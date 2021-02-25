«Старикам тут не место»? Сенсации и скандальные выходки на старте турнира в Монпелье

За первые дни турнира в Монпелье прогремело сразу несколько сенсаций, случился и скандал. Из одиночной сетки вылетели многие именитые игроки. Так, Себастьян Корда, который заменил в основе Ришара Гаске, очень уверенно разобрался с Жо-Вильфридом Цонгой. Конечно, надо учитывать, что Цонга не выступал 13 месяцев – с прошлогоднего Australian Open. Оказалось, что пока француз совсем не готов к игре даже с соперником, еле входящим в первую сотню. Корда убедительно победил 6:4, 6:2, а Цонга потерпел уже четвёртое поражение подряд: он не знает побед с ноября 2019 года.

Сам Корда, впрочем, уже успел проиграть. В матче второго раунда он взял лишь пять геймов (3:6, 2:6) у Лоренцо Сонего, который далее встретится с Давидом Гоффеном. Давид – одна из главных звёзд турнира в Монпелье, однако он поздним вечером в среду, 24 февраля, едва не зачехлил ракетку уже после первой встречи. Бенджамин Бонзи сначала обыграл бывшего игрока топ-10 Люку Пуя, а затем навязал достойное сопротивление Гоффену. Бельгиец, несмотря на восемь двойных, сумел прибавить в концовке, выиграл три гейма подряд, а вместе с ними и матч – 4:6, 6:4, 7:5.

Помимо Цонги и Пуя в Монпелье сразу же проиграли ещё два теннисиста, которые в какой-то момент входили в первую десятку: Энди Маррей (он занимал высшую ступень в табели о рангах на протяжении 41 недели) и Жиль Симон (он ещё в 2009 году поднимался до шестого места). Теннисная молодёжь наступает и как будто кричит: «Старикам тут не место!» Маррей не справился с белорусом Егором Герасимовым. Первый сет получился максимально равным, хотя свои подачи Егор держал надёжнее. На тай-брейке он не реализовал двойной сетбол, и показалось, что Маррей на опыте оставит партию за собой, но он тоже упустил сетбол, затем грубо ошибся по длине и подарил Герасимову партию. Во второй борьбы не получилось: Егор и вовсе мог выиграть её всухую, но не реализовал матчбол при 5:0. Победа со счётом 7:6 (10:8), 6:1 его тоже вполне устроила. Дальше ему играть с Аляжем Бедене, который неожиданно победил на решающем тай-брейке Янника Синнера, одну из главных восходящих звёзд ATP-тура – 3:6, 6:2, 7:6 (7:3).

Нешуточные страсти кипели и в матче Жиля Симона с Деннисом Новаком. Француз так расстроился, что проиграл пять очков подряд со счёта 5:2 на тай-брейке первой партии, что решил выместить свою злобу на ракетке, сетке и бутылках воды. Эмоциональный всплеск помог французу, во втором сете он отдал всего один гейм, но в третьем Новак собрался и всё-таки огорчил местного любимца: 7:6 (7:5), 1:6, 6:3. Сразу после проигранного матчбола Симон вновь кинул (пусть и без злости) ракетку к своему креслу, после чего с улыбкой и по старинке, как в докоронавирусные времена, поздравил соперника тёплым рукопожатием. Деннис теперь сыграет с третьим сеяным Душаном Лайовичем. В четверг, 25 февраля, в игру также вступит самый высокорейтинговый теннисист в сетке: Роберто Баутиста-Агут. Первым соперником испанца будет местный квалифаер Грегуар Баррер.