Первая победа России на US Open. Как 20-летний Марат Сафин покорил Америку

Марат Сафин ворвался в элиту мирового тенниса, когда на «Ролан Гаррос» — 1998 выбил из сетки сразу нескольких топ-игроков. 18-летний россиянин приехал в Париж в качестве 116-й ракетки мира и был вынужден пробиваться в основную сетку через квалификацию. И в первом же круге жребий его свёл с американцем Андре Агасси. Интересно, что незадолго до этого Сафин проиграл Агасси в трёх сетах в рамках матча Кубка Дэвиса. Но на «Ролан Гаррос» Марат одолел американца в пяти сетах. Следующим Сафин выбил из сетки действующего победителя Открытого чемпионата Франции – бразильца Густаво Куэртена, отыгравшись со счёта 0:1 и 1:2 по сетам. Россиянин стал первым квалифаером в истории турниров «Большого шлема», обыгравшим действующего чемпиона. Марат в итоге дошёл до 4-го круга, где его остановил француз Седрик Пьолин.

В том же году Сафин дебютировал на Открытом чемпионате США. В первых двух раундах Марат уверенно справился со шведом Магнусом Густафссоном и американцем Тейлором Дентом. А затем россиянин встретился с бывшей первой ракеткой мира, чемпионом «Ролан Гаррос» 1995 года австрийцем Томасом Мустером. Сафин одолел его в четырёх сетах, а затем вышел на первую ракетку мира Пита Сампраса. В тот раз у Марата не было никаких шансов против многократного чемпиона турниров «Большого шлема». Россиянин проиграл в трёх сетах, но зато получил бесценный опыт.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» US Open. Права принадлежат USTA.

На US Open — 2000 Марат Сафин приехал уже в другом статусе и с другим настроем. 20-летний россиянин на тот момент был уже 7-й ракеткой мира, выиграл 4 титула на турнирах ATP, включая «Мастерс» в Торонто-2000. Марат непросто продвигался по турнирной сетке – в частности, во втором и третьем кругах он провёл пятисетовые поединки, причём в 1/16 финала победил француза Себастьяна Грожана только на тай-брейке решающей партии. В четвертьфинале Сафин тоже провёл непростой поединок с Николасом Кифером. Россиянин в первой партии проигрывал немцу – 2:5, а затем сравнял счёт и взял сет. Вторую партию Марат спасти не смог. В третьей он тоже уступал – 3:5, но затем отыгрался и вырвал победу на тай-брейке. Ну а четвёртый сет прошёл под диктовку россиянина. «У любого другого теннисиста, если бы всё складывалось точно так же, я выиграл бы в трёх сетах. Но Сафин какой-то уникальный», — признался Кифер.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» US Open. Права принадлежат USTA.

В полуфинале Марат встретился с американцем Тоддом Мартином, и местной публике, которая обычно болеет только за своих, было в тот день тяжело. Болельщики явно испытывали симпатию к молодому россиянину, но ведь надо было поддерживать и своего игрока. Мартин не входил в число сеяных на этом турнире, но за год до этого дошёл до финала и очень хотел повторить свой успех и в 2000-м. Однако Сафин ему не позволил пробиться в решающий матч, победив в трёх сетах. Так 20-летний Марат Сафин дошёл до финала US Open.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» US Open. Права принадлежат USTA.

В решающем матче россиянину противостоял Пит Сампрас. То, что не получилось у Марата в 1998 году, блестяще удалось воплотить на US Open — 2000. Всего три сета понадобилось Марату Сафину, чтобы поставить победную точку в матче с 13-кратным на тот момент чемпионом турниров «Большого шлема»! Однажды россиянин признался, что перед финалом его тренер Александр Волков то ли в шутку, то ли всерьёз попросил своего подопечного не проигрывать опять Сампрасу в трёх сетах: «Меня это очень задело. Я не собирался уступать и послал его матом. А потом вышел и сделал то, во что верил».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» US Open. Права принадлежат USTA.

