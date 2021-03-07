5 лет допинг-скандалу с Шараповой. Кто виноват, что карьера чемпионки пошла под откос?

Когда многократная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова неожиданно объявила о созыве пресс-конференции на 7 марта 2016 года, весь теннисный мир тут же стал гадать, какую важную информацию хочет донести до общественности россиянка – может она беременна или хочет завершить карьеру? Но нет. Ровно пять лет назад Мария сообщила о том, что почти никто не мог предположить. Шарапова призналась: её допинг-тест, взятый на Открытом чемпионате Австралии, оказался положительным. В организме спортсменки был найден мельдоний, попавший под запрет ВАДА с 1 января 2016-го. Тот день стал поворотным в спортивной судьбе Марии Шараповой. С этого момента, по сути, её карьера пошла под откос.

Явка с повинной. Как Шарапову поймали на допинге В организме Марии Шараповой был найден запрещённый препарат. Россиянка принимала его 10 лет и не знала, что он попал в чёрный список.

Позднее в своей автобиографии теннисистка рассказала, какие чувства и эмоции она испытала, когда ей сообщили о том, что она не прошла допинг-тест: «Это письмо было адресовано лично мне. Я открыла его, начала читать, и моё сердце провалилось в пятки. Там говорилось, что образец мочи, которую я сдавала в Мельбурне, был проверен, и была получена положительная реакция. Другими словами, я не прошла тест на допинг. Как? Откуда? Я стала искать название препарата. Что, чёрт возьми, это может быть? Я не принимала ничего нового. Я скопировала название в Гугл и всё поняла. Я знала мельдоний под торговым названием «милдронат». Это простая добавка, в России её продают вообще без рецепта. Это как детский аспирин в Америке».

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По словам Шараповой, главным шоком для неё стало то, что мельдоний оказался под запретом. Она принимала этот препарат много лет и продолжила его использовать даже после того, как он попал в «чёрный список» ВАДА. Как же такое могло случиться? В одном из интервью Мария попыталась ответить на этот вопрос: «Ещё в молодости я заметила, что моё здоровье не в порядке. По этой причине отец начал поиски личного врача в России. Невзирая на то что мы жили в США, ему было комфортнее найти русскоговорящего врача — это упрощало бы им коммуникацию. Он нашёл доктора, однако, к сожалению, он не был спортивным врачом. Мы сделали ряд анализов, и он выписал лекарства. Одним из них и был милдронат — его в России продают без рецепта и принимают наравне с обычным аспирином. Начиная с 2006 года я принимала милдронат практически регулярно. Раз за разом меня тестировали на допинг, но ничего запрещённого не находили. В 2013 году я сменила врача, но продолжила принимать милдронат. В конце 2015-го я попросила своего менеджера (Макса Айзенбада. — Прим. «Чемпионата») проверить обновлённый список запрещённых препаратов, но он этого не сделал — в тот период у него были личные проблемы».

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Давайте восстановим хронику тех событий. 26 декабря 2015 года Мария получила по электронной почте рассылку ITF (Международной теннисной федерации) с обновлённым списком запрещённых веществ. Однако, по её словам, не стала сама знакомиться с этим длинным списком, а отдала его своему агенту Максу Айзенбаду, как и поступала в предыдущих случаях. Во время слушаний в ITF Айзенбад заявил, что сверять принимаемые теннисисткой медикаменты с ежегодным списком препаратом ВАДА было его обязанностью. Но в тот раз он этого не выполнил, поскольку обычно это делал во время отпуска. В конце 2015 года из-за развода с женой Макс не стал брать отпуск и «забыл про список ВАДА».

