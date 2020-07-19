Как Шарапова и другие звёзды тенниса меняют ракетки на боксёрские перчатки

Почему теннисистки часто включают в свою программу физподготовки бокс? На первый взгляд, это совершенно разные виды спорта. Однако, как в боксе, так и в теннисе главная цель тренировок – развитие быстроты реакции, способность моментально менять направление, скорость движения, а также положение тела в пространстве. Ну, и конечно, в боксе и в теннисе важно умение молниеносно и мощно наносить одиночные и серийные удары. Именно поэтому звёзды тенниса время от времени меняют свои любимые ракетки на боксёрские перчатки. Давайте посмотрим, как проводят тренировки по боксу лучшие теннисистки мира.

Как выглядели Шарапова и Федерер в 15 лет, а также юные Надаль, Возняцки и Циципас Тренировка Шараповой с Боллеттьери, брошенные ракетки Федерера и первые автографы Надаля на детских видео.

Датчанка Каролина Возняцки – одна из первых современных теннисисток, которая включила в программу своей подготовки бокс. Бывшая первая ракетка мира не раз говорила, что эти два вида спорта очень похожи: «Суть тенниса – тебе нужно искать путь к победе и при этом не имеет значения, кто стоит по другую сторону сетки. Всё зависит только от тебя. Ты один на один борешься с соперницей. Рейтинг, форма, её габариты не имеют значение. Именно этим теннис и похож на бокс. Хотя у нас не нужно переживать по поводу удара в голову».

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Каролины Возняцки.

Довольно давно начала заниматься боксом и даже кикбоксингом сербка Ана Иванович. «Мне нравится проводить тренировки в боксёрских перчатках, потому что это весело, снимает напряжение. И в теннисе, и в боксе важны быстрые руки и ноги», — сказала как-то чемпионка «Ролан Гаррос»-2008.

Россиянка Мария Шарапова впервые была замечена в боксёрском зале во время своей дисквалификации в 2016 году. Она регулярно выкладывала в «Инстаграм» фото и видео своих тренировок. И неудивительно, что когда пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема» спросили, представляет ли она кого-то конкретно, когда наносит мощные удары в перчатках, Шарапова с улыбкой ответила: «Да, когда я боксирую, то представляю конкретных людей. Много кого». Интересно, кого же Мария всё-таки имела в виду?

«Любимая» соперница Марии – американка Серена Уильямс, которая на теннисном корте обыгрывала россиянку 20 раз за карьеру, тоже очень любит проводить тренировки по боксу. Однажды ей ассистировал сам легендарный боксёр-тяжеловес Майк Тайсон. Бывший абсолютный чемпион мира во время тренировки поддерживал боксёрский мешок, пока Серена отрабатывала на нём удары. Позже Тайсон предположил, что вряд ли кто-то захочет провести поединок на ринге против Уильямс.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко впервые решила заняться боксом в конце 2014 года во время межсезонья. В качестве наставника бывшая первая ракетка мира и двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» взяла себе Питера Берга и пообещала этому специалисту добиться на новом поприщем больших успехов: «Решила заняться боксом с новым спарринг-партнёром. Скоро вы познакомитесь с моим крутым джебом».

По завершении сезона-2018 Даяна Ястремская занялась боксом. Украинская теннисистка провела занятие с тренером на ринге, нанося мощные удары с обеих рук.

Ещё одна украинка – Элина Свитолина смогла найти время для занятия боксом перед самым US Open. Она посетила боксёрский зал в Бруклине, где пообщалась с чемпионкой мира по версии WBC Алисией Эшли. «Бокс – это отличный вариант физической нагрузки для межсезонья, потому что во время турнирной недели такие упражнения могут быть очень опасны. Суть бокса и тенниса заключается не только в силе. Психологическая стойкость тоже очень важна. И в боксе, и в теннисе ты должен сам найти свой путь к победе. Ты должен понять, куда именно ударить, какую стратегию использовать», — рассказала Свитолина после занятий с Эшли. Кстати, Алисию Эшли впечатлило то, насколько Элина «хорошо чувствует своё тело».

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 Елена Остапенко провела тренировку на ринге с ещё одним популярным в Латвии спортсменом – боксёром Майрисом Бриедисом. «Бокс полезен для сердца, он вообще полезен для теннисистов. Я слышала, что многие включают эти занятия в свои фитнес-программы. Я занимаюсь боксом с тренером, надеваю перчатки и выполняю удары. Но на ринге спаррингов я пока не провожу», — рассказала Елена.

Попробовала свои силы в боксе и Анастасия Павлюченкова. После тренировки россиянка осталась очень довольна: «Ещё одна потрясающая сессия. Отличная кардионагрузка и море веселья».

Ещё одна россиянка – Светлана Кузнецова – тоже с удовольствием занимается боксом. Причём приглашает всех поспаринговать с ней: «Когда впервые оказалась на боксёрском ринге, сразу влюбилась в него. Это была любовь с первого взгляда, а точнее – удара. Есть желающие поспаринговаться?»

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Светланы Кузнецовой.

Любопытно, что Светлана любит включать в свои тренировки разные типы упражнений и даже мечтает в будущем заняться танцами: «Отдельное внимание уделяю растяжке и пилатесу — это помогает избежать многих травм. А ещё очень хочется начать заниматься танцами, но никак не могу подобрать удобное время».