Трон под Медведевым зашатался! Кто может стать первой ракеткой мира по итогам US Open

Даниилу Медведеву непросто будет сохранить своё лидерство в мировом рейтинге. Трон под россиянином зашатался. Расскажем, кто по итогам US Open может опередить Даниила и стать первой ракеткой мира.

На только что завершившемся «Мастерсе» в Цинциннати Даниил Медведев решал сразу несколько важных задач. Помимо борьбы за титул, до которого он так и не добрался, ему нужно было укрепить своё лидерство в рейтинге. У Надаля был шанс обойти Медведева в случае успешного выступления в штате Огайо. Но испанца на старте остановил будущий триумфатор Борна Чорич. Теперь Даниил впервые в карьере будет посеян на «Шлеме» под первым номером. Ещё никогда он не приезжал на турнир столь высокого ранга в статусе первой ракетки мира.

Таким образом, Медведеву удалось сохранить лидерство как минимум ещё на три недели – до конца US Open. Сейчас в общей сложности началась 14-я неделя пребывания Даниила на первой строчке рейтинга. По этому показателю он уже обогнал немца Бориса Беккера (12) и американца Энди Роддика (13). К окончанию Открытого чемпионата США – 2022, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября, этих недель у Медведева наберётся 16. И ближайшей целью для россиянина станут показатели шведа Матса Виландера (20).

В понедельник, 22 августа, ATP опубликовала новый рейтинг. У лидера Даниила Медведева осталось 6885 очков, а вот продолжающий пропускать турниры из-за травмы Александр Зверев потерял сразу 1000 баллов за прошлогодний титул в Цинциннати, и теперь отрыв россиянина достиг 1125 очков. Идущий третьим Надаль отстаёт от немца на 130 баллов, а от Медведева – на 1255. Алькарас остался четвёртым, финалист Цинциннати-2022 Циципас поднялся с седьмого на пятое место, а вот Андрей Рублёв впервые с 2020 года покинул топ-10. Казалось бы, положение Даниила Медведева довольно комфортное, но нет! Трон под россиянином зашатался. Рассмотрим подробнее рейтинговые расклады накануне US Open.

Следующая неделя после Цинциннати особых изменений в рейтинге не принесёт. Топ-игроки предпочитают пропускать Уинстон-Сейлем и заниматься непосредственной подготовкой к последнему в сезоне «Шлему» уже на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке. Так что главные изменения произойдут уже 12 сентября, когда главный приз US Open – 2022 обретёт своего нового владельца. Напомним, на каждом «Шлеме» победитель получает 2000 очков, финалист – 1200. Эти очки учитываются в рейтинге только 52 недели и через год «сгорают». И как раз через три недели у всех сгорят очки, заработанные на US Open – 2021. Больше всех тогда набрал Даниил Медведев, ставший чемпионом. И вот эти 2000 очков ему нужно постараться сейчас защитить, чтобы сохранить лидерство в рейтинге. Ситуация сложилась таким образом, что сразу несколько игроков могут опередить Медведева и стать первой ракеткой мира.

Потенциальные очки лидеров рейтинга на US Open — 2022:

дата Медведев Зверев Надаль Алькарас Циципас Рууд 22.8 очки 6885 5760 5630 5190 4890 4695 29.8 Уинст-Сейлем-2021 -90 остаток 6885 5760 5630 5100 4890 4695 12.9 US Open — 2021 -2000 -720 -360 -90 остаток 4885 5040 5630 4740 4800 4695 очки US Open — 2022 10 1-й круг 4895 5640 4750 4810 4705 45 2-й круг 4930 5675 4785 4845 4740 90 3-й круг 4975 5720 4830 4890 4785 180 4-й круг 5065 5810 4920 4980 4875 360 1/4 финала 5245 5990 5100 5160 5055 720 1/2 финала 5605 6350 5460 5520 5415 1200 Финал 6085 6830 5940 6000 5895 2000 Титул 6885 7630 6740 6800 6695

Из приведённой выше таблицы видно, что после вычета очков за US Open – 2021 в промежуточные лидеры выйдет Рафаэль Надаль с показателем 5630. На втором месте будет Александр Зверев (5040), но он уже заявил о снятии с турнира, так что первой ракеткой мира по итогам US Open – 2022 точно не станет. Медведев с показателем 4885 – третий. Отставание от Надаля – 745 очков. Вслед за Даниилом расположились Стефанос Циципас (4800), Карлос Алькарас (4740) и Каспер Рууд (4695). Из таблицы видно, что для сохранения первого места Медведеву необходимо защитить титул. Тогда даже выход Надаля в финал не поможет испанцу обогнать россиянина. Если же Даниил дойдёт до решающего матча, но проиграет там, то он сохранит первое место, если Рафаэль остановится в 1/4 финала или раньше и титул при этом не достанется Циципасу, Алькарасу или Рууду.

Кроме Медведева и Надаля, по итогам US Open первой ракеткой мира могут стать как раз эти три теннисиста – Стефанос Циципас, Карлос Алькарас или Каспер Рууд. Но даже титул на турнире им этого не гарантирует. Многое для них будет зависеть от выступления Надаля.