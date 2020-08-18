Наоми Осака, Серена Уильямс и ещё 7 теннисисток заработали больше других спортсменок мира

Теннис на сегодняшний день – идеальный вид спорта для тех, кто хочет заработать больше других спортсменок мира благодаря своему мастерству, упорному труду и воле к победе. По версии «Форбс», сразу девять теннисисток вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам прошедшего года. Лишь последнее место в десятке смогла занять капитан женской национальной сборной США по футболу Алекс Морган. При подсчёте доходов спортсменок учитывались заработанные призовые, зарплаты, бонусы, коммерческие контракт в период с 1 июня 2019 года по 31 мая 2020 года. В этот раз пропущенные месяцы из-за коронавируса не сильно сказались на итоговых суммах. Однако в следующем году прибыль теннисисток значительно сократится. Ведь помимо отмены Уимблдона WTA вынуждена была отказаться от проведения 7 турниров в Китае, запланированных на октябрь и ноябрь, включая Итоговый чемпионат. Призовой фонд отменённых соревнований в Китае составляет около 30 млн долларов. Всё это недополучат теннисистки. Впрочем, есть две теннисистки, чей банковский счёт должен не сильно уменьшиться из-за отсутствия турниров. Доход от коммерческих контрактов японки Наоми Осаки и американки Серены Уильямс несопоставим с суммой призовых за участие в соревнованиях. Осака и Уильямс – безусловные лидеры среди всех спортсменок мира и, более того, они стали единственными представительницами женского спорта в общем списке топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Наоми оказалась на 29-м месте, а Серена – на 33-м.

Мировой рекорд Наоми Осаки. Как японка обошла Серену Уильямс и Марию Шарапову 22-летняя японка заработала за год 37,4 миллиона долларов. Это лучшее достижение среди всех спортсменок.

1. Наоми Осака (Япония)



Общий доход – $ 37,4 млн (призовые – $ 3,4 млн, контракты – $ 34 млн)



Успех к Наоми Осаке пришёл после того, как она выиграла подряд два турнира «Большого шлема» — US Open-2018 и Australian Open-2019, после чего она стала первой ракеткой мира (28 января 2019 года). В сентябре 2019 года японка завоевала титул на престижном соревновании в городе Осака – Pan Pacific Open, а в октябре первенствовала в Пекине (Китай). Во время подготовки к Олимпиаде в Токио Наоми удалось получить рекламные контракты с такими олимпийскими спонсорами как Procter & Gamble, All Nippon Airways и Nissin Foods. Она стала лицом Nike, получив контракт на 10 млн долларов, причём это партнёрство рассчитано до 2025 года. На данный момент Осака сотрудничает с 15 брендами. Среди них такие известные торговые марки как Nissan Motor, Shiseido (косметика), Yonex (спортивный инвентарь), MasterCard, BodyArmor (спортивный напиток), Hyperice (оборудование для реабилитации) и другие.

2. Серена Уильямс (США)



Общий доход – $ 36 млн (призовые – $ 4 млн, контракты – $ 32 млн)



Американка Серена Уильямс за свою карьеру завоевала 23 титула на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, 14 – в парном и 2 – в миксте, была олимпийской чемпионкой в одиночке (2012) и паре (2000, 2008, 2012), пять раз побеждала на Итоговом чемпионате WTA, была первой ракеткой мира в одиночке и паре. В 2019 году Серена дважды доходила до финалов турниров «Большого шлема» (Уимблдон и US Open). Многочисленные коммерческие партнёры Уильямс, такие как Nike, Gatorade, Procter & Gamble и Beats, получают огромную отдачу в том числе и от социальных сетей американки, на которые подписано почти 40 миллионов фанатов (Twitter, Instagram и Facebook). Недавно Серена, её муж Алексис Оганян и их двухлетняя дочь Олимпия стали инвесторами нового клуба в американской женской футбольной лиге.

Двухлетняя дочь Серены Уильямс стала совладелицей футбольного клуба. Зачем? Кроме юной наследницы Уильямс акционерами новой команды стали Натали Портман, Ева Лонгория и другие звёзды шоу-бизнеса и спорта.

3. Эшли Барти (Австралия)



Общий доход – $ 13,1 млн (призовые – $ 10,1 млн, контракты – $ 3 млн)



В 2019 году настал звёздный час австралийки Эшли Барти, когда она выиграла «Ролан Гаррос», Итоговый чемпионат WTA и завершила сезон в качестве первой ракетки мира. Всего за карьеру Барти завоевала 8 титулов в одиночном разряде. За победу на Открытом чемпионате Франции австралийка получила существенные бонусы от своих технических спонсоров – Fila и Head. Также Эшли сотрудничает с такими брендами как Rado, Jaguar, Vegemite, Banana Boat и Esmi.

