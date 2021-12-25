Как росла и хорошела Анна Курникова. Тренировки 15-летней россиянки проходили словно шоу

Россиянка Анна Курникова уже почти 20 лет не выступает в туре, но до сих пор считается иконой стиля женского тенниса. Посмотрите нашу подборку фото и видео о том, как росла и хорошела Анна. На тренировки 15-летней Курниковой в Академии Ника Боллетьери зрители приходили как на шоу.

Анна Курникова родилась в спортивной семье. Мама Алла была легкоатлетка, а папа Сергей – борец. Активную, подвижную девочку обязательно нужно было отдать в спорт, чтобы она смогла выплеснуть свою энергию. С пяти лет Аня занималась в теннисной абонементной группе в «Лужниках», а затем её привели в «Спартак» на Ширяево поле к знаменитому тренеру Ларисе Дмитриевне Преображенской. Курникова практически сразу заставила обратить на себя внимание специалистов. Во время первого розыгрыша Кубка Кремля в 1990 году 9-летняя Аня на одной из своих тренировок в «Олимпийском» впечатлила владельца экипировочной итальянской фирмы Поппи Винти. В итоге родителям юной теннисистки предложили невероятный для того времени контракт – фирма брала на себя обязательство в течение 5 лет каждый год выплачивать семье Курниковых в среднем по $ 15 тыс. на развитие теннисистки, плюс обеспечивать бесплатной экипировкой и расходами на некоторые поездки.

Фото: instagram.com/annakournikova

Вскоре по приглашению всё той же экипировочной фирмы Курникова отправилась в Италию на престижный детский турнир Lemon Ball. Там Аня выиграла все свои матчи, причём в двух сетах, несмотря на то что соперницы были гораздо старше её. В Италии Аню заметил и владелец известной американской академии Ник Боллетьери. Он предложил юной теннисистке поехать во Флориду на просмотр. С 1992 года Курникова уже получила место в этой престижной академии.

Ник Боллетьери и Анна Курникова Фото: Simon Bruty/Getty Images

В академии в Курниковой сразу признали будущую звезду. Она обыгрывала на внутренних соревнованиях не только сверстниц, но и более опытных девочек. В 1994 году 13-летняя Аня поехала во Францию, где давно проводится популярный детский турнир Les Petits As. Курникова стала победительницей, а потом отпраздновала свой успех на дискотеке. Причём россиянка «зажигала» с чемпионом среди мальчиков – испанцем Хуан-Карлосом Ферреро. Спустя годы Ферреро выиграл «Ролан Гаррос», а потом основал свою собственную теннисную академию.

В том же 1994 году Анна выиграла известное соревнование Eddie Herr в США. В 1995-м она первенствовала на юниорских турнирах в Италии – в Санта-Кроче и Милане, выиграла юниорский чемпионат Европы в Швейцарии, а потом в конце сезона завоевала главный приз на Orange Bowl для игроков до 18 лет и заняла первую строчку в юниорском рейтинге. На юниорских «Больших шлемах» Курникова выступала 6 раз, причём дебютировала на «Ролан Гаррос» – 1994 в 13 лет. Лучший её результат – полуфинал Уимблдона-1995. А как только ей исполнилось 15 лет, теннисистка ушла во взрослый тур.

Фото: Gary M Prior/Getty Images

Уже в 15-летнем возрасте Анна Курникова была настоящей звездой спорта. На её тренировки с Ником Боллетьери приходили толпы зевак. При этом сам Ник много раз в интервью сожалел, что не смог поставить Анне те удары, которые могли бы ей помочь выиграть турниры. Также он сетовал на то, что мама Курниковой – Алла – вмешивалась в тренировочный процесс. А вот первый тренер Анны Лариса Дмитриевна Преображенская считала, что в академии Боллетьери практиковали однообразный силовой теннис: «Мне важно, чтобы присутствовала тактика, рисунок игры. А Аня у них стала лупить по всем заборам по принципу – чем сильнее, тем лучше. А ещё она стала кричать как Моника Селеш, которая была её кумиром».

За свою короткую спортивную карьеру Анна Курникова добилась потрясающих успехов прежде всего в парном разряде. Она дважды выиграла Итоговый чемпионат WTA, ещё дважды победила на Australian Open с Мартиной Хингис, была первой ракеткой мира. А вот в одиночном разряде Анна становилась 8-й в рейтинге WTA, доходила до полуфинала Уимблдона-1997, была финалисткой четырёх турниров, включая Майами-1998 и Кубок Кремля – 2000. В 2001 году на съёмках клипа Анна познакомилась с известным музыкантом Энрике Иглесиасом, а в 2003-м из-за многочисленных травм покинула профессиональный спорт и посвятила себя семье и дому. Сейчас Анна и Энрике воспитывают трёх чудесных детей.