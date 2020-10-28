Как выглядит бывшая девушка теннисиста Александра Зверева, которая ждёт от него ребёнка

Известная модель Бренда Патеа, которая встречалась с немецким теннисистом Александром Зверевым меньше года и рассталась с ним летом 2020-го, заявила, что сейчас беременна, а отец ребёнка – 7-я ракетка мира.

По словам Бренды, она находится на 20-й неделе беременности, то есть на 5-м месяце. Получается, что девушка забеременела в июне. «Я на 20-й неделе беременности и жду ребёнка от Алекса. Ребёнок не был запланирован, но я сделаю всё, чтобы он вырос в гармоничной среде. Мне повезло, что у меня есть возможность растить его в одиночку».

Как призналась Бренда в интервью немецкому журналу Gala, в настоящее время она не поддерживает никаких контактов с теннисистом и не хочет делить с ним опеку над ребёнком после рождения малыша. Когда её спросили о перспективе совместной опеки, она ответила: «Для меня это не вопрос».

Бренде Патеа 27 лет, её рост – 183 см. Она довольно известная модель и часто присутствует на различных светских мероприятиях. Бренда была участницей популярного немецкого телешоу Next Top Model, в 2017 году ей была вручена награда New Body Award. У неё в «Инстаграме» 273 тысячи подписчиков, а в описании девушка поставила и немецкий, и румынский флажки. И это не случайно, поскольку она имеет румынские корни.

Александр и Бренда встретились год назад в Париже, когда теннисист выступал на «Мастерсе» в Берси. Затем она была замечена на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Модель даже опубликовала в «сториз» своего «Инстаграма» несколько видео с турнира. А в конце ноября Патеа объявила о своих отношениях со Зверевым.

По словам Бренды, они сразу понравились друг другу: «Мы были в одном кафе в Париже. Встретились взглядами. Потом Алекс подошёл ко мне, заговорил, и мы решили встретиться на следующий день. Конечно, потом мы обсуждали, будем ли мы держать наши отношения в тайне. И решили ничего не скрывать. Да, я встречаюсь с Алексом Зверевым».

В январе Патеа отправилась со Зверевым, его семьёй и командой в Австралию. Саша и Бренда вместе посещали турнирные вечеринки, а затем она присутствовала в боксах Зверева во время ATP Cup и Australian Open. Летала Бренда с ним и в Мексику в конце февраля на турнир в Акапулько.

Александр Зверев и Бренда Патеа в Мельбурне Фото: James D. Morgan/Getty Images

Во время многомесячной паузы в теннисе в отношениях между молодыми людьми явно наметился кризис. В апреле молодые люди вдруг начали удалять из своих соцсетей совместные фотографии и даже отписались друг от друга. Поползли слухи о расставании. Однако потом в июне Зверев и Патеа вместе приезжали на Adria Tour, который организовал Новак Джокович. И всё же спустя месяц Бренда и Александр окончательно разорвали отношения и больше вместе они нигде не появлялись.

Как признаётся Патеа, причина расставания со Зверевым не связана с её беременностью: «У нас и раньше был кризис в отношениях из-за разных взглядов на жизнь. Любой, кто живёт вместе со спортсменом, должен подчиняться».

Александр Зверев за свою карьеру заработал $ 22 817 860 призовых. Несмотря на то, что он давно входит в топ-10 рейтинга ATP, немец пока далёк от лидеров тенниса по суммарным заработкам, которые складываются из призовых и спонсорских контрактов. Впереди него не только Роджер Федерер, Новак Джокович и Рафаэль Надаль, но ещё и Даниил Медведев, Доминик Тим и Кей Нисикори.

Стоит напомнить, что у соотечественника Зверева – знаменитого немецкого теннисиста Бориса Беккера – 20 лет назад была похожая история. Модель русского происхождения Анжела Ермакова родила дочь Анну, отцом которой суд признал Беккера. Теннисиста обязали взять содержание ребёнка на себя. Добавим, что в 2017 году шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Борис Беккер был официально признан банкротом.