Как американский теннисист сбежал с семьёй из России. Теперь он прячется в соседней стране

На турнире в Санкт-Петербурге произошёл серьёзный инцидент. Американский теннисист Сэм Куэрри, которого перед стартом соревнований сняли из-за положительного теста на коронавирус, самовольно покинул турнир и пределы России. Сейчас он вместе с семьёй скрывается в одной из соседних стран.

Рублёв присоединился к Медведеву. Только у России два теннисиста в топ-10 Андрей Рублёв впервые попал в десятку мирового рейтинга и составил компанию Даниилу Медведеву, который там обосновался с июля прошлого года.

Уже после жеребьёвки, когда была готова сетка соревнований, появилась информация, что американца Сэма Куэрри заменит в матче с канадцем Денисом Шаповаловым лаки-лузер Виктор Троицки из Сербии. Следом ATP распространила заявления, что один из игроков снят с турнира из-за положительного теста на коронавирус: «Местные здравоохранительные органы и медицинский штаб ATP продолжают наблюдать за игроком, который был отправлен на самоизоляцию. На данный момент симптомы заболевания отсутствуют. Мы отслеживаем, с кем контактировал игрок, чтобы идентифицировать и уведомить их».

Важно отметить, что Сэм Куэрри приехал в Санкт-Петербург – с ним были жена и восьмимесячный сын. Семейство Куэрри планировало несколько недель провести в Европе. Сначала они вместе находились в пузыре безопасности «Ролан Гаррос», потом, судя по «Инстаграму» жены Куэрри, они отправились на юг Франции, а потом переехали в Санкт-Петербург. Как сообщает аргентинское издание BATennis, а также известный американский журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере», в городе на Неве у всех троих взяли тесты на коронавирус, и оказалось, что все трое инфицированы.

Сначала семейству Куэрри представители медицинских властей города объявили, что они должны провести 14-дневный карантин в официальном отеле турнира. Однако затем, по сообщению источника, Сэму позвонил представитель местных властей и сказал, что семью скоро посетит врач, и если у кого-то обнаружатся серьёзные симптомы, то его могут госпитализировать. Куэрри и его жена решили, что речь идёт о принудительной госпитализации. Несмотря на то, что у них были лёгкие симптомы, этот звонок их всерьёз напугал. Они не хотели разлучаться друг с другом в чужой незнакомой стране и поэтому решили сбежать из России. И так как у Сэма были спонсоры, которые ему и раньше помогали с частным самолётом, он смог организовать перелёт для своей семьи в Европу. По словам источника, семья Куэрри сидела в задней части арендованного самолёта, чтобы не заразить членов экипажа. Сэм, его жена и ребёнок были доставлены в «соседнюю европейскую страну», которая не требовала отрицательного теста для пересечения границы.

Сейчас семейство Куэрри прячется в «неизвестной европейской стране», снимая частные апартаменты. Американец не готов говорить, где они находятся, опасаясь интереса к ним со стороны местных органов самоуправления. После Санкт-Петербурга Сэм изначально планировал принять участие в других европейских турнирах в зале, в частности, сыграть на «Мастерсе» в Париже. Однако теперь европейской турнире американского теннисиста под вопросом, поскольку в дело включилось руководство ATP-тура. Они выпустили специальное обращение к игрокам, в котором говорится: «ATP известно об инциденте, связанном с нарушением медицинского протокола одним из игроков на турнире в Санкт-Петербурге. Мы очень серьёзно относимся к этому вопросу и будем проводить расследование. Такой поступок может поставить под угрозу возможность проведения соревнований и отразиться на остальной части тура».

К чему может привести поступок Куэрри? Если теннисисты перестанут сотрудничать с местными органами здравоохранения, ATP будет трудно убедить власти проводить турниры. Самого Сэма тоже могут наказать, поскольку ещё в июле были внесены поправки в официальные правила. Теннисистов предупредили, что за нарушение медицинских протоколов их могут оштрафовать на сумму до 100 тыс. долларов, а также отстранить от матчей до 3 лет.