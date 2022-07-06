«Есть всё, чтобы взять ТБШ». Уроженка Москвы зашла в 1/2 Уимблдона после смены гражданства

23-я в мире представительница Казахстана Рыбакина идёт за первым финалом ТБШ в карьере — это может случиться на Уимблдоне.

Конфликт с ФТР и поддержка российских спортсменов на Уимблдоне-2022

Лена впервые взяла в руки ракетку, когда ей было пять, в 14 она сыграла юношеский турнир, а в 17 — начала взрослую карьеру и на конец года была в седьмой сотне рейтинга. Дальше москвичка только укрепляла игру: выступила на всех ТБШ и Кубке Кремля в 2017 году, а в 2018-м показала высокие результаты в Санкт-Петербурге, Стамбуле и Страсбурге — тогда она училась в группе у Андрея Чеснокова, известного в прошлом теннисиста.

Но на старте 2019 года Рыбакина неожиданно сменила спортивное гражданство: после конфликта с Федерацией тенниса России триколор в профиле сменился на флаг Казахстана. Уже постфактум на чиновников обрушилась порция критики: почему российские таланты пачками переходят в соседние сборные?

Елена Рыбакина Фото: PA Images via Getty Images)

Потерей для женского тенниса России она стала позже, когда обыграла Серену Уильямс на пути к финалу «Ролан Гаррос» – 2021. На момент трансфера Рыбакина ещё не была топом, хотя талант и стремление быть лучше чувствовали все. Но, по слухам, Федерация тенниса России не оказала Рыбакиной необходимую финансовую поддержку, несмотря на все просьбы её отца. Функционеры ответили быстро.



«Если мы не можем платить, а кто-то может платить до двухсот тысяч евро в год на подготовку, то почему мы должны преграждать путь к карьере спортсменам? Но сам факт, что все эти решения зависят не от самих спортсменов до 18 лет, а от их родителей, которые гонятся за большими деньгами. Мы этот процесс остановить не можем», — добавил глава ФТР Шамиль Тарпищев.

К тому же и родители родом оттуда, а значит, переезд и акклиматизация не стали бы сильным ударом по психике. Федерация тенниса Казахстана дала добро на сделку и возможность Рыбакиной выступать на профессиональном уровне. Лить слёзы по несостоявшемуся топ-игроку в сборной России начали в 2021 году.

Айла Томлянович Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Елена совершила впечатляющий скачок: с конца второй сотни рейтинга WTA теннисистка перепрыгнула на 39-ю строчку по итогам 2019-го. А после застойного для всего мира 2020-го спортсменка совершила очередной взлёт: в четвёртом круге «Ролан Гаррос» обыграла Серену Уильямс — 6:4, 7:5. Но путь в финал ей перекрыла Анастасия Павлюченкова. Кстати, бывших подруг по команде на Уимблдоне Елене очень не хватает:

«Очень жаль, что тут нет других… Других подруг. Но всё равно будут очень хорошие матчи. Надеюсь, в следующем году всё будет иначе и мы сможем все вместе выступить. Хотя мы мало что можем изменить. Я надеюсь, что в следующем году всё будет как раньше».

Успех на Уимблдоне-2022 — полуфинал турнира — не сенсация. К тому же открытая после вылета Петры Квитовой и Иги Свёнтек часть сетки вполне казалось проходимой. Атлетичная теннисистка, чей агрессивный стиль игры так хорошо подходит для травы, отдала лишь партию — как раз Айле Томлянович в 1/4 — 4:6, 6:2, 6:3.



«Я не удивлён такому результату Лены, но я удивлён, что она не может выиграть турнир «Большого шлема», хотя у неё всё для этого есть. Судя по участникам полуфиналов, у неё неплохие шансы на победу. За счёт чего Рыбакиной удаётся показывать такой результат? Хорошая подача и отличная игра на задней линии. Она большая молодец, рад за неё», — сказал Шамиль Тарпищев.

Елена Рыбакина Фото: PA Images via Getty Images

В январе 2022-го перед Australian Open Рыбакина достигла пока пика — 12-го места в мировом рейтинге, и, хотя затем у неё наметился спад, было очевидно, что рано или поздно и он закончится. Елена, кажется, ещё не привыкла к успеху, редко даёт интервью. Теннисистка сотрудничает с adidas и брендом спортивной экипировки Yonex, а в свободное от спорта время устраивает читмилы и разгрузочные дни с сестрой. Сейчас, по словам спортсменки, она 24 часа в сутки проводит с тренером и на личную жизнь времени нет. Елена даже отказалась от высшего образования, на котором настаивали родители, чтобы все силы направить на теннис. И, кажется, жертвы не зря: цель — победа на ТБШ — вполне реальна.