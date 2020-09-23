Мария Шарапова постройнела и похорошела на «пенсии». Как ей это удалось?

Россиянка Мария Шарапова в феврале объявила о завершении своей теннисной карьеры. Но в отличие от многих спортсменов, ушедших на «пенсию», она не пропала из вида для своих поклонников и практически каждый день радует их рассказами о своей жизни. Удивительно, но похоже, что отставка пошла Шараповой даже на пользу. Диеты и усиленные тренировки помогли Марии преобразиться – фанаты россиянки постоянно отмечают в комментариях, что она постройнела и похорошела буквально на глазах.

После ухода из тенниса Мария Шарапова долго сидеть без дела не смогла. Сначала россиянка усиленно занялась расширением своей бизнес-империи. Как раз в этот момент она возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов прошлого десятилетия по версии «Форбс». Её доход за 2010-2019 годы был оценен в $197,8 млн. Ещё когда Шарапова была действующей спортсменкой, в 2012 году она вложила 500 тыс. долларов в свой бренд сладостей Sugarpova. Сейчас оборот этой компании составляет около 20 миллионов долларов в год. И в марте 2020 года в самый разгар коронавируса Мария объявила о том, что инвестировала средства в стартап по производству утяжеляющих фитнесс-браслетов. Позже ещё одним бизнес-направлением для Шараповой стало сотрудничество с компанией Therabody, которая производит массажёры и другие гаджеты для ухода за телом.

От конфет до массажёров. Как Мария Шарапова расширяет свою бизнес-империю Российская теннисистка стала инвестором компании, производящей средства по уходу за телом.

Но на этом сюрпризы от Шараповой не закончились. Совсем недавно Мария заключила контракт с обучающей платформой Skills. Теннисистка будет одним из преподавателей онлайн-уроков, во время которых она собирается давать любителям спорта советы и рекомендации, а также представит собственные тренировки, в том числе на корте и в тренажёрном зале. Кроме Шараповой среди преподавателей этой онлайн-платформы – 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс, сноубордист Шон Уайт и игрок НФЛ Ларри Фитцжеральд.

Нетрудно заметить, что все последние бизнес-начинания Шараповой напрямую связаны с индустрией фитнеса и ЗОЖ. Являясь лицом нескольких подобных стартапов и компаний, Марии просто необходимо держать себя в великолепной спортивной форме. Может быть, именно поэтому она истязает себя, совершая изнурительные походы в горы и проводя по три тренировки в день. Например, настоящий шок у фанатов вызвала опубликованная Шараповой фотография, где бывшая первая ракетка мира изображена висящей вниз головой на специальном тренажёре для укрепления мышц спины.

А ещё Шарапова не просто рассказала, но и показала в «сториз» своего «Инстаграма», как занималась физподготовкой на загородном ранчо. Фактически получился видеодневник. Рано утром Мария вставала, делала усиленную зарядку, а потом отправлялась в горы. По возвращении теннисистка проводила ещё две тренировки и делала массаж. К концу дня россиянка чувствовала себя уставшей, но довольной.

33-летняя Мария Шарапова назвала эту неделю, проведённую на ранчо, днями «любви и ненависти к себе»: «Я очень много ходила пешком. Больше, чем я когда-либо раньше. Не думала, что смогу такое выдержать (около 45 миль за неделю). Я питалась как вегетарианка, даже пила чай из гибискуса вместо кофе. Собирала инжир в саду и ела его. А ещё мне ежедневного делали массаж. Совершала прогулки после силовых тренировок, хотя тогда мне казалось это ненужным. Были ещё йога, растяжка. Одним словом, эту неделю можно назвать днями любви и ненависти к себе, в чём мы время от времени очень нуждаемся».