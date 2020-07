Монеты над кортом, пощёчина судье, бой за полотенце. 10 скандалов Уимблдона

За более чем 100-летнюю историю Уимблдон запомнился не только феерическими битвами лучших теннисистов мира на травяных кортах, но и множеством скандалов. Расскажем о десяти из них.

«Белоснежки» Уимблдона. Стильные и элегантные наряды Серены, Шараповой, Бушар, Возняцки

Американец Джон Макинрой всегда слыл теннисистом буйного нрава. Один из самых ярких его скандалов случился на Уимблдоне-1981, когда Джон устроил истерику в матче первого круга с Томом Галликсоном. По ходу поединка он множество раз выражал недовольство работой судьи на вышке: «Ты, что, серьёзно? Ты не можешь быть серьёзным! Мяч попал в линию, там мел взлетел! Как ты вообще смог увидеть там аут?!». В третьем сете Макинрой вообще выругался матом в адрес судьи, а позднее сравнил бригаду судей со стадом баранов. И когда американец выиграл этот турнир, впервые за 100 лет организаторы Уимблдона не дали ему автоматическое членство во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета «за неподобающее поведение». Кстати, позднее автобиография Джона Макинроя была названа по его фразе, ставшей крылатой: You cannot be serious! Сам же теннисист ещё дважды выиграл Уимблдон, конечно же был введён в элитный клуб, сегодня он является одним из самых популярных теннисных комментаторов мира и сыграл самого себя в фильме «Уимблдон».

На Уимблдоне-2016 нервы сдали у серба Виктора Троицки. В матче второго круга с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом в пятом сете при счёте 5:3 в пользу испанца Рамос подавал и пытался заработать матчбол. Троицки был уверен, что мяч улетел в аут, но судья уверенно засчитал попадание в корт. Серб протянул мяч в сторону судьи и попытался ему показать, что на нём нет следов белой краски от линии: «Нет, нет, посмотрите внимательнее на мяч!» — кричал Виктор. После того, как сербу не удалось отыграть матчбол, уже после рукопожатия с соперником Троицки бросился к судье выяснять отношения: «Что вы творите? Вы худший судья в истории! Вы ужасны! Извините, но я должен вам это высказать: Вы ужасны! Я прекрасно видел мяч. А вы сегодня вообще ничего не видели! Вы допустили ошибок 30 в обе стороны!» По итогам этого скандала Виктор Троицки был оштрафован на 10 тысяч фунтов стерлингов.

На Уимблдоне-2017 отличился Даниил Медведев, причём как со знаком плюс, так и со знаком минус. В первом круге россиянин сенсационно выбил из сетки 5-го номера посева и трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Стэна Вавринку. В следующем круге Даниил встречался с бельгийцем Рубеном Бемельмансом. Медведев смог отыграться со счёта 0-2 по сетам и вёл в пятой партии 2:1 с брейком. Когда арбитр на вышке Мариана Алвеш поправила решение линейного судьи и попросила переиграть мяч, Даниил начал выяснять с ней отношения: «Вызывай супервайзера, я думаю, что у тебя что-то против меня. Ты постоянно меняешь решения не в мою пользу». В итоге мяч переиграли и счёт стал стремительно расти не в пользу Даниила. Этот эпизод явно выбил россиянина из колеи, и победителем этого матча стал Бемельманс. На этом скандал не закончился. Даниил достал из сумки кошелёк и стал бросать в сторону судейской вышки монеты, причём публике этот жест понравился – каждый взлёт в воздух монет сопровождался аплодисментами. После этого матча Медведев получил сразу три штрафа на общую сумму 14,5 тысяч долларов. Кстати, спустя два года на том же Уимблдоне Даниил проиграл в третьем круге опять в пяти сетах ещё одному бельгийцу – Давиду Гоффену. После матча россиянин не пожал руке судье на вышке, а уходя с корта, ударил ракеткой по газону, за что был оштрафован на 5,5 тысяч долларов.

«Хочу замену судьи». Медведев поругался с арбитром и выбыл с Уимблдона

Один из самых громких скандалов на Уимблдоне случился в 1995 году. Американец Джефф Таранго играл матч 3-го круга одиночного разряда с немцем Александром Мронцем. А накануне в паре Джефф играл против любимца местной публики Тима Хенмэна и немало поспособствовал тому, чтобы англичанина дисквалифицировали. В итоге в матче с Мронцем публика была настроена по отношению к Таранго весьма агрессивно. В какой-то момент американец крикнул в сторону трибун: «Заткнитесь!» Судья матча, француз Бруно Ребё, вынес ему предупреждение. Таранго вступил с ним в спор, назвав «самым коррумпированным в теннисе». В ответ Ребё оштрафовал его на очко, стоившее Джеффу гейма на своей подаче. После этого Таранго бросил на корт мячи, собрал ракетки и покинул стадион. В этот момент к судье бросилась жена спортсмена, Бенедикта, и влепила ему пощёчину. Джефф Таранго за эту историю был оштрафован в общей сложности на 63 тысячи долларов. После окончания карьеры американец работал тренером, в том числе и у Марии Шараповой, а сейчас является комментатором и с удовольствием играет на турнире легенд на Уимблдоне.

