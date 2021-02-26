Год Марии Шараповой на пенсии! Звезда тенниса готовится к свадьбе и зарабатывает миллионы

Ровно год назад, в конце февраля 2020-го Мария Шарапова объявила о завершении своей профессиональной карьеры. Но звезда тенниса не стала сидеть без дела, а провела это время с пользой для себя и своего бизнеса. Самое главное, что Мария счастлива! Она готовится к свадьбе, а миллионы долларов, которые она заработала на корте, не уменьшаются, а преумножаются.

От конфет до массажёров. Как Мария Шарапова расширяет свою бизнес-империю Российская теннисистка стала инвестором компании, производящей средства по уходу за телом.

На Australian Open – 2020 Мария приехала в качестве обладательницы уайлд-кард, поскольку в основную сетку по рейтингу она уже не попадала. Поклонники теннисистки надеялись, что карьера россиянки возродится на турнире, где она становилась чемпионкой в 2008 году. Но не получилось – уже в первом круге Шарапова проиграла в двух сетах хорватке Донне Векич. Это было в январе, а через месяц, так и не заявившись ни на один турнир, Мария объявила, что прощается с профессиональным теннисом.

«Теннис, я говорю прощай». Почему Мария Шарапова завершила карьеру Знаменитая россиянка объяснила свой уход из спорта.

Тут необходимо уточнить, что уходила Шарапова на пенсию не с пустыми руками. Как подсчитал «Форбс», суммарный доход теннисистки за всю её карьеру составил $ 325 млн. Здесь учитывались призовые, заработанные на корте, рекламные и профессиональные контракты. 11 лет подряд Мария была самой высокооплачиваемой спортсменкой мира, по данным всё того же издания. А в 2020 году Мария Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия. Её доход за 2010-2019 годы был оценён в $ 197,8 млн.

$ 197,8 млн Шараповой за 10 лет. Как она стала богаче всех спортсменов России Все знаменитые футболисты и хоккеисты остались позади. Почему так получилось?

В отличие от многих спортсменов, уходящих на пенсию, Марии было чем заниматься. Начнём с того, что, ещё будучи действующей теннисисткой, в 2012 году россиянка вложила $ 500 тыс. в свой бренд сладостей Sugarpova. В настоящее время этот стартап превратился уже в компанию с оборотом $ 20 млн в год. Уход из тенниса позволил пятикратной чемпионке турниров «Большого шлема» вплотную заняться своей бизнес-империей. Сразу в марте 2020-го Мария вместе с американским миллиардером Марком Кьюбаном инвестировала в стартап по производству фитнес-браслетов. Для продвижения этой продукции Шарапова приняла участие в рекламной кампании, снятой в ретро-стиле. Теннисистку погрузили в атмосферу 60-70-х годов, окружив её при этом современными фитнес-гаджетами. По данным Forbes, в 2020-м было продано около 500 тысяч браслетов и по прогнозам выручка компании достигнет $ 19 млн, что в 9 раз больше, чем годом ранее.

Прошло полгода, и звезда тенниса стала инвестором и главным советником фирмы, производящей средства для ухода за телом. В основном речь идёт о массажёрах, но есть и другие гаджеты в линейке компании. Очень многие действующие теннисисты возят с собой эти приспособления и говорят, что они им очень помогают. Но это не все бизнес-идеи Шараповой, реализованные в её первый год на пенсии. Осенью Мария заключила контракт с обучающей платформой Skills. Теннисистка стала одним из преподавателей онлайн-уроков, во время которых она даёт любителям спорта советы и рекомендации, а также представляет собственные тренировки. Ну а для того, чтобы на видео быть в идеальной спортивной форме, Марии приходится очень много заниматься. Она ходит в горы, делает растяжку и силовые упражнения.

Заработанные миллионы Мария не только инвестирует в бизнес, но и вкладывает в недвижимость. Известно, что у Шараповой в Лос-Анджелесе есть шикарный дом, построенный по её проекту в японском стиле, а в 2020 году она стала ещё и обладательницей ранчо в районе Санта-Барбары. Это калифорнийское поместье с видом на океан обошлось теннисистке в $ 8,6 млн. За эти деньги Шарапова стала хозяйкой участка площадью в 200 соток, нескольких строений, включая главный дом в балийском стиле. Это, конечно, не дворец, но, как говорится, «с милым рай и в шалаше». А «милый» у Шараповой есть…

Мария уже несколько лет встречается с британским бизнесменом Алексом Гилксом. Весь карантин молодые люди провели вместе. Много ходили в горы, путешествовали на машине по окрестностям Лос-Анджелеса. А в июле на день рождения Гилкса россиянка преподнесла своему другу шикарный подарок. Если раньше молодые люди отмечали день рождения Алекса в Италии и Испании, то в этот раз Шарапова отвезла его в дебри Америки, в те места, где раньше обитали коренные жители. Пара осмотрела главную достопримечательность этих мест – древние индейские поселения, размещённые в скалах. Ну а празднование прошло в вигваме.

День рождения в вигваме. Как Мария Шарапова удивила бойфренда необычным подарком Россиянка Мария Шарапова и её друг отправились в дебри американского Колорадо по следам индейцев.

Как истинный британский джентльмен, после нескольких лет ухаживаний Алекс просто обязан был сделать Марии предложение. И в конце декабря Шарапова и Гилкс объявили о помолвке. А спустя несколько дней после этого объявления Мария размесила ещё и фото с шикарным кольцом на безымянном пальце. Эксперты сразу оценили, что это очень дорогой подарок жениха. Чуть позже стало известно, что помолвочное кольцо было изготовлено на заказ из розового золота с бриллиантом изумрудной огранки, стоит $ 400 тыс. и весит 5 карат. Украшение было создано вручную дизайнером Джессикой Маккормак.

Дата свадьбы Шараповой и Гилкса пока не разглашается. Возможно, жених и невеста хотят дождаться открытия международных перелётов, чтобы на их торжество смогли прибыть все родственники и друзья из Великобритании. Ведь Гилкс водит дружбу даже с королевскими особами.