Джокович от души пнул сумку с ракетками! Вот такие страсти кипят на Кубке Дэвиса

В Мадриде состоялся первый полуфинал Кубка Дэвиса – заключительного соревнования в теннисном календаре и одного из двух мужских турниров для сборных наряду с ATP Cup. В нём сошлись принципиальные соперники – Сербия и Хорватия, когда-то бывшие одной страной (Югославией) и разошедшиеся отнюдь не тихо и спокойно. На отношениях теннисистов между собой это фактически не сказывается – например, лидера Сербии, Новака Джоковича, тренирует в том числе хорват Горан Иванишевич – но для части болельщиков обеих команд это весьма значимое противостояние.

Начался полуфинал с матча 279-й ракетки мира Борны Гойо и Душана Лайовича (33). Филип Краинович играть в одиночке был не готов, а Миомира Кецмановича, за два дня до этого проигравшего более чем трёхчасовой марафон Михаилу Кукушкину, Виктор Троицки решил не ставить. Хорват здорово начал, поведя со счётом 4:1, но затем Лайович заиграл активнее и взял пять геймов подряд. Во второй партии, однако, камбэк сербу не удался – сделав обратный брейк, он тут же ещё раз проиграл свою подачу. Решающий сет Борна тоже начал с брейка, оформив его прекрасным прострелом с бэкхенда по линии навылет.

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Допустив простую ошибку на задней линии, Душан начал колотить о корт ракеткой, вымещая на ней негативные эмоции.

А Гойо после этого поймал кураж. Только посмотрите, какую невероятную свечку он выполнил, попав под самую линию!

Шансов отыграться Борна сопернику не дал, уверенно принеся своей сборной первое очко в этом полуфинале. В 1/4 финала он также внёс огромный вклад в успех команды, сенсационно победив итальянца Лоренцо Сонего.

Спасать Сербию после этого предстояло лидеру мирового рейтинга Джоковичу. Марин Чилич дал Новаку бой, но класс первой ракетки мира в решающие моменты всё же сказывался. В тяжёлой борьбе взяв первый сет и поведя с брейком во втором, серб позволил себе немного творчества на корте – например, вот такую техничную свечку после укороченного.

Сделав в том гейме брейк под ноль, Новак вскоре заработал матчбол, который реализовал прекрасным прострелом с бэкхенда по линии навылет.

Впрочем, задачи обыграть Джоковича любой ценой перед Чиличем и не стояло. После победы Гойо было достаточно вымотать Новака, а решить всё должна была парная комбинация, где у Хорватии есть лучшая пара мира – Никола Мектич и Мате Павич. Лидеры парного рейтинга в этом сезоне выиграли девять турниров, включая Уимблдон, Олимпиаду и три «Мастерса». При всём величии Джоковича в одиночном разряде соперничать на равных с парой такого уровня тяжело даже ему, особенно учитывая, насколько сильно он и любой его партнёр уступают Мектичу и Павичу по сыгранности.

Напарником Новака, кстати, стал не Никола Чачич, как в двух предыдущих парных матчах с его участием, а Филип Краинович. Какое-то время надежды Троицки на Краиновича оправдывались – Филипу удавались отличные розыгрыши, например, такой приём навылет.

Впрочем, в самой концовке партии хорватам удалось взять подачу сербов, не доводя дело до тай-брейка. Во втором сете события развивались намного стремительнее. Техничный укороченный Мектича с лёта приблизил хорватов к брейку.

А после того, как брейк состоялся, с досады Джокович от души пнул сумку с ракетками, стоявшую рядом со скамейкой.

Выплеск эмоций не помог Сербии спастись. Джокович и Краинович не взяли больше ни одного гейма и выбыли из борьбы за престижный трофей. Если сборная России выйдет в финал, то противостоять ей будет Хорватия – и в таком случае очень хотелось бы не доводить до парного матча, а выиграть две одиночки.

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