Уимблдон без наших! Российских теннисистов официально отстранили от участия в турнире

Ещё в первых числах марта совместным постановлением семи главных теннисных организаций – ATP, WTA, ITF и четырёх турниров «Большого шлема» — было решено отменить все турниры в России и Беларуси, не допускать сборные всех возрастов до участия в командных турнирах и разрешить нашим спортсменам выступать на личных состязаниях в нейтральном статусе без обозначения принадлежности к стране – без флага, гимна и буквенного названия государства. Казалось, что этот компромисс всех устраивает, но не тут-то было. Главные неприятности ждали наших теннисистов впереди – теперь они лишены самого престижного «Шлема» в сезоне.
Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) выпустила официальное заявление совместно с Всеанглийским клубом лаун-тенниса (AELTC), согласно которому российские и белорусские теннисисты не смогут принять участия в турнирах под их эгидой в 2022 году, в том числе в турнире «Большого шлема» на траве — Уимблдоне. Решение касается как взрослых соревнований, так и соревнований юниоров. «Если обстоятельства существенно изменятся в период с настоящего момента по июнь, мы рассмотрим заявки российских и белорусских теннисистов и отреагируем соответствующим образом», — отмечается в пресс-релизе. Отметим, что в Великобритании, помимо Уимблдона, в июне пройдёт ещё несколько крупных турниров: ATP-500 в Лондоне, WTA-250 в Бирмингеме и WTA-500 в Истбурне. В них российские и белорусские теннисисты тоже не смогут принять участия.
Невооружённым взглядом видно, что в топ-100 двух мировых рейтингов, как у мужчин, так и у женщин, внушительное число белорусских и российских теннисистов. Все они напрямую попадали в сетку любого «Шлема» благодаря набранным за последний год очкам. И теперь их лишили возможности выступить на Уимблдоне. Из-за этого решения на главном травяном турнире сезона не сыграют сразу два теннисиста топ-10 – Медведев и Рублёв. Причём не исключено, что к старту турнира 27 июня Даниил вообще будет первой ракеткой мира. Кроме того, у женщин зрители не увидят сразу 5 представительниц топ-30 и 12 теннисисток из топ-100. Всего же было забанено как минимум 17 звёзд тенниса, не считая тех, кто мог пробиться в основу через квалификацию.
Даниил Медведев (Россия, 2-е место в рейтинге ATP)
Андрей Рублёв (Россия, 8)
Карен Хачанов (Россия, 26)
Аслан Карацев (Россия, 30)
Илья Ивашко (Беларусь, 44)
Женщины
Арина Соболенко (Беларусь, 4-е место в рейтинге WTA)
Анастасия Павлюченкова (Россия, 15)
Виктория Азаренко (Беларусь, 18)
Дарья Касаткина (Россия, 26)
Вероника Кудерметова (Россия, 29)
Людмила Самсонова (Россия, 31)
Екатерина Александрова (Россия, 39)
Александра Соснович (Беларусь, 50)
Варвара Грачёва (Россия, 73)
Анна Калинская (Россия, 75)
Камилла Рахимова (Россия, 95)
Вера Звонарёва (Россия, 100)
Совершенно непонятно, как в этой ситуации будут учитываться права игроков. Допустим, Уимблдон принадлежит частному клубу и они вправе принимать подобные решения, не учитывая мнения теннисных организаций – ITF, WTA и ATP. Однако кто вернёт игрокам отобранные у них заранее рейтинговые очки и неполученные призовые за участие и потенциальные победы? Об этом говорит и двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский: «На мой взгляд, надо подать коллективный иск о том, что спортсменам не дают возможности участвовать в соревновании, о недопуске к турниру. Теннисистам не дают выступать, зарабатывать деньги по не зависящим от них причинам. Это однозначно очень сильно влияет в плане турнирного положения. Турнир «Большого шлема» — крупнейший турнир. Если тот же Медведев или кто-либо другой претендует на первую строчку, а ему не дают играть, то человек неспособен устранить эту причину. Это ведь не та ситуация, когда Джоковича не пустили в Австралию. Сделай Новак прививку, он бы спокойно играл. В случае возможного отстранения от Уимблдона шансов принять участие просто нет».
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