже поняла, что во что-то вляпалась: «Подошвы моих кроссовок были измазаны в ужаснейшей собачьей грязью, которую мне только доводилось видеть». Но пожилой мужчина заверил теннисистку, что она ошибается: «Это не собачья. Я хорошенько рассмотрел. Это лисья кучка. Это очень здорово! Это означает, что вам очень повезёт. Может быть, это даже значит, что вы выиграете турнир». Это был первый намёк на то, что Уимблдон-2004 станет для Марии Шараповой особенным.

Мария Шарапова Фото: Scott Gries/Getty Images

Все дни Уимблдона Мария проводила со своей командой тренеров и отцом. Практически каждый вечер они ходили ужинать в один и тот же тайский ресторан – в тот самый, который открыли для себя годом раньше после победы в третьем круге Уимблдона-2003 над Еленой Докич. Они так часто туда ходили, что перестали смотреть меню и заказывали блюда по запомненным номерам. «Я всегда заказывала №8 и №47 – блинчики с овощами и говядина на сковороде с луком. На гарнир я заказывала №87 – жареный рис», — написала в книге Шарапова.

Мария Шарапова Фото: Kevin Winter/Getty Images

Команда у теннисистки подобралась дружная и весёлая. В какой-то момент они начали играть «на спор». Россиянка вспоминала: «Вдруг я ни с того, ни с сего предложила: «Давайте заключим сделку – если я выиграю, вам, ребята, придётся побриться налысо». Сначала тренеры стали отказываться, а потом один из них сказал: «Если ты выиграешь Уимблдон, мы побреемся везде, даже сама знаешь где». По словам Марии, все посмеялись и согласились с ним, а потом они забыли об этом. Но Шарапова не забыла.

Мария Шарапова Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Во время подготовки к первому матчу Шарапова сидела в общей раздевалке с Марией Кириленко и коротала время с клубникой и кроссвордом, пока шёл дождь. Неожиданно к ней подошла американка Линдсей Дэвенпорт и спросила, почему она не пользуется специальной раздевалкой для игроков топ-16 посева. Шарапова была удивлена, что у неё есть такая привилегия и решила, что пора ей воспользоваться: «Моя русская подружка не попала в число сеяных. Поэтому я сказала ей «прощай», оставив её с клубникой и кроссвордом. Нам пора расстаться, подумала я, может быть на время, а может быть, и навсегда».

Мария Шарапова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Матч первого круга, в котором Шарапова не оставила сопернице ни шанса, никак ей не запомнился. Самое важное для Марии в тот день произошло после игры. В зоне для игроков она встретила испанца Хуана-Карлоса Ферреро, который шёл после пресс-конференции. Как писала россиянка в своей книге, она тайно была влюблена в Ферреро с того времени, когда готовилась к грунтовому сезону в его академии. Именно поэтому каждое слово, обращённое испанцем к ней, имело для теннисистки огромное значение. Хуан-Карлос то ли в шутку, то ли всерьёз в беседе с журналистами предсказал её, Марии Шараповой, победу на Уимблдоне: «Я поставил на кон свою репутацию, Мария. Так что не подведи меня. Не заставляй выглядеть идиотом». Таким образом, Шараповой пришлось доказывать, что Хуан-Карлос Ферреро не зря поверил в неё.

По словам Шараповой, свою лучшую игру на том турнире она показала в матче третьего круга с Даниэлой Гантуховой. Мотивации на эту встречу добавил забавный факт. Когда девушки вышли на разминку, Мария поняла, что у неё точно такое же платье, как у словачки. И это её очень разозлило: «В этом не было вины соперницы, но меня это вывело из себя, и позже я проследила, чтобы такая ситуация никогда не повторилась. Как? Когда наступило время подписывать новый контракт с Nike, они включили в него параграф, который гласил, что на каждый турнир, на котором я буду играть, компания будет предоставлять мне эксклюзивную форму. Но раздражение, которое я почувствовала в тот момент, добавило моей игре необходимого перца».

