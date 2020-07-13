Бал чемпионов Уимблдона. Как выглядели Граф, Агасси, Шарапова, Федерер в момент триумфа

Знаменитый Уимблдонский турнир славится своими традициями. Одна из них – Бал чемпионов, на который приглашаются финалисты во всех разрядах. Каждый хочет выглядеть на этом празднике шикарно, по-чемпионски. Предлагаем заглянуть на Бал чемпионов Уимблдона разных лет.

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Навратилова – Макинрой – 1983, 1984

Американка чехословацкого происхождения Мартина Навратилова является рекордсменкой Уимблдона всех времён по количеству титулов в одиночке – девять. Именно здесь она выиграла свой первый «шлем» в 1978 году и здесь же одержала свою последнюю, 18-ю победу в одиночке – в 1990-м. Выступление Джона Макинроя на Уимблдоне-1981 могло завершиться в первом же круге. Он устроил истерику на корте, постоянно апеллировал к арбитру на вышке, выругался на него матом, сравнил бригаду судей со стадом баранов и в итоге был оштрафован. И когда американец выиграл этот турнир, впервые за 100 лет организаторы Уимблдона не дали ему автоматическое членство во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета «за неподобающее поведение». Но в 1983 и 1984 годах Джон Макинрой снова стал победителем Уимблдона, и тогда как раз его напарницей по Балу чемпионов стала одна из главных бунтарок женского тура – Мартина Навратилова.

Уимблдон-1983 и 1984. Джон Макинрой и Мартина Навратилова Фото: instagram.com/wimbledon

Граф – Агасси – 1992

Ещё один теннисный бунтарь – Андре Агасси – в начале своей карьеры несколько лет бойкотировал Уимблдон из-за жёсткого дресс-кода, но затем всё-таки решил туда поехать. В 1991 году он дошёл там до четвертьфинала, а в 1992-м как раз в Англии выиграл свой первый турнир «Большого шлема» из восьми. Немка Штеффи Граф подхватила эстафету королевы Уимблдона у Навратиловой. Она выиграла на этом турнире семь раз – с 1988 года по 1996-й. Любопытно, что когда Агасси завоевал свой единственный «шлем» на траве и вместе со Штеффи стал главным героем Бала чемпионов, молодые люди даже не могли представить, что через 7 лет у них начнёт завязываться роман, который привёл к браку. Знаменитые чемпионы вместе уже 20 лет и у них двое детей.

Уимблдон-1992. Штеффи Граф и Андре Агасси Фото: Getty Images

Шарапова – Федерер – 2004

Уимблдон-2004 стал моментом триумфа для 17-летней россиянки Марии Шараповой, которая в финальном матче обыграла саму Серену Уильямс. Это была первая победа Шараповой на турнире «Большого шлема», а также первая и единственная победа представителя России на Уимблдоне. Позже россиянка смогла собрать «Карьерный шлем», выиграв на всех четырёх мэйджорах. Но этот успех на Уимблдоне стал для Марии, конечно же, особенным. «Я остановилась на исключительном кремовом платье прямого кроя с плиссированной юбкой, — описала позже Шарапова свою подготовку к чемпионскому балу. – Я специально оделась к вечеру, высушила волосы, которые свисали прямыми прядями, и практически не воспользовалась косметикой. Я вообще тогда не знала, что делать с косметикой. Я была смущена и нервничала, вокруг меня было больше камер, чем я их видела за всю предшествующую жизнь». В тот год чемпионом среди мужчин стал Роджер Федерер. Это был для него второй титул подряд. Швейцарец стремительно становился Королём Уимблдона.

Уимблдон-2004. Мария Шарапова и Роджер Федерер Фото: Getty Images

Серена – Надаль – 2010

Одним из главных соперников Федерера в XXI веке был и остаётся Рафаэль Надаль. Испанец долгие годы носит титул Короля грунта, однако и на траве Уимблдона он смог дважды отпраздновать успех. В 2010 году его напарницей по Балу чемпионов была американка Серена Уильямс, у которой в активе семь титулов на этом престижном турнире. Любопытно, что двумя годами ранее на празднике победителей Надаль разделил миг триумфа с её сестрой – Винус.

