Медведев играет «без тормозов». Он вышел в полуфинал, победив самого неудобного соперника

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Галле, победив самого неудобного соперника. По признанию россиянина, он по сути играет сейчас «без тормозов», поскольку не думает об Уимблдоне.

Турнир ATP-500 в немецком Галле в целом получился довольно успешным для россиян. И это несмотря на ранний сход Андрея Рублёва (3-й номер посева) и Аслана Карацева. Карен Хачанов (8) пробился в 1/4 финала, отдав двум соперникам всего сет – как раз Карацеву на старте соревнований. А вот Даниил Медведев (1), в понедельник вернувшийся на вершину мирового рейтинга и в воскресенье игравший в финале ATP-250 в Хертогенбосхе, прошёл до четвертьфинала Галле без потери сета. Сначала Даниил расправился с бельгийцем Давидом Гоффеном – 6:3, 6:2, а затем вторую неделю подряд обыграл белоруса Илью Ивашко – 7:6, 6:3.

Открывал пятничную программу дня Карен Хачанов, которому противостоял 51-й номер мировой классификации немец Оскар Отте, получивший специальное приглашение на участие как полуфиналист прошлой недели (Штутгарт). Отметим, что Оскар выбил там из сетки четвёртого номера посева Дениса Шаповалова, а в полуфинале на равных поборолся с будущим чемпионом Маттео Берреттини, уступив лишь на двух тай-брейках. Сейчас 28-летний Отте находится на своём наивысшем месте в рейтинге, и видно, как он комфортно чувствует себя на траве. В Галле немец уже успел выбить из сетки двух непростых соперников – серба Миомира Кецмановича и Николоза Басилашвили из Грузии, который убрал с пути россиянина Рублёва.

Отте и Хачанов ранее друг с другом не встречались, и какое-то время у теннисистов ушло, чтобы приспособиться к манере игры друг друга. В концовке первой партии Карену удалось подловить соперника на паре ошибок на его подаче, сделать брейк и подать на сет – 6:4 за 1 час 2 минуты. Во второй партии ситуация выровнялась. Дело довольно быстро дошло до тай-брейка, где чуть удачливее оказался уже Оскар – 7:6 (7:5). В начале третьей партии к немцу вызывали врача по поводу каких-то проблем с плечом. Но в целом на его игре это никак не сказалось. Карен по-прежнему с учётом стартовой партии никак не мог второй раз реализовать брейк-пойнты, которых у него накопилось за матч девять. А вот немцу хватило единственного шанса, которым он воспользовался и довёл поединок до волевой победы – 4:6, 7:6, 6:4 за 2 часа 11 минут.

Таким образом, потенциально ожидаемому российскому полуфиналу в Галле – Медведев – Хачанов не суждено было состояться благодаря усилиям Отте. Да и Даниилу Медведеву ещё никто не гарантировал победу в 1/4 финала, ведь ему в соперники достался испанец Роберто Баутиста-Агут, входящий в десятку теннисистов, которым россиянин чаще всего проигрывал. Любопытно, что в феврале этого года Медведев рассказал, кто является его самым неудобным соперником: «Кого я могу назвать? Баутиста-Агут. Не знаю, стоит ли мне это говорить. Но это, в принципе, правда. С ним мне неприятно играть».

Теннисисты, которым Медведев чаще всего проигрывал за карьеру:



1-2. Джокович, Зверев – по 6 поражений.

3. Надаль – 5.

4-5. Пуй, Чорич – по 4.

6-10. Тим, Маннарино, Симон, Федерер, Баутиста-Агут – по 3.

Отметим, что у Даниила до Галле-2022 вообще не было побед во встречах с Роберто – он проиграл все три их предыдущих поединка – в Ченнае-2017, Цинциннати/Нью-Йорке-2020 и Майами-2021. Добавим, что все матчи прошли до этого на харде, а вот на траве пути теннисистов ещё не пересекались. Медведев сейчас оказался в необычной ситуации. Он запланировал выступления на связке из трёх травяных турниров – Хертогенбосх – Галле – Мальорка, а вот на главном турнире на траве – Уимблдоне – выступить первая ракетка мира не сможет, как и другие представители России и Беларуси. И Даниилу, по его словам, это даже в какой-то степени удобно – он играет без тормозов, не думая о турнире «Большого шлема»: «В каком-то смысле мне даже легче. По моим ощущениям, играть на траве физически очень сложно. Конечно, между Галле и Уимблдоном есть свободная неделя, и этого должно хватить на восстановление, но в голове всегда держишь: «А вдруг я сыграю пять трёхсетовиков и закончу трёхчасовым финалом?» Плюс ты можешь проиграть, потерять уверенность в себе перед Уимблдоном. Ты постоянно играешь с мыслями об Уимблдоне. Сейчас у меня этого нет. Я играю этот турнир, и значение имеет только он. Хочу заработать как можно больше очков и не думаю о том, как бы подойти к Уимблдону в лучшей форме».

Перед матчем с Баутиста-Агутом полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» отметил, что сейчас Даниил набрал превосходную форму: «Медведев вошёл сейчас в бешеную форму, и я даже не знаю, что его может остановить. В следующем круге он может встретиться с Баутистой, и скажу так, что испанец очень неудобный соперник для Даниила, потому что ему он уже проигрывал. Помню, как в прошлом году они играли на «Мастерсе» в Майами, я смотрел тот матч, и Медведев ничего не смог противопоставить Баутисте, хотя шансы у него были, только он не смог их реализовать».

Матч Медведева с Баутиста-Агутом в Галле получился таким, как и должен быть – вязким, упорным. Порой игра походила на грунтовую с затяжными розыгрышами и длительными забегами. Россиянину очень хотелось выиграть, и он бился за каждый мяч. А когда проходили красивые розыгрыши, Даниил обращался к публике за поддержкой в виде аплодисментов. Уже в стартовом гейме Медведев добрался до брейк-пойнта, но не реализовал его. В четвёртом гейме уже Роберто упустил такую же возможность – 2:2. А дальше испанец стал допускать чуть больше ошибок, один раз сопернику помог трос, а в концовке Баутиста-Агут допустил двойную и позволил Даниилу повести с брейком – 3:2. Этот успех вдохновил Медведева, и он на одном дыхании взял ещё три гейма подряд, а с ними и первую партию – 6:2 за 41 минуту. Во втором сете у Роберто было множество шансов взять чужую подачу, но в ключевые моменты Даниилу удавалось резко прибавлять и отыгрывать все нападки соперника. За весь матч Медведев спас 9 брейк-пойнтов из 9. Ну а сам россиянин воспользовался единственным шансом в седьмом гейме, сделал брейк – 4:3 и довёл матч до победы – 6:2, 6:4 за 1 час 26 минут.

Вот так Даниил Медведев вышел во второй полуфинал подряд, обыграв своего самого неудобного соперника. В субботу россиянин встретится с Оскаром Отте и попробует поквитаться за Карена Хачанова.