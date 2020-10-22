Юлия Гёргес попрощалась с теннисом. Именно ей однажды отдала своё платье Мария Шарапова

Профессиональную карьеру завершила одна из самых очаровательных теннисисток тура – немка Юлия Гёргес. За 15 лет, проведённый в теннисе, Юлия ни разу не была замечена ни в каких скандалах. По опросам WTA, она входит в число наиболее дружелюбных и приветливых спортсменок. Многие российские теннисистки с удовольствием общаются с Гёргес, а Мария Шарапова, не только здоровается с немкой, но однажды даже отдала ей свой теннисный наряд.

Юлия родилась в семье страховых агентов – Клауса и Инге Гёргес. Родители будущей немецкой звезды тенниса не имели никакого отношения к спорту, кроме того, что раз в неделю по воскресеньям ездили в местный клуб побегать по корту с ракеткой. Однажды они взяли пятилетнюю Юлю с собой, и девочке очень понравилось играть в теннис. Она попросила, чтобы её определили в местную детскую секцию. В детстве кумиром Гёргес была Мартина Хингис, а позднее, по словам немки, образцом для подражания для неё стал Роджер Федерер.

Игру Гёргес, прежде всего, всегда отличала мощная подача. Так на «Ролан Гаррос» — 2012 скорость первого мяча немки достигла 203 км в час. Она даже опередила на том турнире Серену Уильямс (201,2 км/ч). За сезон-2018 Юлия подала больше всех эйсов – 492. Это на 99 эйсов больше, чем у её ближайшей преследовательницы Каролины Плишковой (393).

Первый успех к немке пришёл в 2009 году. В парном разряде вместе с чешской теннисисткой Владимирой Углиржовой она завоевала титул в Портороже (Словения). А через год Юлия победила и в одиночке – на грунтовом турнире в австрийском Бад-Гаштайне.

В том же 2010 году с Юлией Гёргес произошла интересная история. Россиянка Мария Шарапова, к тому моменту уже выигравшая 3 титула на турнирах «Большого шлема», готовила к выходу на корты турнира в Майами особый теннисный наряд. Дизайнеры очень долго работали над платьем для россиянки, чтобы она предстала во всей красе. Однако из-за травмы локтя Шарапова так и не сыграла на том соревновании. И тогда Мария предложила именно Гёргес выступить в Майами в этом новом платье: «Юлия согласилась надевать его, пока я вне игры из-за травмы, — сказала тогда Шарапова. – Мне это платье очень нравится. Уверена, что в нём она будет выглядеть потрясающе».

Возможно платье Шараповой помогло, или же просто пришло время Юлии, но через год на турнире у себя на родине в Штутгарте у Гёргес случился настоящий прорыв. На престижном турнире категории Premier победительнице помимо рейтинговых очков и суммы призовых вручается новая модель автомобиля «Порше». И именно Гёргес в тот раз обыграла в финале Каролину Возняцки, которая тогда была первой ракеткой мира, и въехала на корт на шикарной машине.

Спустя годы Гёргес вспоминала об этой неделе в Штутгарте так: «Тогда я даже и мечтать не могла, что попаду в финал и потом как победительница выеду на «Порше» на центральный корт. В начале недели мы с мамой стояли перед этим автомобилем и шутили, что это был бы неплохой подарок к Пасхе».

А вот следующего титула в одиночном разряде Юлии пришлось ждать долгих 6 лет. Она шесть раз выходила за это время в финалы турниров WTA, но всякий раз проигрывала. И вот, наконец, в 2017 году на Кубке Кремля немка завоевала главный трофей, победив в финале россиянку Дарью Касаткину. На пресс-конференции Гёргес отметила доброжелательное отношение публики к соперницам местных теннисисток. Тем более что перед этим, когда она играла в финале в Бухаресте, ей пришлось даже сделать замечание в адрес румынских болельщиков, которые весьма неуважительно отнеслись к ней: «Это нормально, когда зрители болеют за своих, главное, чтобы они проявляли уважение и к другим. И я вижу, что в Москве очень хорошо относятся не только к российским игрокам, но и к остальным».

Юлия Гёргес и Дарья Касаткина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Гёргес в России явно понравилось. Каждый раз она отмечала, что здесь ей комфортно, и она чувствует себя как дома. За свою карьеру немка смогла сыграть в России в трёх городах и увидеть четыре времени года. Зимой она выступала на турнире в Санкт-Петербурге, весной – в Сочи в Кубке Федерации, летом – в Москве на турнире Moscow River Cup и осенью – на Кубке Кремля.

С российскими теннисистками Юлия Гёргес поддерживает очень хорошие отношения. По словам немки, она дружит с Екатериной Макаровой, Еленой Весниной, Дарьей Касаткиной и даже общается с Марией Шараповой. Не секрет, что пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема» многие упрекали в том, что она недружелюбна, не разговаривает и не здоровается даже с теми, с кем накануне проводила тренировку. «Лично мне Мария всегда говорит: «Привет, пока!», и я, конечно, её в ответ тоже приветствую. Я всегда поздравляла её с победами, и она тоже присылала мне смс-ки», — рассказала Гёргес в одном из интервью в Москве.

Это удивительное совпадение, но именно 21 октября, ровно через три года после своей победы на Кубке Кремля – 2017, Юлия Гёргес объявила о завершении своей профессиональной карьеры и попрощалась с теннисом. 31-летняя немка выиграла 7 турниров WTA в одиночке, ещё 5 – в паре, была 9-й ракеткой мира. «Поздравляю Юлию с отличной карьерой! Жаль, что мы ни разу не сыграли в паре. Буду скучать по тебе в туре. Желаю всего наилучшего в будущем», — поддержала подругу Дарья Касаткина на своей странице в «Твиттере».