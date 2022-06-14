«Смотрю — она лежит на траве». Россиянка Касаткина опустилась на колено перед украинкой

Драматично начался женский турнир категории WTA-500 в Берлине. В первом круге соревнования жребий свёл лучшую российскую теннисистку Дарью Касаткину с украинкой Ангелиной Калининой. Девушки отлично знают друг друга с юниорских времён – они ровесницы и в прошлом году встречались в первом круге Кубка Кремля. Тогда сильнее оказалась украинка – она победила в двух сетах 6:2, 6:3. И сейчас в Берлине на старте поединка Ангелина вновь захватила инициативу и выиграла первый сет – 7:5. Однако потом случилось непредвиденное.

В самом начале второй партии украинка поскользнулась, подвернула ногу и упала на траву. Россиянка заметила, что соперница страдает от боли и держится за стопу. Тогда Дарья, недолго думая, сначала подбежала к контейнеру со льдом, а потом отправилась на помощь сопернице. Касаткина опустилась на колено перед травмированной украинкой, протянула ей пакет со льдом, поговорила с ней несколько минут, стараясь поддержать.

Дарья Касаткина пришла на помощь Фото: WTA

Через какое-то время матч продолжился, однако играть в полную силу Калинина уже не могла. Второй сет она проиграла со счётом – 3:6, а в решающей партии Дарья получила ещё большее преимущество – 6:1.

После матча Дарья Касаткина рассказала, что произошло с её соперницей: «Я не видела сначала, что случилось. Потом повернула голову – смотрю – она лежит на траве. У Ангелины свело икроножную мышцу, так что я принесла ей лёд и оказала небольшую помощь. Судороги то появляются, то исчезают, но, к счастью, она смогла доиграть матч до конца. Я знаю по опыту, что судорога может продолжаться долго, а может пройти буквально через пару минут. Конечно, я была готова продолжать. Сначала, когда играешь против травмированного игрока, тебя может зажать. Но с опытом приходит хладнокровие».

Дарья Касаткина Фото: Getty Images

Любопытно, что в 2020 году на сентябрьском турнире в Риме Дарья сама оказалась в роли травмированной теннисистки, к которой на помощь пришла соперница. В матче 3-го круга между Касаткиной и белоруской Викторией Азаренко девушки в 1-м сете добрались до тай-брейка. Во время одного из розыгрышей Даша начала скользить по грунту в сторону сетки за укороченным. Однако её правая нога зацепилась за линию, подвернулась, и россиянка упала на корт. Азаренко тут же подбежала к Даше, принесла ей лёд, помогла снять кроссовок, а потом принесла полотенце и стала отряхивать с неё песок. Дарья, понимая, что продолжить матч не сможет, стала плакать. Тогда Виктория присела возле неё и стала говорить множество тёплых слов. Позже в своих соцсетях Касаткина отметила этот эпизод: «Ничего не происходит просто так, и один человек мне вчера сказал, что сделает меня только сильнее. Отдельный респект Вике. Первое – за крутой матч, второе – за поддержку и помощь после. Это реальный спорт».

Что касается спортивной составляющей, то во втором круге турнира в Берлине Дарья Касаткина сыграет с победительницей пары Заневская – Александрова.