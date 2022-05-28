Хачанов добрался до Алькараса! Остановит ли россиянин в Париже испанского вундеркинда?

Карен Хачанов выиграл в Париже свой матч 3-го круга у британца Норри и добрался до поединка с Карлосом Алькарасом. Остановит ли россиянин в Париже испанского вундеркинда?

Итоги 6-го дня. 27 мая, пятница

В пятницу на «Ролан Гаррос» начался 3-й круг в одиночном разряде. С этой стадии уже возможны встречи двух сеяных теннисистов между собой. У мужчин играли представители верхней половины сетки. И сразу четыре игрока из топ-10 посева расправились со своими соперниками в трёх сетах – Новак Джокович (1), Александр Зверев (3), Рафаэль Надаль (5) и Феликс Оже-Альяссим (9).

Единственный россиянин в этой половине сетки Карен Хачанов (21) сражался с британцем Кэмероном Норри (10), только что выигравшим титул в Лионе. Каждое очко давалось россиянину непросто. Цепкий левша Норри пытался плести хитроумные комбинации. Но и у Карена порой проходили и укороченные, и обводящие свечи, и, конечно же, его коронный форхенд. В итоге через 3,5 часа борьбы наш парень добился тяжёлой, но очень важной победы – 6:2, 7:5, 5:7, 6:4 и пробился во 2-ю неделю «Ролан Гаррос» уже 5-й раз в своей карьере.

А сыграет Карен в воскресенье с испанским вундеркиндом Карлосом Алькарасом. Напомним, что к турниру 19-летний ученик Хуана-Карлоса Ферреро подошёл с серией из 10 побед и двух выигранных крупных турниров на грунте – Барселоне и Мадриде. В 3-м круге «Ролан Гаррос» Карлос встретился с тем единственным теннисистом, который сумел его обыграть во время всей этой грунтовой серии – американцем Себастьяном Кордой. Но в этот раз испанец смог поквитаться за то обидное поражение в первом матче «Мастерса» в Монте-Карло – 6:4, 6:4, 6:2.

Мужчины. 3-й круг



Оже-Альяссим (Канада, 9) – Филип Краинович (Сербия) – 7:6, 7:6, 7:5.

Джокович (Сербия, 1) – Бедене (Словения, SR) – 6:3, 6:3, 6:2.

Надаль (Испания, 5) – ван де Зандсхулп (Нидерланды, 26) – 6:3, 6:2, 6:4.

Зверев (Германия, 3) – Накашима (США) – 7:6, 6:3, 7:6.

Хачанов (Россия, 21) – Норри (Великобритания, 10) – 6:2, 7:5, 5:7, 6:4.

Алькарас (Испания, 6) – Корда (США, 27) – 6:4, 6:4, 6:2.

Другие результаты

В женской сетке в этот день играли представительницы нижней половины, в которой до 3-го круга не дошло ни одной теннисистки топ-10 посева. И потери среди высоко сеяных продолжились. Сошла с дистанции олимпийская чемпионка Белинда Бенчич (14), которую остановила финалистка US Open Лейла Фернандес (17). Белоруска Виктория Азаренко (15) не удержала преимущества в сет в матче со швейцаркой Тайхман (23). Проиграла и последняя представительница России в этой половине сетки – Варвара Грачёва. Теперь наивысшие номера посева в этой части сетки у Фернандес (17) и американки Кори Гауфф (18).

Женщины. 3-й круг



Фернандес (Канада, 17) – Бенчич (Швейцария, 14) – 7:5, 3:6, 7:5.

Саснович (Беларусь) – Кербер (Германия, 21) – 6:4, 7:6.

Гауфф (США, 18) – Канепи (Эстония) – 6:3, 6:4.

Мертенс (Бельгия, 31) – Грачёва (Россия) – 6:2, 6:3.

Тайхман (Швейцария, 23) – Азаренко (Беларусь, 15) – 4:6, 7:5, 7:6.

Другие результаты

Расписание 7-го дня. Интересные матчи субботы, 28 мая

В субботу на «Ролан Гаррос» должны завершиться матчи 3-го круга. Россиянин Даниил Медведев (2) после победы над Ласло Джере сыграет с ещё одним сербом – Миомиром Кецмановичем. Андрею Рублёву (7) будет противостоять непростой чилиец Кристьян Гарин. Проведут свои матчи и ещё два представителя топ-8 посева – Каспер Рууд (8) и Стефанос Циципас (4).

Мужчины. 3-й круг



12:00. Рублёв (Россия, 7) – Гарин (Чили)

13:30. Кецманович (Сербия, 28) – Медведев (Россия, 2)

17:00. Рууд (Норвегия, 8) – Сонего (Италия, 32)

17:00. М.Имер (Швеция) – Циципас (Греция, 4)

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У женщин в верхней половине сетки осталось две россиянки – Веронике Кудерметовой (29) будет противостоять 3-я ракетка турнира Паула Бадоса, а Дарье Касаткиной (20) – американка Шелби Роджерс. Сыграют в этот день и ещё две теннисистки из топ-10 посева – Ига Свёнтек (1) из Польши и Арина Соболенко (7) из Беларуси.

Женщины. 3-й круг



13:00. Свёнтек (Польша, 1) – Ковинич (Черногория)

13:30. Роджерс (США) – Касаткина (Россия, 20)

14:00. Джорджи (Италия, 28) – Соболенко (Беларусь, 7)

15:30. Бадоса (Испания, 3) – Кудерметова (Россия, 29)

17:30. Кис (США, 22) – Рыбакина (Казахстан, 16)

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Напомним, что Даниил Медведев борется за звание первой ракетки мира по итогам этого турнира с Новаком Джоковичем и Александром Зверевым, и каждое очко у всех на счету.