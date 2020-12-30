Теннисный беби-бум-2020. Как Курникова и Иглесиас стали многодетными родителями

Уходящий год для мирового тенниса стал по-настоящему богатым на события. Но для некоторых теннисисток он запомнится, прежде всего, тем, что именно в 2020-м у них родились дети. Третий раз мамой стала Анна Курникова, первенцев родили Доминика Цибулкова, Марион Бартоли и Агнешка Радваньска. А кто ещё?

«Папина дочка и мамин сынок». Курникова и Иглесиас отметили трёхлетие своих близнецов Как растут дети звёздной пары. Трогательные фото и видео.

Прямо перед самыми рождественскими и новогодними праздниками впервые стала мамой 36-летняя французская теннисистка Марион Бартоли. «Представляем вам нашу принцессу Камилью. Мы самые счастливые родители на свете и благодарим Бога за этот чудесный подарок», — написала чемпионка Уимблдона-2013 в своём «инстаграме». Напомним, что Бартоли завершила карьеру в 28 лет сразу после своего триумфа на самом престижном турнире на травяном покрытии. Потом всё же решила вернуться в тур, но в итоге карьеру не возобновила, зато поработала тренером Елены Остапенко. В декабре 2019 года Марион вышла замуж за бельгийского футболиста арабского происхождения Яхъя Бухмедина.

Впервые стала мамой и бывшая четвёртая ракетка мира Доминика Цибулкова. Чемпионка Итогового турнира WTA-2016 родила сына, которого счастливые родители назвали Якубом. В июле 2016 года в Братиславе Доминика вышла замуж за своего давнего бойфренда Михала Навару. Последним турниром для финалистки Открытого чемпионата Австралии-2014 стал «Ролан Гаррос»-2019. В своём последнем матче словачка уступила белоруске Арине Соболенко. В ноябре Цибулкова объявила о завершении карьеры, а в июне 2020 года на свет появился её первенец.

Удивительно, но польская теннисистка Агнешка Радваньска тоже назвала своего сына Якуб. Малыш родился в июле 2020 года. В июле 2017 года экс вторая ракетка мира вышла замуж за своего многолетнего бойфренда и спарринг-партнёра Давида Цельта. Церемонию бракосочетания в Кракове посетили этнические польки – немка Анжелика Кербер, датчанка Каролина Возняцки, а также представители Польши Марта Домаховска и Ежи Янович. В 2018 году Радваньска объявила о завершении профессиональной карьеры. Причиной ухода из тенниса стала хроническая травма стопы.

А вот Анна Курникова и Энрике Иглесиас в 2020 году стали многодетными родителями. В декабре 2017 года у звездной пары появились близнецы – мальчик и девочка, которых теннисистка и поп-исполнитель назвали Николас и Люси. А спустя два с половиной года Анна родила дочь. Экс первая ракетка мира в парном разряде даже разместила в своём «инстаграме» несколько фотографий, сделанных сразу после родов, на которых Энрике и Анна не нарадуются на младшую наследницу. Кстати девочку назвали русским именем – Маша. Через некоторое время после появления на свет малышки, Энрике в интервью с удовольствием рассказывал, как ухаживает за девочкой: «Я почти не сплю, но прекрасно провожу время! Я хочу сказать, что не променял бы это ни на что на свете. Я сам меняю подгузники, могу покормить дочку, но помощь мне, конечно, нужна».

Второй ребенок родился в семье теннисистки из Люксембурга Мэнди Минеллы. В 2017 году спортсменка родила дочь, которую назвали Эмма-Лина. Минелла почти сразу после родов вернулась на корт и в мае 2018-го уже выступила на «Ролан Гаррос». А в декабре 2020 года у трёхлетней Эммы-Лины появилась младшая сестра Майя. Однако мама очаровательных девочек не собирается прощаться с теннисом. Теннисистка из Люксембурга какое-то время думала о завершении карьеры, но в августе передумала. Причина такого решения заключается в том, что ей не удалось должным образом попрощаться с теннисом из-за пандемии коронавируса, и она решила продолжить выступать в 2021 году. Сообщается, что спортсменка планирует прийти в форму к «Ролан Гаррос» — 2021.

«Лучший день в моей жизни», — написала украинская теннисистка Ольга Янчук в «сториз» своей страницы в «инстаграм», сообщая своим подписчикам о том, что стала мамой. Янчук родила сына в конце ноября 2020 года. Сообщается, что при рождении вес мальчика был — 3,330 кг, а рост — 53 см. Отцом ребёнка является футболист киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, который играет за клуб с августа 2019 года. Слухи о романе украинки и люксембуржца появились летом 2020 года. У Родригеша уже есть сын Джейден, который родился в 2018 году.

Уверены, что начавшийся в 2020 году беби-бум, продолжится и в 2021-м. Тем более, что о своей беременности сообщили уже бельгийка Янина Викмайер и сербка Елена Янкович. Пойдут ли дети звёзд тенниса по стопам своих мам и возьмут ли в руки ракетку – неизвестно. Самое главное, чтобы малыши росли здоровыми и счастливыми.