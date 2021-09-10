Драма в полуфинале US Open. Призёр Олимпиады покинула корт в инвалидной коляске

Месяц назад Луиза Стефани со своей соотечественницей обыграла российскую пару в матче за третье место на Олимпийских играх в Токио.

На летних Олимпийских играх в Токио Бразилия заняла 12-е место в неофициальном общекомандном медальном зачёте. Бразильская сборная завоевала в столице Японии семь золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. Одну из бронз стране принесла теннисная пара Луизы Стефани и Лауры Пигосси, которая выступала на Олимпиаде по специальному приглашению, так как рейтинг Пигосси не позволял девушкам напрямую отобраться на Игры.

В матче за третье место бразильянки встречались с российской парой Елены Весниной и Вероники Кудерметовой. До начала встречи наши девушки выглядели безоговорочным фаворитом этого матча, и первый сет остался за Еленой и Никой со счётом 6:4. Но во второй партии Луиза и Лаура сумели отыграться, а решающий сет обернулся для российской пары грандиозным разочарованием. По ходу чемпионского тай-брейка российские теннисистки вели со счётом 9:5, однако не сумели реализовать четыре матчбола и в итоге уступили — 9:11. Таким образом, Стефани и Пигосси добились самого большого достижения в своих карьерах.

Новость по теме Кудерметова и Веснина проиграли матч за бронзу на ОИ-2020, упустив четыре матчбола

Меньше чем через месяц Стефани отправилась на US Open в ранге 17-го номера мирового рейтинга в парном разряде. Её соотечественница Пигосси занимает 188-й номер и не обладает достойной квалификацией для выступления на турнире «Большого шлема». В этой связи напарницей Лауры по дуэту стала опытная канадка Габриэла Дабровски. На американском мэйджоре девушки получили пятый номер посева и в результате смогли добраться до полуфинала.

По ходу турнира Габриэла и Лаура обыграли словенок Голубич и Зиданшек, хорватско-американский дуэт Мартич и Роджерс, украинок Костюк и Ястремскую, а также чешек Боузкову и Градецку. В полуфинале их соперницами стали местные теннисистки Коко Гауфф и Кэти Макнэлли, в четвертьфинале выбившие из борьбы первых сеяных Шувэй и Мертенс.

Для 24-летней Стефани выход в полуфинал стал первым в её карьере на турнире «Большого шлема», но матч с американской парой обернулся для неё настоящей драмой. В концовке первого сета при счёте 2:1 на тай-брейке бразильянка подвернула ногу при выходе к сетке и не смогла продолжить матч, покинув площадку на инвалидной коляске.

ВИДЕО.



В ходе партии Гауфф и Макнелли подали два эйса, трижды ошиблись на подаче и взяли одну подачу соперниц. Дабровски и Стефани один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт. После вынужденного отказа Габриэлы и Луизы от продолжения матча одна из главных надежд американского тенниса Гауфф подошла к Стефани, чтобы поддержать получившую травму соперницу.

Фото можно посмотреть в «твиттере» журналиста Лукаса Визза.

За титул US Open Гауфф и Макнелли сыграют с 14-й парой турнира Самантой Стосур из Австралии и китаянкой Чжан Шуай. В полуфинале соревнований 14-е сеяные обыграли седьмую пару турнира американку Дезире Кравчик и Алексу Гуарачи из Чили со счётом 6:2, 7:5.