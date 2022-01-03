«Новое секретное оружие России!» Что нужно знать об открытии ATP Cup Романе Сафиуллине

У сборной России по теннису появилось новое секретное оружие. Рассказываем о том, что нужно знать о 24-летнем Романе Сафиуллине, который в срочном порядке заменил Андрея Рублёва, Аслана Карацева и Евгения Донского на ATP Cup – 2022.

Перед началом ATP Cup – 2022 сборная России потеряла 3/4 своего чемпионского состава. Из-за положительного теста на коронавирус в Сидней не смогли приехать Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской. В срочном порядке лидеру нашей сборной Даниилу Медведеву пришлось искать им замену. Вторым номером команды в итоге стал 167-я ракетка мировой классификации Роман Сафиуллин. И в первом же матче новобранец сборной сотворил настоящее чудо, за что Даниил Медведев назвал его героем дня.

Роман родился и вырос в подмосковном Подольске в спортивной семье. Его отец – Ришат Сафиуллин – профессиональной тренер. Именно он и помог сыну сделать первые шаги на корте. По юниорам Роман был одним из самых способных теннисистов своего поколения, входил в сборную по разным возрастам, был стипендиатом фонда Ельцина, в 2013 году стал лауреатом «Русского Кубка» в составе юношеской сборной до 16 лет вместе с Андреем Рублёвым и Евгением Тюрневым. В мае 2014 года Сафиуллин выиграл престижный турнир в Милане Trofeo Bonfiglio, победив в финале Рублёва, а через полгода Роман стал первым и пока единственным россиянином, выигравшим юниорский Australian Open. Напомним, до него в решающем матче этого соревнования играл Михаил Южный (1999). Интересно, что к сезону-2015 Роман проводил подготовку как раз вместе с Южным и его тренером Борисом Собкиным.

К сожалению, после триумфа в Австралии-2015 Сафиуллина просто замучили травмы. Вот как рассказал о нём в интервью «Чемпионату» президент ФТР Шамиль Тарпищев: «У Романа была серьёзная травма плеча: даже делал операцию во Вьетнаме. После этого прогресс затормозился. До последнего времени рецидив давал проблемы. Он хороший игрок, который очень многое потерял. Не раскрылся до того уровня, кем мог бы быть в действительности. Одиночные встречи он часто играет здорово, в последнее время выиграл много челленджеров. Хочется, чтобы повторил путь Карацева. Но проблемы с травматизмом, к сожалению, есть».

Тарпищев не зря упомянул Карацева. Год назад, когда сборная России стала чемпионом ATP Cup, Даниил Медведев назвал Аслана нашим главным секретным оружием. Всего через пару недель после той победы сборной Карацев смог дойти до полуфинала Australian Open, а в конце сезона получил приз ATP – «Прогресс года». «Роман Сафиуллин – 100% наше новое секретное оружие», — сказал Медведев после первого матча сборной с французами в розыгрыше-2022. И действительно, Роман снова «зажигает» на Зелёном континенте. В поединке с Артуром Риндеркнешем россиянин совершил камбэк, выиграв в трёх сетах – 2:6, 7:5, 6:3, и принёс команде первое очко. А когда Даниил Медведев сенсационно уступил Уго Умберу, Роман в паре всё с тем же Даниилом вырвал победу у французского дуэта, что позволило россиянам оформить победу в матче – 2-1.

Медведев и Сафиуллин знакомы с юниорского возраста и провели очень много интересных матчей. «По-моему, мы не играли с ним на профессиональном уровне, но, когда он мне попадался по юниорам, меня аж всего колотило. У нас было много финалов, полуфиналов – причём часто это были трёхсетовики, которые длились по 3 часа», — признался Медведев в Австралии. Но если теннисисты поколения Сафиулллина – Медведев, Хачанов, Рублёв – давно уже побывали на уровне мировой десятки, то у Романа лучшее место в рейтинге пока 151-е. «Четыре парня из России – Даниил, Андрей, Аслан и Карен – находятся в топ-30. Это невероятно! Я тоже хочу быть там, поэтому очень много делаю для этого. Стараюсь изо всех сил туда попасть, чтобы оказаться рядом с ребятами», — сказал Сафиуллин.

В детстве Сафиуллину нравилась игра Марата Сафина. Позже игроками, за которыми он наблюдал, стали Новак Джокович и Роджер Федерер. Швейцарца Роман называет «невероятным». У Сафиуллина много интересов вне корта – например, он любит вместе с женой посещать разные города, рассматривать достопримечательности как обычный турист. «Я очень люблю автомобили и мотоциклы, но в России их трудно содержать, потому что у нас всё время зима. У нас есть всего три-четыре месяца в году, чтобы нормально погонять. Но когда ты профессиональный теннисист – это довольно опасно. Одна твоя ошибка или того, кто находится рядом – ваша жизнь закончена или приходит конец карьере».

Роман вместе с женой любят проводить время за просмотром фильмов. Их любимые актёры – Джонни Депп и Леонардо Ди Каприо: «Когда у меня есть время, я пересматриваю «Гарри Поттера». Я смотрел его много раз и могу это делать снова и снова. Знаю, что вышел спецэпизод с воссоединением актёров. Когда вернусь в Россию, хочу посмотреть это вместе с женой. Также вышла новая «Матрица». Я тоже пока этот фильм не смотрел. Жена говорит, что надо обязательно посмотреть, когда я вернусь домой».