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По мнению Шараповой, большая доля вины за всё случившееся лежит на ITF, которая не сумела «достучаться» до теннисистки: «Да, я прокололась, но федерация просто ждёт, что сам спортсмен прочешет весь этот список и заметит изменения. Почему не сообщили агентам игроков? В федерации знали, что мельдоний присутствует в моём организме давно. Я сдаю кровь и мочу много лет. Почему же не предупредить меня, что происходит? Всё это напоминало подставу и ловушку». Суд первой инстанции ITF присудил россиянке два года дисквалификации. Чтобы отменить это решение или хотя бы смягчить наказание, нужно было обращаться в CAS. Однако, что бы ни решил спортивный арбитражный суд в Лозанне, было понятно, что Шарапова в любом случае пропустит Олимпиаду-2016 в Рио, на которой мечтала выиграть золотую медаль.

Дисквалификацию Шараповой сократили до 15 месяцев. Как это было 4 октября был обнародован вердикт по «делу Шараповой». Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил дисквалификацию Шараповой на 9 месяцев.

После дополнительных разбирательств 4 октября 2016 года срок дисквалификации Марии был сокращён на 9 месяцев – с 2 лет до 15 месяцев. Но главное было даже не это, а то, что в подробном решении CAS прозвучали заветные слова: «Шарапова принимала мельдоний не с целью улучшения результатов». С этим постановлением теннисистка и её агенты могли уже бежать к спонсорам и организаторам турниров, объясняя, что Мария – не «злостная допингистка», а «жертва обстоятельств». И действительно, почти все крупные фирмы, с которыми сотрудничала Шарапова до допинг-скандала, продолжили с ней работать, а руководители соревнований выстроились к ней в очередь, чтобы предоставить уайлд-кард. Однако многие коллеги по туру назвали Марию Шарапову «обманщицей» и отрицательно отреагировали на сокращение срока её дисквалификации, а уж тем более на массовое предоставление ей уайлд-кард. Обвинителями Шараповой в то время выступали Доминика Цибулкова, Агнешка Радваньска, Каролина Возняцки, Эжени Бушар, Ализе Корне, Кристина Младенович. Поддержали же Марию в основном россиянки – Елена Веснина, Екатерина Макарова, Светлана Кузнецова, а также представители мужского тура – Григор Димитров, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Судя по опросам, россияне всё ещё доверяют Марии Шараповой. А вы? Бывшая теннисистка вошла в топ-10 спортсменов, которым доверяют россияне. Даже допинговый скандал не изменил отношения к Шараповой.

Вернуться-то Мария вернулась, и внимания к ней было хоть отбавляй. Но успешными эти выступление никак не назовёшь. Отбыв дисквалификацию, бывшая первая ракетка мира даже не смогла вернуться в топ-20. Лучшим её результатом за этот второй отрезок карьеры было 21-е место в рейтинге WTA. С апреля 2017-го по февраль 2020-го Шарапова смогла выиграть лишь один турнир категории International в Тяньцзине-2017 (Китай). На «Больших шлемах» россиянка лишь раз добралась до 1/4 финала («Ролан Гаррос» — 2018). В итоге 26 февраля 2020 года Мария объявила о завершении карьеры.

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Почему же возвращение Марии Шараповой после дисквалификации получилось не столь успешным? Об этом, конечно, многие рассуждали. Кто-то считал, что перерыв в выступлениях длительностью 15 месяцев не мог не сказаться на физическом состоянии спортсменки. А Мартина Навратилова, например, обратила внимание, что после дисквалификации Шарапова психологически стала уязвимой: «соперницы это поняли и стали на неё набрасываться, как пираньи». Находились и те, кто считал, что на результаты россиянки повлияла отмена приёма мельдония. Но большинство же специалистов сошлось на том, что главной причиной неудач Марии в последние годы стали многочисленные травмы. Восстанавливаться после каждой из них с возрастом спортсменке было всё сложнее. Что тут говорить, век супертеннисистки недолог. Все свои пять «шлемов» Шарапова выиграла чуть менее чем за 10 лет – с июля 2004-го по июнь 2014-го. И неудивительна та информация, которую распространил агент россиянки Макс Айзенбад в период её возвращения: «Если бы не отстранение, тот год, вероятно, был бы для Шараповой последним в карьере».