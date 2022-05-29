Ждём 59-ю битву легенд! Новый ученик Тони Надаля не справился с Рафой на «Ролан Гаррос»

Новый ученик Тони Надаля – Феликс Оже-Альяссим из Канады – не справился в 4-м круге «Ролан Гаррос» с Королём грунта. Теперь ждём 59-ю битву легенд – Джокович – Надаль.

По теннисному календарю в воскресенье началась вторая неделя «Ролан Гаррос». К ней относятся все поздние стадии турниров «Большого шлема», начиная с 4-го круга (1/8 финала). В верхней половине сетки у мужчин в этот день за выход в четвертьфинал сражались главные претенденты на титул – 13-кратный триумфатор турнира Рафаэль Надаль, действующий победитель и 1-я ракетка мира Новак Джокович, олимпийский чемпион Александр Зверев, испанский вундеркинд Карлос Алькарас, а также россиянин Карен Хачанов, которого пока мало кто относит к фаворитам соревнований. Но всякое в жизни бывает.

К матчам 4-го круга в мужском одиночном разряде без потери сетов подошли пять теннисистов – Новак Джокович, Даниил Медведев, Рафаэль Надаль, Хуберт Хуркач и Хольгер Руне. Лидер посева Джокович и в воскресенье продолжил победную серию без единой проигранной партии. В матче с крепким «грунтовиком» — аргентинцем Диего Шварцманом (15-й номер посева) серб отдал сопернику всего семь геймов – 6:1, 6:3, 6:3. До этого поединка счёт личных встреч был 6-0 в пользу Новака, а стал 7-0. Таким образом, Джокович стал первым четвертьфиналистом в мужском одиночном разряде на нынешнем «Ролан Гаррос». При этом серб уже 13-й раз подряд – с 2010 года – неизменно добирается на этом турнире как минимум до восьмёрки сильнейших.

Соперник Джоковича по четвертьфиналу определялся в интересном противостоянии – Феликс Оже-Альяссим (9) – Рафаэль Надаль (5). Дело в том, что сейчас канадца тренирует дядя 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» — Тони Надаль, который вёл своего племянника с детства, добился вместе с ним почти всех великих побед и несколько лет назад передал его в руки Карлосу Мойе. Оказавшись перед непростым выбором, кого поддерживать в 1/8 финала, дядя Тони всё-таки признался в интервью L’Equipe, что победа Рафы для него важнее: «Мне нравится, когда Феликс выигрывает, но не у моего племянника. Я не собираюсь готовить Феликса к матчу с ним, я даже не хочу знать, что ему скажет тренер. Если бы у меня был выбор, я бы хотел, чтобы племянник выиграл турнир. В противном случае я бы хотел, чтобы победителем стал Феликс». Отметим, что до этого теннисисты встречались на корте только один раз – в Монреале-2019 Рафа одержал уверенную победу – 6:3, 6:3.

Начало матча показало, что уроки дяди Тони не прошли для Феликса Оже-Альяссима даром. Он играл агрессивно, порой не обращая внимание на ошибки. Но это до поры до времени приносило канадцу успех, поскольку и сам Рафаэль никак не мог поймать нужный ритм. В итоге через 53 минуты Надаль проиграл свой первый сет на турнире – 3:6. Но дальше испанец прибавил в точности, наладил прежде всего свои геймы, а в концовке партии добился брейка и тут же подал на сет – 6:3. В третьей партии преимущество испанца ещё больше увеличилось. В каждом гейме на подаче Феликса у него были брейк-пойнты – всего восемь, и двух реализованных из них хватило для вполне комфортного счёта – 6:2. В начале 4-го сета Рафа чуть чаще ошибался, а Оже-Альяссим сделал на один брейк больше. Этого преимущества канадцу хватило, чтобы перевести поединок в 5-й сет – 6:3.

Ни для кого не секрет, что Надаль выступает на «Ролан Гаррос» лучше всех остальных турниров «Большого шлема». До матча с Оже-Альяссимом испанец провёл на парижском соревновании 111 матчей и выиграл из них 108! Для сравнения, на лучшем из остальных «Шлемов» — Australian Open – у Рафаэля соотношение побед и поражений – 76-15. Более того, за все 111 предыдущих матчей испанца на Открытом чемпионате Франции до 5-го сета дело доходило лишь дважды. И оба раза Надаль выиграл – у Джона Иснера в 2011-м и у Новака Джоковича в 2013-м. В пятом сете поединка с Феликсом Оже-Альяссимом шла равная и упорная борьба, и всё же в концовке Рафа, поддерживаемый трибунами, добился долгожданного брейка и подал на матч. 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Матч продолжался 4 часа 23 минуты!

Так Новак Джокович и Рафаэль Надаль синхронно вышли в 1/4 финала. А это значит, что во вторник нас ждёт очередная, 59-я серия эпического противостояния этих двух легенд. На данный момент Новак лидирует с небольшим преимуществом – 30-28. Теннисисты по 27 раз играли на харде и грунте. На жёстком покрытии Новак далеко впереди – 20-7, на земле чаще побеждал Рафа – 19-8. Но именно их последняя встреча в рамках полуфинала «Ролан Гаррос» — 2021 осталась за Джоковичем. Посмотрим, что будет на этот раз.



Статистика личных встреч Джокович — Надаль (30-28):

Джокович Надаль Всего хард 20 7 27 грунт 8 19 27 трава 2 2 4 Всего 30 28 58

В ночной сессии на центральный корт выйдет россиянин Карен Хачанов, которому будет противостоять испанский вундеркинд Карлос Алькарас.