Элина Свитолина не едет на US Open и тренирует меткость, играя в петанк с Гаэлем Монфисом

А вот муж Серены Уильямс испёк блины с её изображением, пока она готовится к серии американских турниров.

После рестарта теннисный сезон уже набирает обороты. После турнира в Палермо у женщин на очереди Прага или Легсингтон. Так что теннисисткам между тренировками и матчами всё труднее найти время на отдых и развлечение. Посмотрим, что происходит у спортсменов в соцсетях.

«Нравится, как я строю гримасы?» Шарапова и Серена начали кривляться друг перед другом Знаменитые теннисистки выкладывают в соцсети фотографии с перекошенными лицами. Зачем?

Бывшая 4-я ракетка мира и чемпионка последнего Кубка Кремля – швейцарка Белинда Бенчич собиралась выступать на турнире в Праге, но в итоге снялась с него, видимо решив, что пока ей рано возобновлять соревновательную практику. Белинда вернулась к тренировкам, в программу которых входят и прогулки по швейцарским горам. Во время одного из походов в горы Бенчич встретила милого телёнка.

Россиянка Виталия Дьяченко отметила 30-летие. Теннисистка показала своим подписчикам в «Инстаграме» подарки. Особенно колоритным (или калорийным) был праздничный торт в виде теннисного корта.

Одной из первых теннисисток, решивших не ехать в этом году на US Open, стала Анастасия Потапова. Россиянка представила подписчикам своего друга – маленького щенка Джеки. Кстати на днях Анастасии присвоили почётное звание мастера спорта международного класса.

В последнее время Марию Шарапову всё реже можно заметить на светских раутах, и всё чаще она со своим бойфрендом Александром Гилксом выбирает походы на природу, прогулки по лесам и горам. В июле молодые люди вылазкой в дикие места Колорадо отметили день рождения Гилкса, а теперь отправились в штат Айдахо. Россиянка даже пошутила: «Извините за неловкое хихиканье — я забыла, как позировать в коктейльном платье. Этого так давно не было! Кто-нибудь ещё чувствует то же самое?»

По всей видимости, Марию и Алекса пригласили в гости на свадьбу, которая состоялась в Сан-Валли, штат Айдахо. Это место славится как горноклиматический курорт с большим количеством солнечных дней в году. От лучей солнца Шараповой и её бойфренду пришлось прятаться под зонтиками. Кстати, Сан-Валли получил известность после знаменитого фильма 40-х годов «Серенада солнечной долины».

Известная теннисная пара – Элина Свитолина и Гаэль Монфис – вернулись после путешествия на яхте по Средиземному морю и осели на берегу. Украинка заявила, что не готова в этом году принимать участие в US Open, как и её бойфренд. «Мне некомфортно отправляться в США, подвергая свою команду и себя большому риску», — написала Свитолина в своём «Инстаграме». Свободного времени у неё теперь много, и она может поиграть с Монфисом в традиционную французскую игру – петанк, которая, кстати, неплохо развивает глазомер и точность удара.

Бывшая первая ракетка мира, чемпионка «Ролан Гаррос»-2018 и Уимблдона-2019 –Симона Халеп решила начать рестарт сезона с турнира категории WTA/International в Праге. Румынка первоначально получила уайлд-кард на турнире в Палермо, но затем отказалась от участия. Теперь, по всей видимости, Халеп готова к соревнованиям и заявилась сразу на оба разряда – одиночный и парный (вместе с чешкой Барборой Стрыцовой).

Дарья Касаткина уже сыграла в одном турнире после возобновления сезона – в Палермо она проиграла в первом же круге итальянской теннисистке Ясмине Паолини. Дальше в планах у россиянки – Прага. А пока у неё есть время разглядеть подарки от любимого футбольного клуба «Барселона». Ей прислали столько футболок, что она не успевает их все примерить.

Видео доступно в «Инстаграме» Дарьи Касаткиной

Чемпион US Open-2016 Стэн Вавринка принял решение пропустить всю американскую серию турниров, включая Открытый чемпионат США, а сосредоточиться на грунтовой части сезона. Чтобы набрать игровую практику, швейцарец даже заявился на два подряд августовских челленджера в Праге. Любопытно, что на турнирах подобной категории Вавринка не играл уже 10 лет.

Анна Калинская, которая месяц назад переболела коронавирусом, наконец готова начать выступления на турнирах. Организаторы «Мастерса» в Цинциннати, который в этом году переехал в Нью-Йорк, предоставили россиянке уайлд-кард в квалификацию. А пока можно тренироваться, жонглируя ракеткой и мячами.

Видео доступно в «Инстаграме» Анны Калинской

Муж Серены Уильямс – Алексис Оганян борется за права чернокожих даже у себя дома на кухне. В знак поддержки своих любимых женщин – жены и дочки Олимпии – он испёк блины с их изображениями.

Видео доступно в «Инстаграме» Алексиса Оганяна

Сама же Серена сейчас вовсю готовится к серии из трёх турниров на американском харде – сначала она выступит в Лексингтоне, затем в Нью-Йорке на турнире Premier, а потом там же на US Open. Естественно, спортсменке с таким бойцовским характером нужен надёжный тыл. Похоже, он у неё уже есть. Уильямс выложила в своём «Инстаграме» фото, на котором Олимпия помогает маме застегнуть платье на спине. «Она уже прикрыла мою спину. А я всегда прикрою её», — написала американка.

В Лексингтоне уже вовсю тренируется Арина Соболенко. Причём белоруска тренировалась так усердно, что даже обгорела на солнце и сказала про свой внешний вид так: «Рубрика «50 оттенков красного» продолжается».

Первая ракетка мира Новак Джокович весьма своеобразно признался в любви своей жене Елене. Серб выложил фотографию, на которой они с супругой стоят в позах ласточки, касаясь друг друга лбами. «Ты слишком хороша, чтобы в это поверить… Не могу отвести от тебя глаз… Без преувеличения», — написал Джокович под фото. Кстати Новак ещё не решил – полетит ли он в Нью-Йорк, при этом на него ориентируются многие игроки, поскольку он не только возглавляет рейтинг, но ещё и является главой Совета игроков ATP. Джокович и другие теннисисты не довольны тем, что до сих пор руководство ATP и USTA не договорились с властями европейских стран об отмене обязательного карантина для игроков и членов их команд, которые прилетят после US Open в Европу.

Силовую тренировку проводит в теннисной академии в Барселоне россиянин Карен Хачанов. «Подготовка к сезону продолжается. Без боли и работы результата не добиться!» — написал россиянин в своём «Инстаграме».

Видео доступно в «Инстаграме» Карена Хачанова

Теннисный сезон возобновился в августе турниром WTA в Палермо. С 10 августа начнутся женские турниры в Праге и Лексингтоне, далее состоятся объединённые женские и мужские соревнования в Цинциннати, которые пройдут в Нью-Йорке (21-28 августа) и следом – US Open (31 августа – 13 сентября).