Мария Шарапова Фото: Mike Hewittl/Getty Images

В полуфинале Мария встретилась с 5-м номером посева американкой Линдсей Дэвенпорт. Как писала Шарапова в книге, во многом они играли в один и тот же теннис, предпочитая силовую игру на задней линии. Обе подавали плоские и низкие мячи без закрутки – всему этому они научились у Роберта Лансдорпа. «Я была ребёнком. Линдсей была женщиной. Я была слабой, Линдсей – сильной. Я была жилистой и худой, Линдсей – мощной и плотной. Ей было 28 лет, и кое-кто уже начал поговаривать о её уходе. Но Линдсей была одной из величайших теннисисток мира. Она была такой же, как я, только больше, сильнее, старше и опытнее».

Мария Шарапова Фото: Kevin Winter/Getty Images

Первый сет полуфинала с Линдсей Дэвенпорт получился для Шараповой просто ужасным. Она его проиграла со счётом 2:6. А в начале второй партии встреча была прервана из-за дождя. Мария уже представляла себя в кресле самолёта, летящей домой, когда услышала от тренера: «Отбивай мячи в корт. Не важно как. Заставь её играть. Заставь её бить по мячу. Заставь её задуматься. Всё, что тебе надо, это отправлять этот проклятый мяч на другую сторону корта. Она не сможет попасть по нему после двух часов размышлений о том, как будет здорово попасть в финал». И Мария в итоге победила в трёх сетах – 2:6, 7:6, 6:1.

Мария Шарапова Фото: Kevin Winter/Getty Images

Накануне финала россиянка проснулась с больным горлом, но о своей простуде забыла, как только вышла на решающий матч. Соперницей 17-летней Шараповой была сама Серена Уильямс, которая пыталась стать первой теннисисткой после Штеффи Граф, выигравшей Уимблдон три раза подряд. У американки всё было поставлено на карту, а Марии нечего было терять. «Серена Уильямс выглядит на корте почти высокомерно и немного отстранённо, как будто смотрит на тебя с большой высоты. Я узнала этот вид, потому что сама выгляжу точно так же», — вспоминала Шарапова, которая выиграла финал со счётом 6:1, 6:4.

Мария Шарапова — победительница Уимблдона-2004 Фото: Mike Hewittl/Getty Images

Поприветствовав судью и соперницу, россиянка перепрыгнула заграждение вокруг места, где стояли фотографы, и стала подниматься по рядам к отцу на трибуну. Наконец, Мария добралась до него, и они крепко обнялись. Это был их триумф! «Мы начинали всё это только вдвоём, и теперь должны были быть только вдвоём. В этих объятиях было всё – вся наша борьба и все наши мечты», — вспомнила Шарапова.

Мария Шарапова с отцом Фото: Bob Martin/AELTC/POOL/Getty Images

В своей чемпионской речи Мария Шарапова поблагодарила Ника Боллеттьери, Роберта Лансдорпа и родителей. Россиянка рассказала о своей простуде и намекнула на Хуана-Карлоса Ферреро, хоть и не назвала его имени. А затем она подняла глаза на свою ложу сделала стригущие движения рукой. Так она напомнила своей команде об их пари. После всех торжеств Шарапова отправилась в раздевалку, зашла в свою кабинку, начала переодеваться и тут услышала рыдания Уильямс, которая находилась за стенкой. «Я покинула раздевалку как можно скорее, но Серена знала, что я слышала её рыдания, — написала Шарапова в своей книге. – Люди часто интересуются, почему мне так сложно побеждать Серену. Для меня правильный ответ остался именно в той раздевалке, где я переодевалась под рыдания Серены». Видимо, права Шарапова – униженная и оскорблённая Уильямс так и не простила сопернице тот день на Уимблдоне-2004. Об этом говорит счёт их личных встреч – 20-2 в пользу американки.