Умудрённый опытом Сампрас в автобиографии по достоинству оценил талант юного россиянина, который покорил не только Америку, но и весь теннисный мир: «Не думаю, что в этом финале Открытого чемпионата я сыграл плохо. Просто Марат шутя брал мои вторые подачи, мощно подавал, а все мои приёмы были для него лёгкой добычей. Для Сафина тогда открылась отличная возможность реализовать выпавшую ему удачу. Он воспользовался ею в полной мере, как и я, десятилетием раньше. Марат меня разбил столь ярко и убедительно, что все, кто видел это, были потрясены».

Фото: Getty Images

Это была первая победа России на US Open! Сафин стал самым молодым победителем турнира с 1990 года, когда заветный трофей выиграл его оппонент по финалу Пит Сампрас. За победу в финале Открытого чемпионата США Марат получил не только почётный приз, но и чек на сумму $ 800 тыс. Любопытно, что спустя 20 лет эта сумма выросла до 3 млн. По признанию Сафина, после победы на US Open его жизнь сразу изменилась: «Я лёг спать одним человеком, а проснулся совершенно другим. Не ожидал, что на меня обрушится такое внимание. Ты не знаешь, как себя вести, потому остаёшься всё тем же простым парнем, но твой статус уже изменился. Мне пришлось привыкать. Это было непростое испытание».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» US Open. Права принадлежат USTA.

Теннисные болельщики во всём мире сразу же влюбились в Марата Сафина за его импровизацию, непредсказуемость, самоотверженность, эмоциональность, неповторимый юмор. Он был любимцем публики на всех турнирах. Организаторы готовы были предоставлять ему уайлд-карды и платить за участие в соревновании, даже если он не входил на тот момент в топ. Юные теннисисты копировали его манеру игры и поведение на корте – пытались исполнять бэкхенд в прыжке и ломали ракетки о корт. Кстати, за всю карьеру россиянин разбил 1055 ракеток. Многолетний поставщик оборудования Сафина даже подарил ему сноуборд с этим выгравированным числом.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» ATP Tour. Права принадлежат ATP.

Вообще, Марат Сафин – ходячая легенда. Про него собрано столько историй, баек, сплетен, что можно написать целую приключенческую захватывающую книгу. И про то, как он спустил шорты во время матча «Ролан Гаррос», и про то, как опоздал на полуфинал Кубка Кремля, будучи болбоем, и про то, как играл с синяком под глазом на Кубке Хопмана, и про то, как напоил шампанским всех журналистов после своей победы на US Open, и про много другое. Возможно, когда-нибудь Марат расскажет все эти истории в автобиографии. Это точно будет бестселлер.

«Получился отличный удар, и я решил развлечь зрителей». Легенды и байки от Марата Сафина Что вытворял на турнирах знаменитый теннисист Марат Сафин во время карьеры.

Марат Сафин ушёл из тенниса в 2009 году, но любовь болельщиков к нему не остыла. Спустя 20 лет после знаменитого финала на US Open-2000 россиянин ещё раз с помощью теннисных фанатов выиграл Открытый чемпионат США. Правда, виртуальный. Организаторы US Open распределили победителей турнира прошлых лет по сетке и предложили болельщикам поучаствовать в голосовании в соцсетях, чтобы выбрать лучшего из чемпионов. Марат оказался в финале, «одолев» Джимми Коннорса, Хуана-Мартина дель Потро и дважды Роджера Федерера (2004, 2008). Соперником Сафина в решающем матче стал испанец Рафаэль Надаль, который выбил из сетки Андре Агасси, Стэна Вавринку, Новака Джоковича и Сампраса. Победителем финального матча Сафин – Надаль стал россиянин, за которого проголосовали 60% болельщиков.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ещё одно феерическое возвращение Марата Сафина на US Open произошло в 2019 году, когда он в своей неповторимой манере комментировал финальный матч турнира между Рафаэлем Надалем и россиянином Даниилом Медведевым.