Термальные ванны и бег по снегу. Как восстанавливается Федерер и почему пропустил Уимблдон

Накануне Уимблдона-2022 у Рафаэля Надаля спросили, знает ли он, что Роджер Федерер пропустит этот розыгрыш, не успев восстановиться от травмы. Испанец с неподдельным удивлением переспросил: «Серьёзно?!» Сложно представить, но великий швейцарец впервые за 24 года не смог сыграть на любимом турнире, который выигрывал рекордные восемь раз.

Роджер всё же приехал на Уимблдон, правда, только в качестве почётного гостя – он и ещё 25 чемпионов турнира разных лет посетили церемонию по случаю столетия Центрального корта. Швейцарец разорвал соцсети ещё за день до церемонии, а когда вышел на такой знакомый корт, то публика чуть не сошла с ума. Чёрный костюм, вязаный галстук, белые кеды и идеальная причёска – маэстро стиля и вкуса Федерер по праву получил самые громкие аплодисменты из всех участников.

Федерер на церемонии по случаю столетия Центрального корта Фото: Ryan Pierse/Getty Images

В этом сезоне посещаемость Уимблдона упала до уровня десятилетней давности – виной тому исключение россиян и белорусов и отказ ATP и WTA начислять очки. Поэтому явление Федерера стало пятым элементом для несколько утратившего привычный лоск и притягательность турнира. Роджер в очередной раз продемонстрировал, насколько глубокая, даже неземная связь у него с этим увитым виноградной лозой Тадж-Махалом тенниса.

Во время приветственной речи швейцарец признался, что надеется сыграть здесь ещё хотя бы один турнир до завершения карьеры. Его слова вызвали рёв на трибунах, не меньший, чем в финале любого мэйджора. Потому что Уимблдон без Федерера – что клубника без сливок. Главное теперь как следует восстановиться и устроить незабываемое прощальное шоу, которое будут помнить долгие годы.

Третья операция на колене, новый план восстановления

Прошёл ровно год с момента последнего выступления Федерера. В 2021-м Роджер вёл целенаправленную подготовку к Уимблдону после операции на правом колене, но проблемы начались ещё на «Ролан Гаррос» – чемпион вынужден был сняться. Пару недель спустя в Лондоне швейцарец бесславно вылетел в четвертьфинале от Хуберта Хуркача и до конца лета думал, что ему делать с рецидивом травмы колена. Лишь осенью он с командой решился на ещё одну операцию и встретил 2022-й на костылях.

Врачи чётко дали понять обладателю 20 «Шлемов», что восстановиться к Уимблдону нереально, если он не хочет снова сломаться. Роджер неохотно прислушался – он понимает, что время уходит, в августе ему исполнится уже 41 год. «Два месяца ходил на костылях, пришлось всё начинать заново. Третья операция была правильным решением – после Уимблдона были проблемы с коленом. Так не могло продолжаться. Раньше я форсировал восстановление, но теперь чётко следую инструкциям», – признался швейцарец.

Роджер с огромным вдохновением готовится к очередному камбэку Фото: Из личного архива Роджера Федерера

Как и большую часть карьеры, за форму Федерера отвечает фитнес-тренер Пьер Паганини, с которым они сотрудничают с 2000 года. Главной проблемой Роджера стала потеря большей части мышечной массы, поэтому первые занятия он начал ещё до того, как с ноги сняли гипс. Ежедневно он вкалывает в спортзале не меньше четырёх-пяти часов и только летом начал проводить на корте час-полтора, но упражнения направлены лишь на отработку чувства мяча. Любые дополнительные нагрузки строго контролируются.

«Я был так рад, когда весной впервые за долгое время сел за руль и отвёз детей в школу. Потрясающие ощущения, на которые врачи прежде накладывали ограничения», – радовался чемпион.

