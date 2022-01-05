«Остаётся верить, что всё по правилам». Острая реакция на медицинское исключение Джоковича

Лидер мирового рейтинга всё же допущен к Australian Open, хотя и не вакцинирован. Почему ему можно, а другим нет?

Новак Джокович объявил, что получил медицинское исключение для участия в Australian Open. Тут же последовала острая реакция теннисной общественности.

Лидер мирового рейтинга, 9-кратный чемпион Australian Open Новак Джокович опубликовал в своём «инстаграме» пост с новогодними поздравлениями и по ходу дела сообщил, что получил медицинское исключение для выступления на Открытом чемпионате Австралии – 2022: «Всех с Новым годом! Желаю всем вам здоровья, любви и счастья. Пусть вы почувствуете любовь и уважение ко всему живому на нашей чудесной планете. Я потрясающе провёл время со своими близкими во время паузы. И сегодня направляюсь в Австралию с медицинским исключением. Вперёд, 2022-й!»

Напомним, по утверждённым местными австралийскими властями правилам все участники соревнования должны пройти полный курс вакцинации, причём только одобренными прививками. Джокович не раз давал понять, что он не намерен вакцинироваться, поэтому его участие в турнире долгое время было под вопросом. Впрочем, два месяца назад организаторы АО заявили, что теннисисты могут получить медицинские исключения, но их документы будет проверять независимая комиссия. Это обстоятельство оставляло надежду поклонникам Джоковича, что их любимец всё-таки прилетит в Мельбурн защищать титул.

Едва сообщение Джоковича о поездке в Австралию увидело свет, как последовала бурная реакция теннисной общественности. Фанаты, журналисты, эксперты стали обсуждать, насколько это решение организаторов справедливо. «У других спортсменов, естественно, возникнет вопрос, почему одним даётся исключение, а другим — нет, — сказал в интервью «Чемпионату» президент ФТР Шамиль Тарпищев. — Уважаю Джоковича, но правило должно быть для всех одно. Новак — личность и многое сделал для тенниса. Он отстоял свою позицию, своё мнение. Спорный вопрос, скорее, к организаторам турнира. На самом деле он такой же спорный, как и вопрос, почему они обязывают всех вакцинироваться».

Тарпищев мог бы напомнить также историю с российской теннисисткой Натальей Вихлянцевой. В начале декабря она заявила, что не едет на Australian Open, хотя полностью вакцинирована. Причина в том, что она сделала прививки не одобренным в Австралии российским препаратом «Спутник V». Не выступят в Мельбурне и те, кто вакцинировался некоторыми индийскими и китайскими прививками. А вот, например, американец Теннис Сандгрен, с которым побеседовал журналист Бен Ротенберг, сказал, что он, как и Джокович, не вакцинировался, но даже не пытался получить медицинское исключение. По словам Сандгрена, он не смог найти таких оснований в правилах.

Шотландский теннисист Джейми Маррей высказался о ситуации с Джоковичем: «Думаю, что если бы речь шла обо мне и я не был бы вакцинирован, то не смог бы получить медисключение. Но отдадим должное Джоковичу, который получил разрешение участвовать в Australian Open. Нам в итоге только остаётся верить, что всё по правилам, что у Джоковича есть основания для получения медицинского исключения». Надо сказать, что пресс-служба Australian Open сразу же выпустила заявление о том, каким образом Джокович получил медицинское исключение: «Новак подал заявку, которая прошла процесс рассмотрения двумя независимыми группами медицинских экспертов. Они проверили все документы и убедились, что все справки подлинные и соответствуют законам Австралии. При этом доктора не знали, чью заявку они рассматривают».

Бывший тренер Марии Шараповой, известный специалист Свен Грёнефельд, написал в своём «твиттере»: «Я не понимаю, почему так много людей недовольны Новаком! Если вы хотите кого-то винить, то вините систему или тех, кто за неё отвечает. Вините тех, кто создал лазейку в правилах, но не Джоковича. В любом случае мы должны радоваться тому факту, что теннис сейчас вообще существует».