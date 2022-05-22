Как же так? Карацев не подал на матч и проиграл в 5-сетовом марафоне на «Ролан Гаррос»!

Россиянин Аслан Карацев не выдержал 5-сетовый марафон на старте «Ролан Гаррос» — 2022 и проиграл квалифаеру, который занимает 154-е место в рейтинге ATP. Как же так, Аслан?

На стартовавшем в Париже «Ролан Гаррос» россияне уже одержали свои первые победы. Сначала на корт вышли наши квалифаеры – Павел Котов и Андрей Кузнецов. К сожалению, оба уступили в четырёх сетах и сошли с дистанции. Зато выиграли свои матчи Варвара Грачёва и Карен Хачанов, посеянный под 21-м номером. Каждый из них потерял по сету, но всё же добился такой важной победы.

Четвёртый представитель России в мужском одиночном разряде – Аслан Карацев – подошёл к турниру с далеко не самой лучшей статистикой. За весь грунтовый сезон, а это пять соревнований, Аслану удалось одержать всего одну победу. На «Мастерсе» в Риме он справился в первом круге с южноафриканцем Ллойдом Джорджем Харрисом, отыграв на тай-брейке третьего сета матчбол. Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский так прокомментировал состояние Аслана в последние месяцы: «У Карацева идёт небольшой психологический спад. Он сейчас не уверен. Ему нужны победы, чтобы восстановить состояние головы».

В первом круге «Ролан Гаррос» Аслану достался в соперники дебютант «Больших шлемов» и ATP-тура – 22-летний аргентинец Камило Уго Карабельи, который пробился в основную сетку через квалификацию. На данный момент Камило – 154-я ракетка мира. Соперники до этого ни разу друг с другом не встречались.

Матч получился драматичным. Аргентинец взвинтил темп и довольно быстро добился брейка – 2:1. А россиянин так и не получил ни одного шанса сравнять счёт в этой партии. В концовке Уго Карабельи вцепился в чужую подачу и добился ещё одного брейка – 6:3. Во второй партии шла равная борьба. Первые шансы зацепиться за чужой гейм появились у аргентинца в 6-м гейме, но он их не реализовал, а следом уже Аслан сделал брейк – 4:3 и чётко довёл партию до победы – 6:4. Третий сет, в котором был целый фейерверк брейков, завершился победой аргентинца – 6:4, а в четвёртом Карацев сумел перевести всё в решающую партию – 6:3. В пятом сете сказался опыт Аслана, хотя при счёте 4:2 в его пользу у нашего теннисиста возникли судороги. Проиграв подачу на матч, он не смог больше получить преимущество, и дело дошло до тай-брейка. А там удача сопутствовала аргентинцу – 6:3, 4:6, 6:4, 3:6, 7:6 (10:5) за 4 часа 17 минут.

Вот так Аслан Карацев не выдержал тяжёлый пятисетовый марафон и проиграл в стартовом поединке «Ролан Гаррос» — 2022 квалифаеру, занимающему 154-е место в рейтинге ATP. Это уже пятое поражение россиянина на старте за весь грунтовый сезон.