Уимблдон без наших! Российских теннисистов официально отстранили от участия в турнире

Ещё в первых числах марта совместным постановлением семи главных теннисных организаций – ATP, WTA, ITF и четырёх турниров «Большого шлема» — было решено отменить все турниры в России и Беларуси, не допускать сборные всех возрастов до участия в командных турнирах и разрешить нашим спортсменам выступать на личных состязаниях в нейтральном статусе без обозначения принадлежности к стране – без флага, гимна и буквенного названия государства. Казалось, что этот компромисс всех устраивает, но не тут-то было. Главные неприятности ждали наших теннисистов впереди – теперь они лишены самого престижного «Шлема» в сезоне.

Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) выпустила официальное заявление совместно с Всеанглийским клубом лаун-тенниса (AELTC), согласно которому российские и белорусские теннисисты не смогут принять участия в турнирах под их эгидой в 2022 году, в том числе в турнире «Большого шлема» на траве — Уимблдоне. Решение касается как взрослых соревнований, так и соревнований юниоров. «Если обстоятельства существенно изменятся в период с настоящего момента по июнь, мы рассмотрим заявки российских и белорусских теннисистов и отреагируем соответствующим образом», — отмечается в пресс-релизе. Отметим, что в Великобритании, помимо Уимблдона, в июне пройдёт ещё несколько крупных турниров: ATP-500 в Лондоне, WTA-250 в Бирмингеме и WTA-500 в Истбурне. В них российские и белорусские теннисисты тоже не смогут принять участия.

Невооружённым взглядом видно, что в топ-100 двух мировых рейтингов, как у мужчин, так и у женщин, внушительное число белорусских и российских теннисистов. Все они напрямую попадали в сетку любого «Шлема» благодаря набранным за последний год очкам. И теперь их лишили возможности выступить на Уимблдоне. Из-за этого решения на главном травяном турнире сезона не сыграют сразу два теннисиста топ-10 – Медведев и Рублёв. Причём не исключено, что к старту турнира 27 июня Даниил вообще будет первой ракеткой мира. Кроме того, у женщин зрители не увидят сразу 5 представительниц топ-30 и 12 теннисисток из топ-100. Всего же было забанено как минимум 17 звёзд тенниса, не считая тех, кто мог пробиться в основу через квалификацию.

Совершенно непонятно, как в этой ситуации будут учитываться права игроков. Допустим, Уимблдон принадлежит частному клубу и они вправе принимать подобные решения, не учитывая мнения теннисных организаций – ITF, WTA и ATP. Однако кто вернёт игрокам отобранные у них заранее рейтинговые очки и неполученные призовые за участие и потенциальные победы? Об этом говорит и двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский: «На мой взгляд, надо подать коллективный иск о том, что спортсменам не дают возможности участвовать в соревновании, о недопуске к турниру. Теннисистам не дают выступать, зарабатывать деньги по не зависящим от них причинам. Это однозначно очень сильно влияет в плане турнирного положения. Турнир «Большого шлема» — крупнейший турнир. Если тот же Медведев или кто-либо другой претендует на первую строчку, а ему не дают играть, то человек неспособен устранить эту причину. Это ведь не та ситуация, когда Джоковича не пустили в Австралию. Сделай Новак прививку, он бы спокойно играл. В случае возможного отстранения от Уимблдона шансов принять участие просто нет».