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Теннис, «Ролан Гаррос» 2022: турнирная сетка, результаты, расписание, мужчины, женщины, Надаль против Зверева

Зверев готов выбить второго испанца подряд! Но теперь на его пути Король грунта Надаль
Даниил Сальников
Надаль против Зверева на «Ролан Гаррос». Превью
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От результатов Зверева на «Ролан Гаррос» зависит, кто же будет 1-й ракеткой мира после турнира.

Немец Александр Зверев в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции обыграл испанского вундеркинда Алькараса, а теперь готов выбить из сетки второго представителя Пиренеев. Но на его пути – сам Король грунта Рафаэль Надаль.

Итоги 12-го дня. 2 июня, четверг

В четверг впервые на турнире разделились мужские и женские сетки. У мужчин был выходной, а вот у женщин полностью были сыграны полуфиналы. Увы, но особой борьбы не получилось.

Полька Ига Свёнтек (1-й номер посева) и американка Кори Гауфф (18) практически с одинаковым счётом расправились с россиянкой Дарьей Касаткиной (20) – 6:2, 6:1 и итальянкой Мартиной Тревизан – 6:3, 6:1, соответственно.

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Теперь в субботу 21-летняя Свёнтек, уже побеждавшая на «Ролан Гаррос» — 2020, во второй раз сыграет в финале турнира «Большого шлема». А вот 18-летняя Гауфф дебютирует в матче столь высокого статуса.

«Ролан Гаррос» – 2022. Женщины. Сетка
Женщины. 1/2 финала
Свёнтек (Польша, 1) – Касаткина (Россия, 20) – 6:2, 6:1.
Гауфф (США, 18) – Тревизан (Италия) – 6:3, 6:1.
Другие результаты

Расписание 13-го дня. Интересные матчи пятницы, 3 июня

В пятницу на «Ролан Гаррос» в женской сетке будет перерыв, а вот мужчины проведут оба полуфинала. 33-летний хорват Марин Чилич (20) выбил из турнира двух последних россиян – Даниила Медведева (2) и Андрея Рублёва – и впервые в карьере пробился в полуфинал этого главного грунтового турнира.

Таким образом, Чилич стал первым теннисистом из Хорватии, который побывал как минимум в полуфинале на всех четырёх «Шлемах». В борьбе за место в финале Марин сойдётся с 23-летним норвежцем Каспером Руудом (8), который только что дебютировал в четвертьфинале «Шлемов» и пятничный полуфинал для него будет первым.

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В другом полуфинале сразятся Король грунта Рафаэль Надаль (5), который идёт за своим 14-м трофеем на «Ролан Гаррос», и финалист US Open – 2020 Александр Зверев (3). Для соперников это будет 10-я очная встреча и по счёт 6-3 в пользу Надаля. Отметим, что Александр уже повторил в Париже свой лучший результат, показанный в прошлом году – полуфинал. Удастся ли ему на этот раз сделать шаг вперёд?

«Ролан Гаррос» – 2022. Мужчины. Сетка
Мужчины. 1/2 финала
15:45. Надаль (Испания, 5) – Зверев (Германия, 3)
18:30. Рууд (Норвегия, 8) – Чилич (Хорватия, 20)
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Напомним, что от результата Александра Зверева на нынешнем «Ролан Гаррос» зависит расстановка игроков в рейтинге ATP в ближайший понедельник, 6 июня – сразу после окончания турнира, и через неделю – 13 июня, когда сгорят очки за «Ролан Гаррос» — 2021. Если Александр проиграет в пятницу Надалю или в воскресенье в финале Рууду или Чиличу, то Новак Джокович сохранит лидерство в рейтинге до 12 июня, а с 13-го его на вершине сменит Даниил Медведев. Если же Зверев завоют сейчас титул в Париже, то сразу станет первой ракеткой мира как минимум на 2 недели, а там уже начнут добавляться очки за травяные турниры-2022. Расклады по 1-2-3 местам сведены в таблицу.

Результат Зверева на РГ-22места в рейтинге123
1/2 финала6 июняДжоковичМедведевЗверев
13 июняМедведевЗверевДжокович
Финал6 июняДжоковичЗверевМедведев
13 июняМедведевЗверевДжокович
Титул6 июняЗверевДжоковичМедведев
13 июняЗверевМедведевДжокович

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