Просто красавцы! Даниил Медведев и Роман Сафиуллин вывели Россию в полуфинал ATP Cup

Сборная России вырвала тяжелейшую победу у команды Италии на ATP Cup и пробилась в полуфинал. Наши парни просто красавцы! Даниил Медведев стал лучшим игроком турнира в истории, а Роман Сафиуллин – наше новое секретное оружие.

Сборная России к заключительному туру группового этапа ATP Cup – 2022 подошла в роли единоличного лидера. Наша команда усилиями Даниила Медведева и Романа Сафиуллина смогла обыграть крепкие коллективы из Франции и Австралии. Причём дебютант российской сборной Сафиуллин выиграл вообще все свои поединки – два одиночных и два парных. А вот Медведев хоть и допустил осечку на старте во встрече с французом Уго Умбером, затем уже только побеждал. Напомним, из-за положительных тестов на коронавирус в Сидней не приехали Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской. Так что подмоги Даниилу и Роману ждать особо неоткуда.

Вообще, по мнению полуфиналиста «Ролан Гаррос» 1989 года и победителя двух турниров серии «Мастерс» Андрея Чеснокова, ATP Cup – очень удачное соревнование для того, чтобы войти в сезон: «Хорошо, что существует ATP Cup. На этом турнире всегда можно посмотреть на свои силы и возможности, можно не бояться проигрыша. Для Медведева это отличная возможность посмотреть на своё состояние, оценить свои силы перед Australian Open. Видел, как Даня работает в предсезонке. Он проделывает колоссальную работу. Когда играешь первые матчи после такой подготовки, тебе не хватает игровых чувств, мышцы деревянные. Вообще, ничего страшного, что Медведев проиграл первый матч. Зато провёл качественную игру против де Минора. Я не ожидал, что Сафиуллин выиграет два своих матча. Роман молодец. Участие в ATP Cup даст ему некую свободу, чтобы ездить с турнира на турнир».

Заключительный матч россиян на групповом этапе со сборной Италии стал своеобразным повторением прошлогоднего финала. Но, как уже было сказано, с другим составом участников от российской команды. Впрочем, у итальянцев тоже есть обновление в рядах. Один из самых перспективных игроков тура Янник Синнер удачно вписался на позицию второго номера своей команды. А лидером остался Маттео Берреттини. Кстати, оба итальянца входят сейчас в топ-10. И после снятия Рублёва именно сборная Италии оказалась самой высокорейтинговой командой на турнире.

Матч Россия – Италия по регламенту начинали вторые номера команд. Янник Синнер и Роман Сафиуллин до этого никогда не встречались в профессиональном туре, и при этом стоит отметить огромную разницу в рейтинге у игроков. Роман сейчас 167-й, а Янник – 10-й. Итальянец начал матч довольно бодро: повёл с брейком – 2:0. Но Сафиуллин тут же «включился», выровнял ситуацию – 2:2, следом добрался до тройного брейк-пойнта, но не дожал соперника – 3:3. В абсолютно равной борьбе дело дошло до тай-брейка, где россиянин не использовал двойной сетбол, а вот соперник в самый ответственный момент не дрогнул – 7:6 (8:6). Во второй партии у россиянина были возможности переломить ход матча, но он так и не использовал ни одного из шести брейк-пойнтов. А вот Синнеру хватило одного брейка, чтобы оформить победу в двух сетах – 7:6, 6:3 за два часа борьбы.

После этого россияне уже не имели права на ошибку. На корт вышли первые номера команд – Даниил Медведев и Маттео Берреттини. Ранее они встречались дважды, и оба раза победил наш теннисист – в Индиан-Уэллсе-2018 и как раз в финале ATP Cup – 2021. Поединок получился очень тяжёлым, хотя, конечно, Медведев, скорее всего, ещё не набрал свою лучшую форму. Возможно, россиянина беспокоят небольшие травмы, во всяком случае, уже не первый матч на турнире Даниил проводит с разогревающим тейпом на мышце живота. Первый сет прошёл под диктовку россиянина. Во втором теннисисты ни разу не добрались до брейк-пойнта, а на тай-брейке, как признался потом после матча россиянин, он принял несколько неверных решений. Ну а в третьей партии Медведев смог добиться успеха – 6:2, 6:7, 6:4 за 2 часа 38 минут.

Судьба матча Россия – Италия и путёвки в полуфинал решалась в парной комбинации. На неё вышли все те же игроки – Медведев/Сафиуллин и Берреттини/Синнер. Матч получился зажигательным и интересным. Россияне повели с брейком – 4:3, но тут же потеряли преимущество, а в концовке ещё раз отдали свою подачу – 5:7. Во второй партии Даниил и Роман снова первыми взяли чужую подачу – 2:1, но на сей раз преимущество удержали – 6:4. Судьба поединка, матча и всей путёвки в полуфинал решалась на чемпионском тай-брейке, где наших теннисистов было не остановить – 5:7, 6:4, [10:5].

Вот так наши теннисисты одержали волевую победу, пробились в полуфинал, где в субботу, 8 января, встретятся с лучшей командой из квартета C (Великобритания, Германия, Канада и США). Кроме того, Даниил Медведев закрепился в статусе лучшего игрока за всю историю турнира. За три розыгрыша он выиграл 10 матчей в одиночке, а с учётом парной комбинации – 14. Его ближайшие преследователи одержали по 11 побед – Новак Джокович и Пабло Карреньо-Буста.

Лидеры ATP Cup по количеству побед:



1. Медведев (Россия) – 14 всего – 10 в одиночке (сезоны 2020-2022)

2. Джокович (Сербия) – 11-8 (2020-2021)

3. Карреньо-Буста (Испания) – 11-5 (2020-2022)

4. Баутиста-Агут (Испания) – 10-10 (2020-2022)

5. Эванс (Великобритания) – 8-6 (2020, 2022)

6. Штруфф (Германия) – 7-5 (2020-2022) 1. Медведев (Россия) – 14 всего – 10 в одиночке (сезоны 2020-2022)2. Джокович (Сербия) – 11-8 (2020-2021)3. Карреньо-Буста (Испания) – 11-5 (2020-2022)4. Баутиста-Агут (Испания) – 10-10 (2020-2022)5. Эванс (Великобритания) – 8-6 (2020, 2022)6. Штруфф (Германия) – 7-5 (2020-2022)

Самое главное, что наши ребята играли с огоньком, с задором, с хорошим настроением. Было видно, что они получают удовольствие от своих действий на корте. Медведев вообще перепробовал несколько видов празднований победных ударов. Особенно зрителям понравились его волны руками.

Ну и нельзя не отметить просто невероятный, немыслимый удар в парном матче мимо столба. Как он смог достать мяч и пустить его между сеткой и болбоем – непонятно!

Первый полуфинал турнира Испания – Польша состоится в пятницу, 7 января, а финал пройдёт в воскресенье, 9 января.