Уимблдон-2010. Серена Уильямс и Рафаэль Надаль Фото: Julian Finney/Getty Images

Квитова – Джокович – 2011, 2014

В 2011 году главными героями Бала чемпионов стали сразу два новичка. Серб Новак Джокович впервые победил на Уимблдоне, а чешка Петра Квитова вообще первый раз выиграла турнир «Большого шлема». Любопытно, что в 2014 году Новак и Петра дружно выиграли Уимблдон во второй раз.

Уимблдон-2011. Новак Джокович и Петра Квитова Фото: Tom Lovelock/Getty Images

Серена – Федерер – 2003, 2009, 2012

В 2000-е годы самой стабильной парой победителей Уимблдона были Серена Уильямс и Роджер Федерер. Американка праздновала здесь успех семь раз, а швейцарец – восемь. И трижды они становились партнёрами по Балу чемпионов.

Уимблдон-2012. Роджер Федерер и Серена Уильямс

Серена – Джокович – 2015

В 2015 году Бал чемпионов Уимблдона наконец-то стал оправдывать своё название. Дело в том, что, начиная с 1977 года, был отменён Танец чемпионов, который раньше исполняли все победители этого турнира. Но благодаря настойчивости чемпиона-2015 Новака Джоковича эту давно забытую традицию удалось вернуть. Его поддержала и чемпионка того года Серена Уильямс, которая внесла своё предложение: вместо вальса, который изначально хотел танцевать Джокович, она попросила выбрать что-то более зажигательное. Теннисисты остановились на диско-классике от Bee Gees – треке Night Fever. Американка танцевала очень пластично, а Новак изобразил танцора диско.

Уимблдон-2015. Чемпионский танец Новака Джоковича и Серены Уильямс

Серена – Маррей – 2016

77 лет Великобритания ждала, когда Уимблдон выиграет британский теннисист. В далёком 1936 году это был Фред Перри, а потом как отрезало. В 2013-м эту несправедливость к радости местной публики исправил Энди Маррей. А спустя три года Энди выиграл на Уимблоне во второй раз. Его партнёршей по Балу чемпионов в том сезоне была Серена Уильямс. Когда же Маррей возвращался в тур после тяжёлой травмы и операции на бедре, именно американка согласилась с ним сыграть в миксте на Уимблдоне-2019. Энди и Серена дошли тогда вместе до 3-го круга.

Уимблдон-2016. Энди Маррей и Серена Уильямс

Мугуруса – Федедер – 2017

В 2017 году Уимблдон в 8-й раз выиграл Роджер Федерер, а чемпионкой в женском одиночном разряде впервые стала испанка Гарбинье Мугуруса. «Роджер, ты готов к танцу во время чемпионского ужина?» — написала Мугуруса в своём «твиттере». «Давай, чемпионка», — ответил Федерер. Однако танца не было. Федерер потом в своих рассказах о том, как прошёл бал, «путался в показаниях»: «Я даже не знаю, что я делал вчера. Думаю, я смешал слишком много разного алкоголя. После чемпионского бала мы пошли, кажется, в бар. Там было человек 30-40 наших друзей. Было супер. Спать я лёг в пять, так что, когда проснулся, мне было не очень».

Уимблдон-2017. Роджер Федерер и Гарбинье Мугуруса

Халеп – Джокович – 2019

В 2019 году Танец чемпионов не состоялось уже по вине партнёрши. Победительница в женском одиночном разряде Симона Халеп объяснила своё нежелание танцевать с Новаком Джоковичем так: «Я сильно переживала, даже уточнила, могу ли я отказаться. Мне сказали, что решение за мной, поэтому я и отказалась. Почему? Боялась упасть».

Уимблдон-2019. Новак Джокович и Симона Халеп

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Кстати, в 2007 году по заказу Уимблдона был проведён опрос среди болельщиков на звание самых привлекательных в истории чемпионов в женском и мужском одиночных разрядах. Наибольшее количество голосов получили Мария Шарапова и Андре Агасси. Вслед за Шараповой расположились Крис Эверт, Штеффи Граф, Серена Уильямс, Мартина Хингис и другие. А Агасси опередил Патрика Кэша, Бьорна Борга, Пита Сампраса и Роджера Федерера.