Китай обогащает. Там можно выиграть 4 матча и заработать больше 4 миллионов Первая ракетка мира Эшли Барти на Итоговом чемпионате получила рекордные призовые в истории тенниса.

4. Симона Халеп (Румыния)



Общий доход – $ 10,9 млн (призовые – $ 6,9 млн, контракты – $ 4 млн)



Румынка Симона Халеп в 2019 году выиграла свой второй титул на турнире «Большого шлема», победив в финале Уимблдона Серену Уильямс. Ранее Халеп завоевала кубок чемпионки «Ролан Гаррос»-2018, была первой ракеткой мира. В этом году сразу после рестарта сезона Симона выиграла турнир в Праге. Всего же за карьеру она завоевала 21 титул в одиночном разряде, выйдя на 5-е место по этому показателю среди действующих теннисисток. Среди её спонсоров такие мировые бренды как Nike, Wilson, Hublot и Avon, а также несколько компаний из её родной Румынии.

5. Бьянка Андрееску (Канада)



Общий доход – $ 8,9 млн (призовые – $ 4,9 млн, контракты – $ 4 млн)



Бьянка Андрееску вошла в историю как первая представительница Канады, выигравшая турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Это произошло на US Open-2019, когда в финале она победила Серену Уильямс. Этот титул и 5-е место в мировом рейтинге на конец года принесли ей значительные бонусы от спонсора Nike. После победы на Открытом чемпионате США Андрееску заключила сделки с такими брендами как Rolex, Gatorade, канадской бумажной компанией Royale и Sleep Country.

6. Гарбинье Мугуруса (Испания)



Общий доход – $ 6,6 млн (призовые – $ 2,1 млн, контракты – $ 4,5 млн)



В январе 2020 года в Австралии испанка Гарбинье Мугуруса в четвёртый раз вышла в финал турнира «Большого шлема». До этого она дважды побеждала на соревнованиях такой категории («Ролан Гаррос»-2016 и Уимблдон-2017), была первой ракеткой мира. Среди главных спонсоров Мугурусы такие бренды как Adidas, Beats, Rolex, Cesar, Babolat и Maui Jim. Причём контракт испанки с Adidas предусматривает особые условия и индивидуальный подход.

Испания на коне. Мугуруса – первая, Надаль – тоже Испанское доминирование, рывок Шараповой, рекорды Звонарёвой и Свитолиной, сказка Андерсона и гонка Надаль-Федерер – в «Табели о рангах».

7. Элина Свитолина (Украина)



Общий доход – $ 6,4 млн (призовые – $ 5,4 млн, контракты – $ 1 млн)



В 2019 году украинка Элина Свитолина дважды доходила до полуфиналов турниров «Большого шлема» (Уимблдон и US Open), кроме того ей удалось подняться на 3-ю строчку мирового рейтинга. В конце сезона Элина пробилась в финал Итогового чемпионата. Ранее, в 2018 году украинка выиграла этот престижный турнир. Всего за карьеру Свитолина завоевала 14 титулов на турнирах WTA в одиночном разряде.



Главными спонсорами теннисистки являются Nike, Wilson, Hublot, Damilano Barolo и EAFit.

Элина Свитолина не едет на US Open и тренирует меткость, играя в петанк с Гаэлем Монфисом А вот муж Серены Уильямс испёк блины с её изображением, пока она готовится к серии американских турниров.

8. Софья Кенин (США)



Общий доход – $ 5,8 млн (призовые – $ 4,8 млн, контракты – $ 1 млн)



В 2019 году американка с русскими корнями Софья Кенин получила престижную награду WTA – Самая прогрессирующая теннисистка. И в январе 2020 года Кенин оправдала это звание, выиграл Australian Open. 21-летняя Кенин стала самой молодой американкой после Серены Уильямс в 2002 году, выигравшей турнир «Большого шлема». Главные спонсоры Кенин – Fila и Babolat.

Русские корни мирового тенниса. 10 игроков топ-100, которые могли бы выступать за Россию Циципас, Кенин, Зверев и ещё семь теннисистов, которые могли бы представлять Россию на крупнейших турнирах.

9. Анжелика Кербер (Германия)



Общий доход – $ 5,3 млн (призовые – $ 1,3 млн, контракты – $ 4 млн)



Немка Анжелика Кербер за свою карьеру смогла выиграть на трёх разных турнирах «Большого шлема» (Australian Open-2016, US Open-2016 и Уимблдон-2018), была первой ракеткой мира, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро завоевала серебряную медаль в одиночном разряде. Всего за карьеру Кербер выиграла 12 титулов в одиночке. Основной спонсор теннисистки – фирма Adidas, которая сотрудничает с немецкой теннисисткой с 2013 года. Также у Анжелики есть контракты с такими брендами как Yonex, Generali, Porsche, Lavazza и другие.