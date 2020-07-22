Двухлетняя дочь Серены Уильямс стала совладелицей футбольного клуба. Зачем?

Серена Уильямс за годы своей продолжительной профессиональной карьеры заработала на корте и за его пределами десятки миллионов долларов. Американская теннисистка продолжает успешно строить свою финансовую империю, тем более что теперь у неё есть помощники: муж Алексис Оганян – американский бизнесмен с армянскими корнями и двухлетняя дочь Олимпия.

Новак Джокович и Серена Уильямс в этом году могут собрать очередной «Карьерный шлем» Но для этого им нужно забыть о US Open и сосредоточиться на «Ролан Гаррос».

Ещё до знакомства с Алексисом многократная чемпионка турниров «Большого шлема» искала способы, как удачно вложить «всё, что нажито непосильным трудом». Ещё 10 лет назад Серена и её старшая сестра Винус Уильямс приобрели пакет акций клуба НФЛ (американский футбол) «Майами Долфинс». В августе 2009 года сёстры Уильямс были официально представлены в качестве совладельцев клуба. Они присутствовали на тренировке команды, и им вручили клубные майки. Винус получила форму с номером 11 (в честь её одноимённой линии одежды), а Серена — с номером 89 (в честь их сводной сестры Йетунде Прайс, которая трагически погибла в 2003 году). «Мы действительно давно стремились к этому. Мы же живём в южной Флориде. Когда будем приезжать домой в перерывах между турнирами, то обязательно посетим матчи «Майами», — отметила Винус.

Серена активно взялась за работу в качестве акционера клуба. Она участвовала в рекламных акциях, посвящённых открытию сезона в НФЛ, занималась пиаром своей команды и даже однажды заявилась, что после тенниса может стать футбольным комментатором. В 2017 году, когда у организаторов теннисного супертурнира Miami Open возникли проблемы со стадионом в Ки-Бискейне, где соревнования проводились более 30 лет с момента их возникновения, акционеры клуба «Майами Долфинс» предложили перенести теннисный турнир на их стадион. В конце концов это предложение было поддержано и успешно реализовано. Стадион клуба «Хард Рок Стэдиум» был реконструирован на деньги частных инвесторов. По некоторым оценкам, на строительство было потрачено около 500 млн долларов. И Серена Уильямс среди других официальных лиц с лопатой в руках приняла участие в церемонии закладки нового стадиона. И с 2019 года там теперь проходят не только матчи НФЛ и теннисный супертурнир, но и различные концертные мероприятия.

В 2019 году Серена стала первой спортсменкой, которая попала в ежегодный рейтинг Forbes богатейших женщин мира, самостоятельно заработавших своё состояние. Её состояние тогда оценивалось в $ 225 млн. Кроме акций клуба НФЛ «Майами Долфинс» Уильямс также вложилась в промоутерскую компанию смешанных единоборств UFC. За пять лет она инвестировала в 34 стартапа, потратив не менее 10 миллионов. Венчурный фонд Серены предпочитает сотрудничать с компаниями, основанными женщинами или представителями меньшинств — инвестиции в такие стартапы составляют около 60% от общей суммы вложений.

Естественно, после знакомства Уильямс с Алексисом Оганяном, чьё состояние оценивается в 70 млн долларов, именно он стал её главным финансовым советником. Объединив свои усилия, Серена и Алексис уже вкладываются в одни и те же проекты. Вот и сейчас вся семья Оганян-Уильямс, включая двухлетнюю дочь Олимпию, вошла в пул инвесторов, которые выиграли право на запуск команды Национальной женской футбольной лиги (NWSL) в Лос-Анджелесе. Акционерами нового клуба также стали актрисы Натали Портман («Звёздные войны»), Ева Лонгория («Отчаянные домохозяйки»), Дженнифер Гарнер («Шпионка»), Джессика Честейн («Марсианин») и другие звёзды шоу-бизнеса и спорта.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Джессики Честейн.

Так зачем члены семьи Уильямс-Оганян, включая двухлетнюю дочь, стали совладельцами женского футбольного клуба? Отец семейства считает, что это, прежде всего, инвестиции в будущее их юной наследницы Олимпии: «Как человек, который часами играет в футбол со своей двухлетней дочерью, я хочу, чтобы она стала непосредственной участницей этой революции. Мы хотим создать больше возможностей в женском спорте, хотим внести вклад в будущее нашей дочери». Алексис считает, что неравенство между мужчинами и женщинами проявляется во всех аспектах индустрии развлечений, в том числе и в освещении спорта и этот перекос нужно срочно исправлять: «В США в 2019-м телеаудитория финала чемпионата мира по футболу среди женщин была на 22% выше, чем в 2018-м у финала среди мужчин. После триумфа американской женской сборной я мечтал сделать что-то большее для женского спорта. Наша команда переписывает правила игры, и вы можете стать её частью. Добро пожаловать на старт». Стоит заметить, что в финале ЧМ по футболу среди женщин играла сборная США, в то время как мужская сборная США на первенство мира в России даже не попала.

Родители двухлетней Олимпии уже успели опубликовать в её персональном «Инстаграме» фотографию дочки с надписью: «Гордая владелица».