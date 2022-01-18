Какая драма на Australian Open! Сафиуллин проиграл парню, который еле стоял на ногах

Удача несколько раз за день то поворачивалась к россиянину Роману Сафиуллину лицом, то отворачивалась от него. Сначала он последним попал в основную сетку Australian Open – 2022 как лаки-лузер, потом по всем статьям проигрывал сопернику. В какой-то момент забрезжила надежда, но всё в итоге было кончено – россиянин проиграл парню, который еле стоял на ногах. Какая драма!

Начало 2022 года выдалось для Сафиуллина просто прекрасным. Ведь именно он стал секретным оружием сборной России на ATP Cup. В связи с заражением коронавирусной инфекцией с соревнований снялся Андрей Рублев, а после этого за ним последовали капитан команды Евгений Донской и Аслан Карацев. В свою очередь, Карен Хачанов уже заранее предупредил сборную, что не будет участвовать в турнире из-за участия на турнире ATP-250 в Мельбурне.

Кому-то нужно было спасать ситуацию, и брать на себя на себя роль второго номера команды. И этим человеком стал Роман, который отдавал всего себя на корте. Вместе с Даниилом Медведевым он довёл сборную до полуфинала и полностью перезагрузил свою карьеру.

После это Сафиуллин отправился в Мельбурн на квалификацию Australian Open, где смог добраться до финала, был близок к успеху, но не подал на матч в поединке с Броэди и проиграл. Президент ФТР Шамиль Тарпищев так высказался по поводу участия Сафиуллина в квалификации на Australian Open: «Для Ромы сезон начался очень удачно, но был один лишь вопрос: «А хватит ли его на дальнейшие турниры?». В ходе ATP Cup получился большой уровень нервной, физической нагрузки, и Рома просто не смог восстановиться. Если ты физически не смог восстановиться, то начинают срабатывать нервы в негативном плане. Поэтому, я думаю, к концу отборочных матчей на Australian Open общий фон состояния Ромы был не в его пользу. И мне кажется, что именно это основной фактор того, что он не смог подать на матч в матче с Броэди. Роме просто не хватило эмоционального заряда, чтобы сохранить тот тонус, который был у него на ATP Cup».

Казалось бы, сказка закончилась и наступила суровая реальность, но судьба подарила Роману ещё один шанс. Россиянин всё же оказался в основной сетке – он стал лаки-лузером, последним по очереди. Сафиуллин заменил восьмую ракетку мира, норвежца Каспера Руда, который снялся с турнира из-за травмы лодыжки. Роман стал пятым лаки-лузером, сыгравшим на турнире. Соперником россиянина по первому раунду стал словацкий теннисист – Алекс Молчан, в матче с которым получилась настоящая драма.

Сафиуллин проигрывал 0-1 по партиям, не подал на второй сет и упустил тай-брейк. Однако Роман нашёл в себе силы вернуться в игру, уступая уже 0-2 по сетам. Третью партию он всё-таки вытащил, а перед 4-м сетом соперник россиянина вызвал врача, жалуясь на боли в области бедра. В какой-то момент казалось, что словак просто снимется, ведь он еле-еле стоял на ногах. Но каким-то чудом ему удалось совершить брейк и выйти подавать на матч. Сафиуллин проявил недюжинный характер и смог забрать чужую подачу, продолжив бороться за победу в поединке.

Алекс время от времени падал на корт, корчился от боли, но продолжал демонстрировать невероятную выносливость, как в физическом, так и в психологическом плане. Роман смог отыграться на тай-брейке со счёта 1:5 и даже добрался до сетбола, но россиянину чуть-чуть не хватило удачи. Словак, еле стоявший на ногах, всё-таки довёл игру до победы и рухнул на корт – 6:3, 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (8:6) за 3,5 часа!

После проигранного матчбола Сафиуллин подошёл к сопернику, помог ему подняться и довёл словака до скамейки, где ему потом оказал помощь врач. Что и говорить, теннис — это драма!