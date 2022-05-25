Шикарный камбэк! Белоруска Саснович победила в Париже чемпионку US Open Эмму Радукану

Звездопад в Париже продолжается. Вслед за целой группой теннисисток из топ-10 посева на «Ролан Гаррос» зачехлила ракетку Эмма Радукану. Белорусская красавица Александра Саснович затмила действующую чемпионку US Open, попутно совершив шикарный камбэк.

Ещё только начался второй круг соревнований в мужском и женском одиночном разряде, а сенсации созревают одна за другой. Особенно отличились в этом вопросе представительницы прекрасного пола. Уже сошла с дистанции действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова, не успевшая набрать форму после травмы. Зачехлила ракетку самая богатая спортсменка мира последних лет, 4-кратная чемпионка «Шлемов» Наоми Осака. Не смогла преодолеть стартовый барьер обладательница 6-го номера посева, чемпионка недавнего супертурнира в Мадриде Онс Жабер. Зачехлила ракетку ещё одна бывшая победительница «Ролан Гаррос» (2016) Гарбинье Мугуруса. Проиграла и 5-я ракетка турнира Анетт Контавейт из Эстонии. И это только начало.

Александра Саснович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Действующая чемпионка US Open 19-летняя Эмма Радукану попала в элитный круг теннисисток, которые во всех своих первых выступлениях на всех четырёх турнирах «Большого шлема» успешно преодолели хотя бы один круг. Британка на Уимблдоне-2021 дошла до 4-го круга, на Открытом чемпионате США – 2021 стала чемпионкой, на Australian Open – 2022 пробилась во второй круг.

Вот и на нынешнем «Ролан Гаррос» Эмма одержала победу на старте над прошлогодней победительницей юниорского «Ролан Гаррос» 17-летней Линдой Носковой. Кстати, тогда на пути к титулу Линда обыграла подряд двух сильных россиянок – Диану Шнайдер и Эрику Андрееву. А сейчас Носкова проводила свой дебютный взрослый «Шлем» и успешно прошла три круга квалификации, обыграв сильных соперниц – россиянку Анну Блинкову, швейцарку Конни Перрин и словачку Ребекку Шрамкову. Радукану пришлось непросто во встрече с Носковой, но она справилась – 6:7, 7:5, 6:1.

Радукану после сенсационной победы на US Open – 2021 подписала сразу несколько коммерческих контрактов, поменяла нескольких тренеров, а вот по поводу результатов ей похвастать особо было нечем. Лишь на двух турнирах она смогла добраться до 1/4 финала – в Клуж-Напоке-2021 и в Штутгарте-2022. Вот и сейчас первый матч с Носковой показал, что Эмма пока далека от лучшей формы. Тем более что соперница по второму кругу ей досталась непростая. Александра Саснович из Беларуси знает, как отправлять домой именитых теннисисток.

Александра Саснович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На прошлогоднем Уимблдоне белоруска отправила даже не домой, а фактически на пенсию саму Серену Уильямс. С того момента американка ни разу не выходила на корт. Девушки встречались до этого один раз – на осеннем Индиан-Уэллсе-2021. И тогда победу праздновала Александра – 6:2, 6:4.

Помня тот калифорнийский матч, Радукану сразу же взялась за дело. Цепко играла на чужой подаче и держала свою. В четвёртом гейме британка спаслась с двух брейк-пойнтов, а следом сама сделала брейк – 3:2. В концовке партии Эмма сумела взять ещё одну подачу соперницы и выиграть – 6:3 за 46 минут. Казалось бы, чемпионка US Open после этого должна была поймать кураж и окончательно додавить соперницу. Но нет! Саснович после потери сета не растерялась, заиграла активнее, точнее и стала собирать гейм за геймом. В итоге Александра совершила шикарный камбэк, отдав сопернице за две последующие партии всего 2 гейма! 3:6, 6:1, 6:1.

Вот так Александра Саснович сенсационно обыграла во втором круге «Ролан Гаррос» звёздную британку. Соперница белорусской теннисистки по 3-му раунду определится в матче Кербер – Жакемо.