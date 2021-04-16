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Андрей Рублёв сенсационно обыграл Надаля на грунтовом Мастерсе в Монте-Карло и обошёл Медведева в Чемпионской гонке ATP

Андрей Рублёв остановил самого Короля грунта!
Даниил Сальников
Андрей Рублёв остановил самого Короля грунта! Рафаэль Надаль повержен в Монте-Карло
Россиянин сенсационно победил Надаля и вышел в полуфинал престижного «Мастерса».
Теннис / ATP 0
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Сенсацией завершился игровой день на «Мастерсе» в Монте-Карло. Россиянин Андрей Рублёв смог одолеть самого Короля грунта и остановил Рафаэля Надаля, который рвался к своему 12-му титулу на этом престижном турнире, но был повержен нашим теннисистом!

На первом грунтовом «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло в основную сетку по рейтингу попали сразу четыре россиянина. Ещё до старта соревнований Даниил Медведев получил положительный результат теста на коронавирус и был вынужден уйти на самоизоляцию. Карен Хачанов и Аслан Карацев зачехлили ракетки во втором круге. Дальше всех прошёл Андрей Рублёв. В 3-м круге у россиянина была почти трёхчасовая битва с неуступчивым испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Рублёву понадобилось показать всё своё мастерство, чтобы одолеть соперника. «Вы знаете, как Роберто играет. Он очень стабильный теннисист, победить его крайне непросто. Нужно выходить и играть в свой лучший теннис, потому что в ином случае вариантов нет. Чтобы взять хотя бы один розыгрыш, нужно сделать 20 ударов. Он ничего не подарит и всегда будет сражаться до конца. Третий сет был настоящей битвой. Роберто — один из лучших теннисистов мира. Мы провели отличный матч и показали хороший теннис. Я счастлив, что мне удалось победить», — сказал Андрей.

Рублёв добрался до Надаля! Россиянин – в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло
В борьбе за путёвку в 1/2 финала наш теннисист сразится с Королём грунта.

Ну а в матче за попадание в четвёрку лучших соперником Рублёва стал сам Король грунта Рафаэль Надаль. Он побеждал в Монако 11 раз – это абсолютный рекорд турнира. На пути к четвертьфиналу испанец разгромил аргентинца Федерико Дельбониса – 6:1, 6:2 и теннисиста из Болгарии Григора Димитрова – 6:1, 6:1. До этого момента Рублёв и Надаль встречались дважды – в четвертьфинале US Open – 2017 и на групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2020. В обоих случаях победу одержал Рафаэль, не отдав россиянину ни сета. «Матч с Надалем – это не очень приятное испытание. Но я его жду и хочу показать лучшую игру. Сейчас уже не будет такого давления, минимально хороший результат я показал. Надеюсь, что покажу качественный теннис. В любом случае буду биться, а там посмотрим», — заявил Рублёв перед встречей с Рафой.

ATP Masters 1000. Монте-Карло. Сетка

Начало матча для Рублёва сложилось очень удачно. Надаль много ошибался, а под конец своего гейма даже допустил двойную. В итоге россиянин повёл с брейком – 2:0. Однако Рафаэль стремительно ликвидировал это отставание и сравнял счёт – 2:2. Ну а следующий гейм стал просто фейерверком ошибок испанца. Он не попадал в корт и допустил аж три двойные! В итоге Рублёв опять повёл с брейком – 3:2. После того, как россиянин взял свою подачу под ноль, череда ошибок Надаля продолжилась и в 7-м гейме. Снова не обошлось без двойной – 5:2, и Андрей отправился подавать на сет, имея два брейка в запасе. Как Рафаэль ни старался, но спасти эту партию он уже не смог – 6:2 за 38 минут. Так Рублёв впервые в карьере взял сет у Надаля, да ещё и на грунте!

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «инстаграме» ATP Tennis TV.

В начале второго сета у Рафаэля продолжили сыпаться ошибки одна за другой. Не шла подач, было много невынужденных, случались и двойные. Рублёв опять сделал брейк на старте и повёл 2:0. Пятый и шестой геймы получился затяжным. Порой розыгрыши превышали 20 ударов. Сначала Андрей заработал три брейк-пойнта, но соперник их все спас, а затем уже у Рафаэля было 4 попытки взять подачу соперника одним ударом. Но россиянин выстоял – 4:2. В этот момент игра Надаля практически наладилась. Он ещё не чувствовал себя хозяином на корте, но уже не испытывал растерянности. В следующем гейме ему удалось опять спасти свою подачу, а затем и добиться обратного брейка – 4:4. Тут как раз участились ошибки и у Андрея. Испанец без проблем взял свою подачу, а затем получил двойной сетбол, которым воспользовался – 6:2, 4:6. Причём вторая партия продолжалась 1 час 14 минут.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «инстаграме» ATP Tennis TV.

В третьей партии Рублёву повести 2:0, как в двух предыдущих, не удалось. Едва сделав брейк, россиянин тут же отдал свою подачу – 1:1. Но тут, похоже, Надаль подсел чисто физически. Андрей довольно быстро выиграл следующие 4 гейма и повёл с двумя брейками – 5:1. Рафаэлю после этого удалось взять только одну свою подачу, после чего всё было кончено – 6:2, 4:6, 6:2 более чем за 2,5 часа изнуряющей борьбы.

Монте-Карло. 1/4 финала
16 апреля 2021, пятница. 18:45 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 2
         
Рафаэль Надаль
3
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Вот так Рублёв остановил самого Короля грунта, который рвался к 12-му титулу на этом престижном турнире. Это первая победа в карьере Андрея над знаменитым испанцем. Рублёв впервые в карьере пробился в полуфинал грунтового «Мастерса» и в субботу оспорит путёвку в решающий матч с норвежцем Каспером Руудом. Любопытно, что, остановив Надаля, Рублёв не позволил испанцу по итогам турнира обогнать Даниила Медведева в рейтинге ATP. Но зато сам Андрей смог теперь обойти всё того же Даниила в Чемпионской гонке ATP – 2021.

Очки по раундам на «Мастерсе» в Монте-Карло в зачёт Чемпионской гонки ATP

Очки по раундам на «Мастерсе» в Монте-Карло в зачёт Чемпионской гонки ATP

Рублёв оставит позади себя и лидера сезона – Новака Джоковича, если пройдёт на круг дальше. Однако возглавить гонку при этом Андрею может помешать грек Стефанос Циципас.

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