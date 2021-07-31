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Кудерметова и Веснина проиграли матч за бронзу на ОИ-2020, упустив четыре матчбола

Кудерметова и Веснина проиграли матч за бронзу на ОИ-2020, упустив четыре матчбола
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Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова проиграли бразильянкам Луизе Стефани и Лауре Пигосси в матче за бронзовые медали на олимпийском турнире в Токио в женском парном разряде. Счёт встречи — 6:4, 4:6, 9:11. По ходу чемпионского тай-брейка российские теннисистки вели со счётом 9:5, однако не сумели реализовать 4 матчбола и в итоге уступили.

Матч продолжался 2 часа 13 минут. Елена и Вероника 5 раз подали навылет, совершили 6 двойных ошибок и реализовали 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету бразильских теннисисток 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка при 4 брейк-пойнтах.

В решающем матче женского парного разряда сойдутся чешки Барбора Крейчикова / Катержина Синякова и представительницы Швейцарии Белинда Бенчич / Виктория Голубич.

Завтра состоится финальный матч одиночного мужского разряда, где сыграет Карен Хачанов (Россия) и Александр Зверев (Германия). Также болельщиков ждёт российский финал в смешанном парном разряде: Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова встретятся с Кареном Хачановым и Еленой Весниной.

Олимпиада — парный разряд (ж). 3-е место
31 июля 2021, суббота. 09:10 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
В. Кудерметова Е. Веснина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 0 9
4 		6 1 11
         
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Лаура Пигосси
Бразилия
Лаура Пигосси
Л. Стефани Л. Пигосси
Комментарии
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