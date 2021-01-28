Забыла, словно страшный сон. Как Серена Уильямс бросила вызов мужчине и проиграла

Американки Серена и Винус Уильямс – одни из самых именитых теннисисток мира. На двоих они завоевали 30 «шлемов» только в одиночном разряде. Однако и у них есть поражения, которые они хотели бы забыть, словно страшный сон.

На Australian Open – 1998 сёстры Уильямс приехали в статусе восходящих звёзд. По вниманию со стороны публики и прессы они не уступали ни Мартине Хингис, ни Анне Курниковой. Перед этим 17-летняя Винус уже добралась до финала US Open — 1997, а 16-летней Серене тоже предсказывали большое будущее. Для Уильямс-младшей это был дебют на «Больших шлемах» и ей сразу же захотелось оставить свой след в истории. Пройти по сетке Серене далеко не удалось, поскольку во втором круге ей в качестве соперницы досталась старшая сестра. Зато юная американка выдала фразу, из-за которой начался новый виток «Битвы полов».

Обыграть Серену? Это не утопия. Макинрой готов к новой битве полов Серена, любящая бороться за права женщин, получила вызов от Макинроя. Ответит ли она на его слова?

На одной из пресс-конференции журналисты стали сравнивать агрессивный стиль игры сестёр с мужским теннисом. В итоге Серена так разоткровенничалась, что заявила: «Во время турнира я часто тренировалась с мужчинами и наблюдала за их работой. Думаю, мне по силам обыграть представителя ATP-тура, который стоит в рейтинге за пределами топ-200». Вот так 16-летняя Уильямс бросила вызов мужчинам, и один из них его принял.

Чуть ли на не следующий день 30-летний немец Карстен Брааш, который к тому времени уже выбыл из турнира, заявил, что готов «скрестить ракетки» с Сереной. За 4 года до этого момента Брааш входил в топ-40, но к Australian Open — 1998 растерял большинство рейтинговых очков и скатился на 203-е место. То есть он идеально подходил под «заявку» Уильямс-младшей. Надо сказать, что Карстен был весьма своеобразной личностью. Например, он имел привычку курить при смене сторон по ходу матча и носил во время поединка обычные очки для зрения.

Карстен Брааш Фото: Simon Bruty/Getty Images

Организаторы Australian Open согласились предоставить Браашу и Уильямс площадку для выяснения отношений. Это был корт номер 17 в Мельбурн-Парке. На трибуны забрели лишь случайные зрители и пара журналистов. Изначально Карстен и Серена договорились сыграть один сет. Причём Брааш взял на себя дополнительное обязательство, что не будет выполнять вторую подачу. Если американка подготовился к матчу, проведя свою обычную разминочную рутину, то немец перед встречей с Сереной провёл время в гольф-клубе, попивая коктейли и покуривая сигареты.

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Начало матча для Уильямс получилось просто кошмарным. Брааш повёл со счётом 5:0. Над американкой нависла угроза получить «баранку». Но в итоге ей всё же удалось взять гейм престижа. И встреча закончилась разгромом – 6:1. Для любого теннисиста такой результат – это как страшный сон, который нужно немедленно забыть и никогда не вспоминать. Может быть, Серена и сбежала бы с корта после такого унизительного счёта, но тут Винус решилась отомстить немцу за младшую сестру. Она предложила Карстену сыграть ещё один сет – уже с ней.

Виннерс Уильямс. Серена обыграла сестру и превзошла Граф Серена Уильямс в финале Australian Open обыграла старшую сестру, завоевала рекордный 23-й титул «Большого шлема» и вернула первое место.

Поначалу дела у Уильямс-старшей пошли не лучше, чем у Серены. Она проигрывала 0:4. Брааш в перерывах курил свои сигареты, вёл себя очень расслабленно. В итоге Винус удалось взять на гейм больше, чем сестре – 6:2 в пользу немца. Когда закончилась встреча, Серена и Винус заявили прессе, что готовы снова бросить вызов мужчине, но тому, кто стоит в рейтинге за пределами топ-350. Бойкий на язык Карстен это услышал и тут же заявил: «Сёстрам нужно немного подождать, потому что скоро, видимо, я опущусь до этого уровня». Однако реванша так и не случилось. Как написал Брааш в 2001 году в своей специальной колонке на Observer Sport, на «Ролан Гаррос»-1998 он встретил Винус, которая подошла к нему с широкой улыбкой на лице и сказала: «Ну ты же понимаешь, что того матча в Австралии никогда не было!»

Серена и Винус Уильямс Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Годы спустя, на Australian Open-2017 сёстры триумфально продвигались по сетке и встретились в финале. На пресс-конференции журналисты, восхищённые силой и мощью американок, напомнили Серене о матче с Браашем. Однако Уильямс засмущалась и сказала: «Я уже про него и забыла. Даже не помню, в каком году это всё было». Сёстры, наверное, старались забыть о том матче, как о страшном сне. Однако на Уимблдоне того же года Джон Макинрой напомнил всем об этом: «Если бы Серена выступала в мужском туре, то в рейтинге занимала бы где-то 700-е место. Это не значит, что я не считаю её невероятным игроком. Я действительно считаю её таковой, и в реальности она могла бы обыграть кого-то из мужчин в один из дней, потому что она очень сильна психологически. Но если бы она играла в туре, то история была бы совершенно другой».

Журналисты ухватились за чисто 700, заглянули в рейтинг, обнаружили, что на 701-м месте стоит Дмитрий Турсунов, и обратились к россиянину за комментарием. «Обсуждать подобное – это всё равно что выяснять, кто быстрее: самая быстрая женщина или самый быстрый мужчина. Теннис требует больших физических сил, поэтому женщине сложно обыграть мужчину. Надеюсь, я бы обыграл Серену. Я могу быть далёк от своей лучшей формы, но в целом, я гораздо лучше своего рейтинга. Плюс, Серена беременна, а я – нет». Действительно, в 2017 году Серена родила дочь Олимпию, но с тех пор она набрала прекрасную форму.

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Видимо, чтобы прекратить все эти разговоры раз и навсегда, Серена приняла участие в теннисном челлендже сразу против пяти мужчин, которые поочерёдно пытались вернуть в корт её подачу. Удалось это не всем. Причем одному из участников мяч попал в нижнюю часть туловища. После этого американка выполнила несколько теннисных трюков – попала мячом в небольшой воздушный шарик с водой, сбила движущиеся коробки теннисных мячей, а затем коробку, стоявшую на голове одного из участников. В конце шоу Серена с трибун отбила огромный теннисный мяч прямо в баскетбольное кольцо, установленное на корте.

Права на видео принадлежат Youtube — каналу «Dude Perfect»

Напомним, что Серена Уильямс, пытается выиграть 24-й титул «Большого шлема», чтобы догнать легендарную австралийку Маргарет Корт. Australian Open – 2021 пройдёт с 8 по 21 февраля.