Бег по снегу, отказ от криотерапии, занятия в бассейне

Прежде секрет теннисного долголетия Федерера заключался в особенностях подготовки. Если большинство теннисистов закладывают фундамент физической формы в конце декабря, то Роджер тренировался на протяжении всего года. «Я всегда нахожусь в таком тонусе, что разбуди меня в три ночи – смогу спокойно подавать без разминки», – гордился швейцарец. Паганини гонял чемпиона до изнеможения и только после этого выпускал на корт, называя такой режим «интегрированными тренировками».

Но теперь условия изменились, и физио разработал для Федерера новый способ подготовки. Он заключается в нестандартном подходе к упражнениям. Швейцарец проводит много времени в бассейне и имитирует отработку ударов в воде. Также он принимает термальные ванные в одном из самых красивых и целебных водных курортов Европы в Бад-Рагаце. Это место обожает не только теннисист, но и его семья.

Помните изнурительные тренировки Рокки Бальбоа на снегу в СССР? Только швейцарец много работает в Альпах. Брёвна и тележки не таскает, но зато бегает по запорошённым участкам в условиях разреженного воздуха. В теннис, кстати, тоже играет. Ролик с трик-шотами Федерера на заснеженном корте весной 2020-го стал вирусным и собрал 5,2 млн просмотров в «Твиттере». В таком же режиме он готовит и очередной камбэк.

Трик-шоты Федерера на морозе Фото: скрин-шот видео

Друг Стэн Вавринка посоветовал Федереру криотерапию, но Роджеру хватило одного раза, чтобы понять – это не для него. «Я из поколения людей, которые давно убедились, что традиционные методы подготовки работают не хуже передовых. Просто их раскручивают, а эффективность не всегда соответствует заявленным ожиданиям», – считает Федерер.

Путешествия, благотворительность, развитие туризма в Швейцарии

Футболист «Реала» Эден Азар как-то после отпуска набрал семь килограммов лишнего веса. Федерер же словно и не выпадал на год из соревновательного графика. На церемонии в Лондоне он выглядел даже свежее и подтянутее, чем во время активных выступлений. Ни малейшего намёка на животик, и это несмотря на то, что швейцарец не придерживается диет. «Могу позволить себе любое блюдо, хоть пиццу, хоть сладости. Но только в меру. У меня хороший метаболизм, так что всё под контролем», – поясняет чемпион.

Роджер завтракает вафлями с фруктовым компотом или апельсиновым соком. На обед – макароны с курицей, а на ужин предпочитает блюда японской и индийской кухни. А ещё швейцарец обожает сырные лакомства в сочетании с изысканным вином. Особенно Роджер ценит бренд Moet & Chandon.

Швейцарец обожает изысканное вино Фото: Clive Rose/Getty Images

Федерер уже давно перестроил свою жизнь в режим, которому будет следовать по окончании карьеры. Это путешествия, знакомства с новыми интересными людьми и активный отдых. Прошлой осенью он участвовал в церемонии запуска скоростного трамвая в свою честь в родном Базеле и лакомился шоколадом в Цюрихе. В мае 2022-го теннисист встретился с чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном и другими членами команды «Мерседес» на Гран-при Испании, а затем провёл две незабываемые недели в Венеции.

В остальное время Роджер развивает и пропагандирует туризм в родной Швейцарии. Недавно он снялся в рекламе с обладательницей «Оскара» Энн Хэтэуэй и прокатился на поезде в Альпах. Ещё одна важная миссия чемпиона – благотворительность. Весной он посетил Малави и передал три тысячи электронных планшетов местным учителям. В 2015 году фонд Федерера пожертвовал € 13,5 млн на строительство детских садов, дошкольных учреждений и больниц в Малави.

Хотите прокатиться на Федерер-экспрессе? Фото: Из личного архива Роджера Федерера

Возвращение Федерера запланировано на октябрь в Базеле не случайно – на родном турнире он сможет получить необходимый заряд на прощальный сезон. Щегольнуть на Уимблдоне в костюме, вязаном галстуке и белых кедах Роджер ещё успеет, но все ждут от него магической игры и волшебных побед. В этот раз легендарный теннисист всё продумал до мелочей и накопил достаточно сил для достойного ухода. Чтобы сделать его незабываемым и эпохальным.