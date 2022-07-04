«Решили остаться изгоями». Боссы Уимблдона в гневе от убытков из-за россиян и белорусов

Ссора Уимблдона с теннисными турами из-за бана российских и белорусских игроков — как топовый сериал, держит в напряжении и не отпускает. Как и выхода свежих серий, теннисный мир каждую неделю ждёт продолжения и новых вводных в этом деле. Тем более после того, как британскому турниру предъявили штраф на общую сумму в $ 1 млн.

Как сообщает издание Sportsmail, WTA тайно наказали ассоциацию лаун-тенниса и Всеанглийский клуб на $ 750 тысяч и $ 250 тысяч за бан игроков на Уимблдоне и всех разминочных турнирах в Истбурне, Ноттингеме и Бирмингеме соответственно — они предшествовали травяному мэйджору.

Хотя, по словам двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» в миксте Андрея Ольховского, суммы не аховые и это мелочь для такого гиганта, как Уимблдон.

«$ 1 млн — это вообще ни о чём для Уимблдона. Для организаторов это чисто символическая сумма. Однако за то, что они отстаивают права теннисисток, WTA уважение. Они сказали, что если ты попадаешь на турнир, то он обязан дать возможность сыграть. WTA отстаивает эти интересы, даже несколько портя себе репутацию в глазах какой-то части населения. Это хорошее дело», — сказал Ольховский.

Первая ракетка мира Медведев пропустил Уимблдон Фото: Adam Pretty/Getty Images

В ответ организации Британии собираются подать апелляцию, опять же опираясь на поддержку местного правительства. Всё-таки именно по рекомендациям министра спорта Найджела Хаддлстона боссы турнира оказались так суровы к Даниилу Медведеву и компании.

Руководители британского тенниса особенно огорчены штрафами, поскольку турниры в Ноттингеме и Бирмингеме ежегодно терпят убытки и проводятся только для поддержки развития женского тенниса. Многие также гневно отреагировали на сообщение, думая, что своим решением вызовут уважение в глазах общественности — ведь так поступил практически весь спортивный мир.

«С февраля подавляющее большинство международного спортивного сообщества объединилось в знак солидарности. К сожалению, ATP и WTA решили остаться изгоями. LTA и Уимблдон следует похвалить за их стремление сделать Россию международным спортивным изгоем и за то, что они делают то, что правильно в нынешних обстоятельствах», — заявила Sportsmail министр культуры Великобритании Надин Доррис.

Процесс апелляции для британского тенниса станет очередной сложностью и потому, что WTA разрешит подать её лишь после полной выплаты штрафа. Это не оставляет британским властям другого выбора, кроме как выложить на стол более £ 827 тысяч, прежде чем они смогут выступить с защитой.

Её, по иронии судьбы, будет рассматривать правление WTA, которое возглавляет исполнительный директор женского тура Стив Саймон. Он же и отвечал за вынесение первоначального штрафа, а также максимально открыто поддерживал спортсменок тура из России и Беларуси и санкции против британских властей.

К тому же Уимблдон терпит невероятные финансовые потери ещё до выплаты этой суммы. Например, в этом году они сделали рекордный призовой фонд, чтобы удержать звёзд и не допустить бойкота со стороны спортсменов, как это было из-за югослава Николы Пилича: более 80 игроков поддержали игрока и покинули Лондон в 1973-м.

Лидер белорусского тенниса Арина Соболенко Фото: Mike Hewitt/Getty Images

С другой стороны, сэкономив тем самым на безопасности: один за другим с турнира снялись прошлогодний финалист итальянец Маттео Берреттини и хорват Марин Чилич. И не исключено, что некоторые заражения тайные и не афишируются, ведь как такового ковидного «пузыря» в туре уже нет, а теннисисты общаются круглосуточно на спаррингах.

Такие сомнения не беспочвенны — несколько дней назад о халатности к ковид-тестам и вообще безопасности на «Ролан Гаррос» рассказывала Ализе Корне. Ей потом, конечно, пришлось оправдываться за излишнюю откровенность, но инсайд состоялся.

«Коронавирус снова входит в моду. Но созданы вакцины. Травмы и болезни всегда преследуют теннисистов. На «Ролан Гаррос» была вспышка COVID-19, но все молчали. В раздевалке это понимали все, но мы ничего не сказали. Это было негласное соглашение между нами.

Мы видели, как снималась Крейчикова, вся раздевалка была больна. Возможно, у всех нас был грипп, у всех были такие симптомы, как боль в горле и температура, но мы играли, всё было в порядке. На «Ролан Гаррос» было больше случаев заражения, но мы согласились молчать. Мы не собирались сами делать тесты, чтобы не вляпаться в это дерьмо. Я видела девушек в масках… Пожалуй, больше я ничего не скажу», — приводит слова Корне RMC Sport.

Ализе Корне Фото: TPN/Getty Images

И, кажется, Уимблдон испытывает финансовые проблемы ещё по ходу турнира: уже поползли слухи, что мэйджор увольняет обслуживающий персонал, так как впервые за 15 лет резко упала посещаемость. По информации The Times, в первые четыре дня турнир посетили всего 153,1 тыс. зрителей, а присутствие малого количества топов в WTA-туре после вылета затрудняет и ТВ-показ. Так что боссы ТБШ разослали электронное письмо работникам, в котором известили о том, что их могут сократить.

В WTA отреагировали на манипуляции британских властей серией штрафов. Ожидается, что и ATP примет дисциплинарные меры, но этот процесс ещё не начался. Боссы LTA и Всеанглийского клуба комментариев не дают, а пора бы. Раскол в теннисном мире, не только репутационные, но и финансовые риски, кажется, должны заставить задуматься и другие турниры «Большого шлема» — а нужно ли смешивать спорт и политику и идти на такие теннисные жертвы?