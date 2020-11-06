Судя по опросам, россияне всё ещё доверяют Марии Шараповой. А вы?

Мария Шарапова, в феврале 2020 года объявившая о завершении спортивной карьеры, оказалась в топ-10 спортсменов, которым доверяют россияне. Несмотря на то, что у теннисистки не было громких побед с 2014-го, отношение к ней со стороны поклонников спорта в большинстве своём остаётся доброжелательным. Получается, что даже допинговый скандал с мельдонием и шквал критики в её адрес со стороны других теннисисток не смог подорвать доверие к Марии.

Мария Шарапова постройнела и похорошела на «пенсии». Как ей это удалось? Ушедшая из большого спорта Мария Шарапова показала видеодневник своих изнурительных тренировок.

Исследовательская компания Romir составила десятку спортсменов, которые вызывают наибольшее доверие у россиян. В неё вошли бывшая гимнастка, а ныне телеведущая Ляйсан Утяшева, известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, боец Хабиб Нурмагомедов, фигуристка Алина Загитова и другие известные спортсмены. А замкнула этот почётный список пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова. Любопытно, что по сравнению с летней версией, этот рейтинг обновился наполовину. На место выбывших пришли новые герои, в том числе и Шарапова.

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Удивительно, что Мария попала в этот рейтинг через 8 месяцев после объявления о завершении карьеры. За это время россиянка нигде публично не выступала, даже не участвовала ни в каких показательных матчах. Всё это время Шарапова занималась фитнессом, бизнес-проектами, обустройством своего быта и много путешествовала с бойфрендом по США. Казалось бы, что поклонники спорта должны были уже забыть это имя, но, как показал опрос, Мария всё ещё популярна и пользуется доверием россиян. Возможно, на это повлияло то, что о каждом своём шаге бывшая теннисистка много и подробно рассказывала своим подписчикам в «инстаграме», а их у неё 4,1 миллионов.

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Но если бы подобный опрос проводился не среди российских поклонников спорта, а среди коллег Шараповой по теннисному туру, то, возможно, она не оказалась бы в десятке тех, кому доверяют. С самого появления россиянки в туре отношение к ней коллег и соперниц было неоднозначным. Многие называли её высокомерной, самодовольной и неприветливой. Говорили, что она не здоровается даже с теми теннисистками, с которыми накануне проводила тренировку. Поклонники Шараповой, конечно же, возразят, что это наговоры тех, кто завидует её успеху на корте и богатству. А «неприветливость» – это всего лишь сверхконцентрация во время соревнований. Как бы то ни было, но когда разразился допинговый скандал из-за мельдония, тур разделился на три группы. Большая часть хранила молчание, отдельная группа стала злорадствовать и требовать строгого наказания для россиянки и лишь всего несколько человек попытались публично заступиться за Марию.

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«Обвинителями» Шараповой выступили Доминика Цибулкова, Каролина Возняцки, Эжени Бушар, Агнешка Радваньска, а француженка Кристина Младенович заявила следующее: «Все мы считаем, что она обманщица. Очевидно, что она не заслуживала всё то, что успела выиграть. Хорошо, что её вывели на чистую воду. Уверена, что я выразила мнение большинства, но мне жаль, что многие предпочитают высказываться дипломатично или молчать». При этом Младенович не приняла даже во внимание, что Мария сама призналась в том, что её допинг-тест оказался положительным. Шарапова созвала специальную пресс-конференцию, на которой долго пыталась объяснить, что с её стороны произошла чудовищная ошибка. По словам россиянки, агент не заметил e-mail с новым списком запрещённых препаратов, куда и вошёл мельдоний. Обо всех своих переживаниях, связанных с этим скандалом, Мария рассказала в своей автобиографической книге, которая стала бестселлером по всему миру, в том числе и в России.

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Среди тех, кто поддержал Шарапову, оказалось несколько представителей мужского тура – её бывший бойфренд Григор Димитров, а также испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. Из девушек добрые слова в адрес Марии сказали, прежде всего, россиянки Елена Веснина, Екатерина Макарова и Светлана Кузнецова. «В первую очередь я хочу сказать, что Мария — великая спортсменка, и даже эта странная ошибка не сможет затмить всего того, чего она достигла в теннисе. И самое главное, никто из нас, тем более я, не вправе комментировать эту историю — ни критиковать, ни оценивать Марию», — написала Кузнецова в своём «твиттере».

Мария Шарапова не попала в топ-20 за последние 10 лет. Но она там должна быть Серена Уильямс возглавила список лучших теннисисток десятилетия по рейтинговым очкам. Шарапова могла быть 6-й, если бы не завершила карьеру.

Когда Шарапова объявляла о завершении карьеры, Кузнецова снова поддержала Марию. Вопреки распространённому мнению о холодности Шараповой, Светлана отметила её человеческие качества: «Думаю, она великая чемпионка. Она всё сделала по-своему. Каждый спортсмен заслуживает время на раздумья, прежде чем сказать «прощай». Это никогда не бывает просто. Я желаю ей всего лучшего. Думаю, у неё очень доброе сердце. Она хороший человек. Желаю ей быть столь же успешной в жизни, как и в теннисе». Кстати, слова Кузнецовой о добром сердце Марии подтверждаются многими фактами. Начнём с того, что Шарапова активно занимается благотворительностью. Она проводила акции в поддержку пострадавших в Чернобыльской катастрофе, перечисляла средства пострадавшим в Беслане, помогала тем, кто лишился жилья и средств к существованию после урагана в Пуэрто-Рико.

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Любопытный эпизод произошёл на турнире в Шэньчжэне-2019. В матче с китаянкой Синьюй Ван россиянка проявила лучшие человеческие качества. Во втором сете при счёте 5:2 в пользу Шараповой китаянка повредила бедро, поняла, что не сможет играть, и расплакалась. Мария подошла к сопернице, села рядом с ней и стала говорить, как она хорошо играла: «Ты играла невероятно. Береги себя, хорошо? Будешь так играть – станешь номером 1. Обещаю».

Видео можно посмотреть в «твиттере» WTA. Права принадлежат WTA.

Так что, судя по опросам, россияне всё ещё доверяют Марии Шараповой, несмотря на допинговый скандал и её уход из профессионального спорта. А вы ей доверяете?

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