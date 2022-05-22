Так держать! Хачанов и Грачёва добыли первые победы для России на «Ролан Гаррос» — 2022

Карен Хачанов и Варвара Грачёва добыли первые победы для России на «Ролан Гаррос» — 2022. Наши теннисисты провели непростые поединки и пробились во второй круг. Так держать!

В воскресенье, 22 мая, начался 121-й по счёту розыгрыш главного грунтового турнира сезона – «Ролан Гаррос». В мужскую сетку по традиции последних лет благодаря своему рейтингу попали четыре российских теннисиста – Аслан Карацев, Карен Хачанов (21-й номер посева), Андрей Рублёв (7) и Даниил Медведев (2). К ним присоединились ещё два победителя квалификации – 31-летний Андрей Кузнецов и 23-летний Павел Котов. Для Павла это дебют в основной сетке турнира «Большого шлема». К сожалению, оба сошли уже в стартовый день турнира, взяв у соперников только по одному сету. Котов проиграл голландцу Ботику ван де Зандсхулпу (26) – 3:6, 6:3, 3:6, 2:6, а Кузнецов – аргентинцу Диего Шварцману (15) – 3:6, 6:1, 4:6, 2:6.

Вместе с Котовым и Кузнецовым в воскресенье начали борьбу на турнире Карен Хачанов и Аслан Карацев. Во время грунтового сезона Карену удалось сыграть на пяти турнирах. Лучшим результатом стал полуфинал Белграда, где по ходу соревнований Хачанов одолел в трёх сетах непростого испанца Пабло Карреньо-Бусту, а затем взял стартовый сет у первой ракетки мира Новака Джоковича. Правда, матч тот россиянин в итоге проиграл. Накануне «Ролан Гаррос» в интервью «Чемпионату» Карен заявил: «РГ — один из любимых ТБШ, я там четыре года подряд доходил до четвёртого круга. Поэтому всегда нравится играть. Там задачи высокие. Верю, что смогу как можно дальше пройти. Я бы сказал, постараться попасть во вторую неделю. А там — чем дальше, тем лучше».

В соперники Карену по первому кругу «Ролан Гаррос» — 2022 достался 25-летний квалифаер Нуну Боргес, который до этого не провёл ни одного матча на уровне основной сетки ATP, кроме домашнего турнира в Эшториле – 2021 и 2022 годов. Кстати, в последнем розыгрыше этого турнира Нуну завоевал титул в парном разряде. Кроме того, в активе Боргеса за два последних грунтовых сезона два одиночных титула на челленджерах и ещё три проигранных финала.

В начале первого сета Нуну смотрелся более надёжно и уверенно, к тому же Карен порой ошибался во время розыгрышей. Но россиянина в нужный момент нередко выручала подача. Так он спас в третьем гейме один брейк-пойнт, а в пятом – ещё четыре. Когда же у Боргеса самого пошли ошибки, Хачанов тут же перехватил инициативу и сразу же сделал брейк – 4:2. Следом россиянин снова спас свою подачу, а затем уже взял весь сет – 6:3. Начало второй партии прошло в равной борьбе. Теннисисты чётко держали свои подачи, пока у россиянина не произошёл сбой в шестом гейме. Он начал много ошибаться, а соперник на фоне довольно стабильной игры добился брейка – 4:2, а затем ещё одного, а с ним взял и весь сет – 6:2.



После поражения во второй партии третью Карен начал более активно – сразу же вцепился в чужой гейм, заработал два брейк-пойнта, но не додавил соперника. А уже через гейм россиянин смог реализовать своё преимущество и повести с брейком – 2:1. Была у Хачанова возможность взять и следующую подачу соперника, но не получилось. Впрочем, запаса прочности ему вполне хватило, чтобы победить в третьей партии – 6:4. К началу четвёртой партии матч продолжался уже около двух часов. Португалец, который проводил свой первый поединок в карьере в формате пяти сетов, к этому времени подустал, начал больше ошибаться, и Карен на классе его дожал – 6:3, 2:6, 6:4, 6:4.

Так Карен Хачанов принёс России первую победу на «Ролан Гаррос» — 2022 в мужском одиночном разряде. Наш теннисист во втором круге встретится с боливийцем Уго Дельеном – обидчиком чемпиона US Open – 2020 Доминика Тима. А у женщин уже выиграла Варвара Грачёва, совершившая камбэк по сетам в матче с Астрой Шармой – 4:6, 6:4, 7:5.