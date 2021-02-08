«Меня вдохновила легкоатлетка Флоренс Гриффит-Джойнер». Что за странный наряд у Серены?

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс вышла на первый матч Australian Open – 2021 в весьма странном костюме. На ней был разноцветный обтягивающий комбинезон. Правда, в этом наряде не хватало одной штанины.

Забыла, словно страшный сон. Как Серена Уильямс бросила вызов мужчине и проиграла Её старшая сестра Винус тоже была разгромлена на корте Australian Open игроком, который не входил в топ-200 рейтинга ATP.

Серена Уильямс очень любит удивлять публику и соперниц яркими и необычными нарядами, в которых она выходит на корт. Практически к каждому турниру «Большого шлема» американка и её экипировочная компания готовят какой-нибудь сюрприз. Так на «Ролан Гаррос» — 2018 теннисистка вышла на корт в чёрном облегающем трико и назвала этот наряд «костюмом кошки». Зрители и организаторы соревнований были шокированы необычным видом именитой американки, которая впервые появилась на «Большом шлеме» после рождения дочери.

«Кому костюм кошки? Все мамы, которым было нелегко восстановиться после беременности и родов, — смотрите! Если я так могу, то и вы сможете», — написала тогда Серена, представляя свой экстравагантный наряд в «инстаграме». Французская федерация тенниса была недовольна тем, что на их турнире «Костюм кошки» сильно выбивался из привычной череды платьев, юбочек и шорт. И в итоге попросили впредь всех экипировщиков заранее знакомить их с тем, как будут выглядеть игроки.

Серена прислушалась к критике, но не покорилась. Спустя год американка вышла на французские корты в наряде, который состоял из укороченного топа и короткой юбки в расцветке «зебра». А разминку она проводила в накидке с таким же принтом и надписью «Мать, чемпионка, королева, богиня». «Этот костюм говорит обо мне как о матери и королеве, коими являются все женщины», — объяснила тогда выбора наряда Уильямс.

Серена Уильямс Фото: Getty Images

Тем не менее, про «Костюм кошки» Серена не забыла. В 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса был отменён Уимблдон, американка напомнила о своём любимом турнире «Большого шлема», представив ролик, где она опять облачилась в облегающее трико, но уже белого цвета, как требуют традиции этого знаменитого теннисного турнира. Неизвестно, действительно ли собиралась Уильямс выйти в этом наряде на корты Всеанглийского теннисного клуба, но костюм всех, конечно, потряс.

И вот на Australian Open – 2021, где организаторы, видимо, относятся более спокойно к экспериментам американки, Серена в первом матче с Лаурой Зигемунд вышла в странном наряде, который многие успели окрестить костюмом «одноногой кошки». Это было такого же типа обтягивающее трико, что и на «Ролан Гаррос» — 2018, но с существенными изменениями. Цвета для наряда были подобраны очень яркие и пёстрые: сочетание красного, розового, чёрного. И самый главный атрибут – это отсутствие одной штанины. Серена не стала присваивать себе это «изобретение», а честно призналась, что подглядела идею у знаменитой спортсменки: «Меня вдохновила легкоатлетка Флоренс Гриффит-Джойнер – замечательная спортсменка моего детства. Она постоянно меняла стиль и выбирала удивительные наряды. Мы с дизайнерами взяли её за образец. Мы немного поменяли её образы – и вышло очень круто».

Да, действительно, легкоатлетка Флоренс Гриффит-Джойнер в 1980-е годы любила эпатировать публику, выходя на беговую дорожку в весьма необычных образах – с 15-сантиметровыми ногтями, в костюмах с капюшоном, а также в обтягивающих комбинезонах различных цветов с одной штаниной. Вот именно этот фирменный стиль Гриффит-Джойнер и использовала Серена для создания своего наряда к Australian Open – 2021. Важно добавить, что история жизни Флоренс весьма необычна и до сих пор некоторые факты её биографии остаются загадкой. Она является обладательницей «вечных» рекордов в беге на 100 и 200 метров, установленных в далёком 1988 году. При этом многие соперницы подозревали американку в использовании допинга. Масла в огонь подлило то обстоятельство, что её муж – прыгун тройным Эл Джойнер впоследствии попался на допинге. Впрочем, ни одна из допинг-проб, которые сдавала Флоренс, не показала наличие запрещённых средств. Гриффит-Джойнер ушла из спорта в 1989 году, а через 10 лет после своих знаменитых рекордов скончалась из-за остановки дыхания во сне. Точную причину смерти установить так и не удалось.

Флоренс Гриффит-Джойнер Фото: Getty Images

Australian Open-2021 проходит на кортах Мельбурн Парка с 8 по 21 февраля. Серена успешно прошла во второй круг, где сыграет теперь с Ниной Стоянович из Сербии. Напомним, что американка мечтает выиграть 24-й титул на турнире «Большого шлема», чтобы догнать легендарную Маргарет Корт.