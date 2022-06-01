Как же так! Рублёв в Париже не справился в четырёхчасовом марафоне с обидчиком Медведева

Андрей Рублёв, не справился в Париже с обидчиком Медведева – Марином Чиличем – и проиграл в 1/4 финала. Как же так!

В среду на «Ролан Гаррос» завершались четвертьфиналы. У девушек состоялось российское дерби – Дарья Касаткина – Вероника Кудерметова. Борьба была напряжённая, и Даше удалось перебороть соотечественницу и подругу по сборной – 6:4, 7:6. Отметим, что впервые на турнире Касаткина отдала столько много геймов сопернице – 10. До этого она суммарно за четыре поединка проиграла 14 геймов, то есть в среднем 3,5 за матч. В полуфинале Дарья сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек, которая не оставила шансов американке Джессике Пегуле (6:3, 6:2) и довела серию победных матчей с февраля до 33.

У мужчин накануне определились первые полуфиналисты. Александр Зверев победил испанского вундеркинда Карлоса Алькараса в четырёх сетах. А поздно ночью состоялась очередная, 59-я по счёту эпическая битва двух теннисных монстров – Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Король грунта оказался сильнее первой ракетки мира и пробился в следующую стадию.

Российские любители тенниса в среду с нетерпением ждали выхода на корт последнего нашего представителя в мужском одиночном разряде. Андрей Рублёв сражался за выход в полуфинал с тем самым хорватом Марином Чиличем, который кругом ранее сенсационно выбил из сетки 2-го номера посева Даниила Медведева. Любопытно, что оба четвертьфиналиста в разные годы побеждали на юниорском «Ролан Гаррос» — Андрей в 2014-м, а Марин – в 2005-м.

Чилич и Рублёв отлично знают друг друга. До четвертьфинала в Париже они провели уже шесть официальных матчей, причём Андрей лидировал со счётом 4-2. Рублёв победил в Майами и на Кубке Кремля – 2019, в Майами и Цинциннати-2021. А Марин выиграл их первую встречу в Женеве-2015 и последнюю – на Australian Open – 2022. Президент ФТР Шамиль Тарпищев в интервью «Чемпионату» оценил шансы нашего теннисиста на победу в матче с Чиличем: «Многое будет зависеть от самого Рублёва. Андрей играет агрессивно, и с этой позиции он достаточно жёсткий, он будет поддавливать Чилича. Главное, как я считаю, держать свою подачу, потому что хорват очень хорошо подаёт и сбой на подаче может привести к напряжённой игре. Андрей сейчас на ходу, играет уверенно, и надеюсь, что в первых двух сетах ему удастся навязать борьбу: выиграть хотя бы один сет. Чилич же не железный, в возрасте, когда он начнёт физически подсаживаться, Андрею будет легче играть».

Начало матча показало, что Марин гораздо хуже себя чувствует в условиях дневной жары по сравнению с ночным матчем с Даниилом Медведевым кругом ранее. Андрей Рублёв задал высокий темп, и главное, что чётко держал свою подачу. Чилич тоже до поры до времени уверенно подавал. Однако с середины партии у россиянина пошли брейк-пойнты, и последний из шести он реализовал в 11-м гейме, а потом подал на сет – 7:5. Но солнце постепенно ушло с корта, Чилич ко второму сету набрал обороты, наладил подачу и уже в своих геймах не допускал вольностей. А вот Андрей периодически суетился, нервничал, даже порой откровенно психовал, что не может всё решить в конкретном розыгрыше, проиграл в начале 2-го сета свою подачу и даже побил себя ракеткой по ноге. Проблемы у Чилича возникли лишь в концовке сета, когда он никак не мог реализовать сетбол. Но с пятой попытки он справился с проблемой – 6:3 и сравнял счёт по партиям – 1-1.

В 3-м сете Марин снова не оставил сопернику шансов на своей подаче, а вот на чужой подловил Рублёва на ошибках в 7-м гейме, подал затем на сет – 6:4 и повёл по партиям – 2-1. В 4-м сете Андрей поразительным образом собрался. У него прекрасно проходила первая подача, он ни разу не позволил сопернику подобраться даже к брейк-пойнтам, а сам реализовал единственный свой шанс в 8-м гейме и тут же подал на сет – 6:3. Счёт по партиям снова сравнялся – 2-2, и наступила решающая. Отметим, что для Рублёва это был 10-й пятисетовик в карьере, счёт по ним у него был до этого 3-6, и последние три матча он проиграл в 2021 году – Тиафо на US Open, Фучовичу на Уимблдоне и Штруффу на «Ролан Гаррос». Вот и сейчас в абсолютно равной борьбе Андрей допустил сбой в самой концовке матча, отыграл матчбол в 10-м гейме, но всё равно уже не смог спастись. Чилич выиграл этот четырёхчасовой марафон на тай-брейке 5-го сета, который россиянин просто провалил – 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2).

Так Андрей Рублёв не смог улучшить свой рекорд на «Шлемах» и проиграл в 1/4 финала. Ну а Марин Чилич стал настоящим злым гением россиян, выбив из сетки последовательно двух представителей топ-10 – Даниила Медведева и Андрея Рублёва. В итоге в мужской сетке «Ролан Гаррос» представителей России не осталось. Ну а Марин стал первым хорватом в истории, побывавшим в полуфиналах на всех «Шлемах». Дальше Чиличу играть с победителем пары Рууд – Руне.