Как выглядели Шарапова и Федерер в 15 лет, а также юные Надаль, Возняцки и Циципас

Иногда, чтобы сделать шаг вперёд, надо оглянуться назад. И даже чемпионам турниров «Большого шлема» и первым ракеткам мира не повредит на мгновение вернуться в прошлое. Давайте посмотрим на детские видео, как начинали свой путь к теннисной вершине юные Шарапова, Федерер, Надаль, Возняцки и Циципас.

Как выглядели Курникова и Надаль в 13 лет, а также юные Шарапова, Джокович и Возняцки Дебют Курниковой на юниорском «шлеме», тренировка Шараповой с папой и обидное поражение Надаля от Гаске на детском турнире.

Родители Каролины Возняцки переехали из Польши в Данию ещё до рождения детей. А так как и папа Пётр, и мама Анна были профессиональными спортсменами, то они хотели, чтобы их дети тоже приобщились к спорту. Сын Патрик пошёл по стопам отца и стал заниматься футболом, а дочка Каролина тоже любила играть с мячом, но выбрала не футбол, как папа, не волейбол, как мама, а теннис. И когда у Каролины пошли первые успехи, папа Пётр взял карьеру дочери в свои руки и стал её главным наставником и помощником. В 14 лет Возняцки уже успешно выступала на юниорских турнирах. Вот как уверенно Каролина себя чувствовала на хардовых кортах Майами в декабре 2004 года во время подготовки к очередному турниру.

Марию Шарапову в 7-летнем возрасте папа Юрий привёз из России во Флориду, и над ней сразу же взял шефство сам руководитель знаменитой теннисной академии Ник Боллеттьери. Американец, который до этого был наставником таких именитых игроков как Андре Агасси, Моника Селеш, Анна Курникова, регулярно проводил тренировки с Шараповой, воспитывая в ней профессионализм и обучая всем тонкостям тенниса. А сама Мария внимательно прислушивалась к каждому слову мэтра, стараясь чётко исполнить всё, что он посоветует. Вот и на этом видео с одной из тренировок 15-летняя россиянка занималась под пристальным взглядом Боллеттьери. Сам Ник не раз подчёркивал: «Мария думала только о тренировках. Она была очень замкнутая и очень дисциплинирона».

Рафаэль Надаль стал великим чемпионом, потому что всегда умел проводить работу над ошибками. Эту черту ему привили с детства не только родители, но и два дяди. Один из них – Мигель-Анхель Надаль был знаменитым футболистом «Барселоны» и сборной Испании, а второй – Тони Надаль стал тренером и наставником для Рафы на всю жизнь. Если на детском турнире во французском городе Тарб – Les Petit As в 1999 году 13-летний Надаль сошёл с дистанции, уступив будущему чемпиону Ришару Гаске, то год спустя Рафаэль уже обыграл всех соперников и завоевал главный приз. Глядя на это детское видео, заметно, что повышенное внимание публики для юного испанца было непривычно. Он ещё неуверенно раздавал свои первые автографы.

Грек Стефанос Циципас тоже вырос в спортивной семье. Его русский дедушка – знаменитый спартаковский футболист Сергей Сальников, мама и тётя – известные советские теннисистки, а отец – тоже профессиональный теннисист. Неудивительно, что детство Стефаноса прошло на корте. И уже на юниорских турнирах специалисты и журналисты заметили его успехи. Посмотрите первое интервью грека с русскими корнями, где он рассказывает о своём кумире. Любопытно, что юный Циципас так и не смог развёрнуто объяснить, почему ему нравится Роджер Федерер.

Сам кумир Циципаса – Роджер Федерер – далеко не сразу стал великим теннисистом, и успехи к нему приходили постепенно. Шаг за шагом швейцарец шёл к вершине – на этом пути были и слёзы, и горечь поражений, и брошенные на корт ракетки. Одним словом, эмоции били через край. Известно, что Рафаэль Надаль за всю свою карьеру не сломал ни одной ракетки, а вот Марат Сафин испортил их более 1000. Интересно, а сколько ракеток пострадало от Федерера?

Любопытно, что Роджер сейчас с улыбкой вспоминает времена юности, когда, будучи подростком, позволял себе эксцентричное поведение на корте: «Когда-то я был совершенно другим – кричал, швырял ракетки, ругался. Но в какой-то момент карьеры я просто стукнул по столу и сказал себе: «Достаточно». Не хочу больше бросать ракетки и смущаться перед тысячами зрителей на стадионе. Поэтому я попытался измениться. Но я счастлив, что позволил эти выходки тогда, ведь сегодня у меня нет соблазна вести себя таким образом».