Перед стартом Уимблдона-2019 не справилась с эмоциями американка Серена Уильямс. Она проводила тренировку и в какой-то момент разозлилась то ли на себя, то ли на свою команду. Во всяком случае, Серена четыре раза ударила ракеткой по корту и швырнула её, повредив травяное покрытие. Персоналу стадиона пришлось убирать обломки ракетки и приводить в порядок газон. На одной из пресс-конференций американке пришлось оправдываться за своё поведение: «Я просто бросила на корт ракетку. За это меня оштрафовали. Если бы мне объяснили, что такого я сделала, я была бы благодарна. Я всегда была «Мстителем» в сердце. Наверное, у меня суперсила, не знаю». Сумма штрафа за «простой бросок ракетки» составила 10 тысяч долларов.

На Уимблдоне-2017 произошёл скандал во время матча Джека Сока. После победы в первом круге над представителем Чили Кристьяном Гариным американец решил поблагодарить публику и бросил своё полотенце на трибуну. Поначалу этот сувенир поймал подросток, однако у него буквально из рук «трофей» стал выдёргивать крупный мужчина в синей рубашке. В итоге именно он выиграл этот короткий бой за полотенце. Но спустя какое-то время по сети разошлось видео с этим эпизодом. Американский теннисист обратил на него внимание и в своём твиттере выразил недоумение – как можно было отобрать у ребёнка сувенир? Сок пообещал подарить точно такое же полотенце мальчишке, если пользователи интернета помогут его отыскать. Началась целая кампания по поиску ребёнка и осуждению наглого поведения мужчины в синей рубашке. К этой компании подключились официальные аккаунты турниров «Большого шлема», Энди Маррей, другие теннисисты. Парня в итоге разыскали, и Сок ему вручил полотенце.

Вот уж кому нужно было полотенце на Уимблдоне-2019, да не одно, так это участникам матча первого круга турнира в миксте между дуэтами Лаура Зигемунд / Артём Ситак и Дарья Юрак / Кеннет Скупски. Во время перерыва перед решающей партией, когда теннисисты находились на своих стульях, неожиданно прорвало шланг, предназначенный для полива травы. Сначала промокли только сумки Лауры и Артёма, затем они сами. Но через несколько секунд после устранения прорыва вода хлынула вновь, только сильнее и в разные стороны. В итоге мокрыми оказались все теннисисты, судья на вышке Мохамед Лайани, болбои и часть зрителей.

Иногда на Уимблдоне случаются и скандалы, имеющие криминальный оттенок. Так в 2007 году сразу два участника соревнований оказались жертвами воров. Француз Микаэль Льодра лишился бумажника, буквально на 30 секунд отвлекшись от своего шкафчика, а у тренера испанца Фелисьяно Лопеса – Альберта Косты украли сумку, где лежали деньги. Представитель Всеанглийского теннисного клуба заявил тогда: «Мы знаем об этих инцидентах и попросили наш обслуживающий персонал в раздевалках быть более бдительными. Однако это трудно, когда вход в раздевалки разрешен такому большому количеству людей».

В 2012 году произошла кража, которая потрясла всех поклонников Уимблдона. В разгар турнира был похищен всеобщий любимец – ястреб Руфус, который охраняет турнир от назойливых голубей. Птица была украдена ночью из припаркованного автомобиля прямо с клеткой. К поиску Руфуса подключили полицию, но через два дня ящик с птицей был подброшен к дверям ветлечебницы. Ястреб практически не пострадал, лишь повредил себе лапу, видимо, когда долго бился в неволе о стены клетки. Ему дали пару дней отдыха, после чего Руфус снова заступил на службу.

В 1996 году случился грандиозный прокол службы безопасности, когда во время финального матча между Рихардом Крайчеком и Маливаем Вашингтоном на корт неожиданно выбежала 23-летняя студентка Мелисса Джонсон, подрабатывавшая на турнире официанткой. На девушке в этот момент не было ничего, кроме фартука, повязанного на поясе. Публика и теннисисты были шокированы. Особенно Вашингтон, который позже признался, что не мог сосредоточиться на игре, потому что перед его глазами всё время вставал образ этой юной леди. В итоге Маливай проиграл Крайчеку в трёх сетах.