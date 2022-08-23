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Рейтинговые расклады перед US Open: кто может опередить Даниила Медведева и стать первой ракеткой мира

Трон под Медведевым зашатался! Кто может стать первой ракеткой мира по итогам US Open
Даниил Сальников
Трон под Медведевым зашатался!
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Рейтинговые расклады накануне Открытого чемпионата США. Считаем очки у топ-игроков.

Даниилу Медведеву непросто будет сохранить своё лидерство в мировом рейтинге. Трон под россиянином зашатался. Расскажем, кто по итогам US Open может опередить Даниила и стать первой ракеткой мира.

На только что завершившемся «Мастерсе» в Цинциннати Даниил Медведев решал сразу несколько важных задач. Помимо борьбы за титул, до которого он так и не добрался, ему нужно было укрепить своё лидерство в рейтинге. У Надаля был шанс обойти Медведева в случае успешного выступления в штате Огайо. Но испанца на старте остановил будущий триумфатор Борна Чорич. Теперь Даниил впервые в карьере будет посеян на «Шлеме» под первым номером. Ещё никогда он не приезжал на турнир столь высокого ранга в статусе первой ракетки мира.

Поражение Надаля после возвращения! Медведев останется лидером рейтинга до конца US Open Поражение Надаля после возвращения! Медведев останется лидером рейтинга до конца US Open

Таким образом, Медведеву удалось сохранить лидерство как минимум ещё на три недели – до конца US Open. Сейчас в общей сложности началась 14-я неделя пребывания Даниила на первой строчке рейтинга. По этому показателю он уже обогнал немца Бориса Беккера (12) и американца Энди Роддика (13). К окончанию Открытого чемпионата США – 2022, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября, этих недель у Медведева наберётся 16. И ближайшей целью для россиянина станут показатели шведа Матса Виландера (20).

В понедельник, 22 августа, ATP опубликовала новый рейтинг. У лидера Даниила Медведева осталось 6885 очков, а вот продолжающий пропускать турниры из-за травмы Александр Зверев потерял сразу 1000 баллов за прошлогодний титул в Цинциннати, и теперь отрыв россиянина достиг 1125 очков. Идущий третьим Надаль отстаёт от немца на 130 баллов, а от Медведева – на 1255. Алькарас остался четвёртым, финалист Цинциннати-2022 Циципас поднялся с седьмого на пятое место, а вот Андрей Рублёв впервые с 2020 года покинул топ-10. Казалось бы, положение Даниила Медведева довольно комфортное, но нет! Трон под россиянином зашатался. Рассмотрим подробнее рейтинговые расклады накануне US Open.

Рейтинг 52 недель ATP на 22 августа 2022 года:

1. Даниил Медведев (Россия) – 6885 очков
2. Александр Зверев (Германия) – 5760
3. Рафаэль Надаль (Испания) – 5630
4. Карлос Алькарас (Испания) – 5190
5 (+2). Стефанос Циципас (Греция) – 4890
6. Новак Джокович (Сербия) – 4770
7 (-2). Каспер Рууд (Норвегия) – 4695
8 (+1). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3625
9 (+2). Кэмерон Норри (Великобритания) – 3415
10. Хуберт Хуркач (Польша) – 3355
11 (-3). Андрей Рублёв (Россия) – 3120
...31 (-1). Карен Хачанов (Россия) – 1315
...38. Аслан Карацев (Россия) – 1210.

Следующая неделя после Цинциннати особых изменений в рейтинге не принесёт. Топ-игроки предпочитают пропускать Уинстон-Сейлем и заниматься непосредственной подготовкой к последнему в сезоне «Шлему» уже на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке. Так что главные изменения произойдут уже 12 сентября, когда главный приз US Open – 2022 обретёт своего нового владельца. Напомним, на каждом «Шлеме» победитель получает 2000 очков, финалист – 1200. Эти очки учитываются в рейтинге только 52 недели и через год «сгорают». И как раз через три недели у всех сгорят очки, заработанные на US Open – 2021. Больше всех тогда набрал Даниил Медведев, ставший чемпионом. И вот эти 2000 очков ему нужно постараться сейчас защитить, чтобы сохранить лидерство в рейтинге. Ситуация сложилась таким образом, что сразу несколько игроков могут опередить Медведева и стать первой ракеткой мира.

Потенциальные очки лидеров рейтинга на US Open — 2022:

датаМедведевЗверевНадальАлькарасЦиципасРууд
22.8очки688557605630519048904695
29.8Уинст-Сейлем-2021-90
остаток688557605630510048904695
12.9US Open — 2021-2000-720-360-90
остаток488550405630474048004695
очкиUS Open — 2022
101-й круг48955640475048104705
452-й круг49305675478548454740
903-й круг49755720483048904785
1804-й круг50655810492049804875
3601/4 финала52455990510051605055
7201/2 финала56056350546055205415
1200Финал60856830594060005895
2000Титул68857630674068006695

Из приведённой выше таблицы видно, что после вычета очков за US Open – 2021 в промежуточные лидеры выйдет Рафаэль Надаль с показателем 5630. На втором месте будет Александр Зверев (5040), но он уже заявил о снятии с турнира, так что первой ракеткой мира по итогам US Open – 2022 точно не станет. Медведев с показателем 4885 – третий. Отставание от Надаля – 745 очков. Вслед за Даниилом расположились Стефанос Циципас (4800), Карлос Алькарас (4740) и Каспер Рууд (4695). Из таблицы видно, что для сохранения первого места Медведеву необходимо защитить титул. Тогда даже выход Надаля в финал не поможет испанцу обогнать россиянина. Если же Даниил дойдёт до решающего матча, но проиграет там, то он сохранит первое место, если Рафаэль остановится в 1/4 финала или раньше и титул при этом не достанется Циципасу, Алькарасу или Рууду.

Кроме Медведева и Надаля, по итогам US Open первой ракеткой мира могут стать как раз эти три теннисиста – Стефанос Циципас, Карлос Алькарас или Каспер Рууд. Но даже титул на турнире им этого не гарантирует. Многое для них будет зависеть от выступления Надаля.

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