Лучший скандинавский теннисист догоняет в Бостаде уходящий грунтовый сезон

Норвежец Каспер Рууд быстро поднимается по рейтинговой лестнице. В мае на турнире в Женеве он завоевал свой второй титул ATP, на этой неделе он пытается догнать уходящее грунтовое лето в шведском Бостаде, где претендует на очередной трофей. Первый шаг сделан: в скандинавском дерби он победил датчанина Хольгера Витуса Нёскова Руне, отдав тому только два гейма. Посмотрите видео потрясающих розыгрышей турнира в Швеции.

Соревнования в Бостаде имеют богатую историю. Чемпионат проводится с 1948 года, и по именам чемпионов можно составить Зал славы мирового тенниса: Кен Розуолл, Мануэль Сантана, Рой Эмерсон, Стэн Смит, Бьорн Борг, Матс Виландер, Рафаэль Надаль. Побеждал тут и советский теннисист Александр Метревели (1966). Он в сложнейшем пятисетовом финале одолел Сантану, отыгравшись с 0-2 по сетам: 3:6, 2:6, 6:1, 7:5, 6:4. При этом у испанца было четыре матчбола! Интересно, что спустя пять лет Сантана проиграл в полуфинале, упустив десять матчболов. Пожалуй, самым удивительным чемпионом стал в 1997 году Магнус Норман, который в решающем сете в игре второго круга уступал 0:5, но спас матч и затем выиграл весь турнир. Что касается выступления советских и российских теннисистов, то ближе всех к успеху Метревели подобрался Николай Давыденко, но он в финале 15-летней давности проиграл Томми Робредо. Игроки очень любят Открытый чемпионат Швеции, и с 2002 по 2012 годы это соревнование ежегодно получало приз как лучший турнир категории ATP-250: только у Бостада есть 11 статуэток в этой категории.

Теннисисты отмечают высокую организацию, но при этом место в календаре всё же неудобное: сразу после Уимблдона, в преддверии американской серии на харде, а в этом году – ещё и Олимпиады. Именно по этим причинам на шведский грунт приехало не так много известных игроков. Тем не менее первый номер посева получил лучший скандинавский теннисист на сегодняшний день – норвежец Каспер Рууд, 16-й номер мировой классификации, который решил на Игры в Токио не ехать, а, видимо, настроился выиграть свой третий в карьере титул. Это неудивительно, ведь именно на песчаном покрытии он добился двух своих титулов уровня ATP – в Буэнос-Айресе-2020 и Женеве-2021. Вообще Каспер заявился на три последних турнира уходящего грунтового сезона – в Бостаде, Гштааде и Кицбюэле. Кстати, в Швеции сейчас не такая жаркая погода, как в Москве. Там довольно комфортное, прохладное лето с температурой около 25 градусов. В дебютном матче Рууд очень уверенно победил обладателя уайлд-кард Хольгера Витуса Нёскова Руне из Дании – 6:0, 6:2.

В четвертьфинале Рууд сыграет со швейцарским квалифаером Генри Лааксоненом, который победил местного теннисиста Элиаса Имера – 6:2, 7:5. 25-летний уроженец Скары занимает лишь 169-е место в рейтинге, поэтому сыграть на родном турнире он мог только благодаря уайлд-кард. Ни поддержка болельщиков, ни внимательный взор его младшего брата Микаэля не помогли пройти дальше. Кстати, сам Микаэль тоже проиграл в первом матче (Эмилю Руусувуори – 6:1, 4:6, 3:6).

Неожиданно рано зачехлил ракетку третий сеяный Фабио Фоньини, который встречался с Роберто Карбальес-Баэной. Испанец, занимающий только 97-е место в рейтинге, добился победы со счётом 6:3, 1:6, 6:4.

В первом матче проиграл и пятый сеяный Ришар Гаске. Его соперник Марко Чеккинато воспользовался относительно узким центральным кортом и подавал косую подачу. Гаске практически не имел возможности её принимать, поскольку уже совсем рядом был рекламный щит.

Однако в третьем сете француз приноровился к подаче итальянца и однажды даже принял навылет укороченным. Правда, дальше прошёл именно Чеккинато – 6:2, 5:7, 6:3.

В итоге до 1/4 финала дошли только двое сеяных: Рууд (1) и Кристьян Гарин (2). Помимо Фоньини (3) и Гаске (5) в первых матчах проиграли Джон Миллман (4), Лоренцо Музетти (6), Иржи Веселы (7) и Руусувуори (8). На данный момент всё идёт к тому, что титул разыграют два грунтовых специалиста – Рууд и Гарин.