Зверев готов выбить второго испанца подряд! Но теперь на его пути Король грунта Надаль

От результатов Зверева на «Ролан Гаррос» зависит, кто же будет 1-й ракеткой мира после турнира.

Немец Александр Зверев в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции обыграл испанского вундеркинда Алькараса, а теперь готов выбить из сетки второго представителя Пиренеев. Но на его пути – сам Король грунта Рафаэль Надаль.

Итоги 12-го дня. 2 июня, четверг

В четверг впервые на турнире разделились мужские и женские сетки. У мужчин был выходной, а вот у женщин полностью были сыграны полуфиналы. Увы, но особой борьбы не получилось.

Полька Ига Свёнтек (1-й номер посева) и американка Кори Гауфф (18) практически с одинаковым счётом расправились с россиянкой Дарьей Касаткиной (20) – 6:2, 6:1 и итальянкой Мартиной Тревизан – 6:3, 6:1, соответственно.

Теперь в субботу 21-летняя Свёнтек, уже побеждавшая на «Ролан Гаррос» — 2020, во второй раз сыграет в финале турнира «Большого шлема». А вот 18-летняя Гауфф дебютирует в матче столь высокого статуса.

Женщины. 1/2 финала



Свёнтек (Польша, 1) – Касаткина (Россия, 20) – 6:2, 6:1.

Гауфф (США, 18) – Тревизан (Италия) – 6:3, 6:1.

Расписание 13-го дня. Интересные матчи пятницы, 3 июня

В пятницу на «Ролан Гаррос» в женской сетке будет перерыв, а вот мужчины проведут оба полуфинала. 33-летний хорват Марин Чилич (20) выбил из турнира двух последних россиян – Даниила Медведева (2) и Андрея Рублёва – и впервые в карьере пробился в полуфинал этого главного грунтового турнира.

Таким образом, Чилич стал первым теннисистом из Хорватии, который побывал как минимум в полуфинале на всех четырёх «Шлемах». В борьбе за место в финале Марин сойдётся с 23-летним норвежцем Каспером Руудом (8), который только что дебютировал в четвертьфинале «Шлемов» и пятничный полуфинал для него будет первым.

В другом полуфинале сразятся Король грунта Рафаэль Надаль (5), который идёт за своим 14-м трофеем на «Ролан Гаррос», и финалист US Open – 2020 Александр Зверев (3). Для соперников это будет 10-я очная встреча и по счёт 6-3 в пользу Надаля. Отметим, что Александр уже повторил в Париже свой лучший результат, показанный в прошлом году – полуфинал. Удастся ли ему на этот раз сделать шаг вперёд?

Мужчины. 1/2 финала



15:45. Надаль (Испания, 5) – Зверев (Германия, 3)

18:30. Рууд (Норвегия, 8) – Чилич (Хорватия, 20)

Напомним, что от результата Александра Зверева на нынешнем «Ролан Гаррос» зависит расстановка игроков в рейтинге ATP в ближайший понедельник, 6 июня – сразу после окончания турнира, и через неделю – 13 июня, когда сгорят очки за «Ролан Гаррос» — 2021. Если Александр проиграет в пятницу Надалю или в воскресенье в финале Рууду или Чиличу, то Новак Джокович сохранит лидерство в рейтинге до 12 июня, а с 13-го его на вершине сменит Даниил Медведев. Если же Зверев завоют сейчас титул в Париже, то сразу станет первой ракеткой мира как минимум на 2 недели, а там уже начнут добавляться очки за травяные турниры-2022. Расклады по 1-2-3 местам сведены в таблицу.

Результат Зверева на РГ-22 места в рейтинге 1 2 3 1/2 финала 6 июня Джокович Медведев Зверев 13 июня Медведев Зверев Джокович Финал 6 июня Джокович Зверев Медведев 13 июня Медведев Зверев Джокович Титул 6 июня Зверев Джокович Медведев 13 июня Зверев Медведев Джокович

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