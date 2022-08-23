Трон под Медведевым зашатался! Кто может стать первой ракеткой мира по итогам US Open

Даниилу Медведеву непросто будет сохранить своё лидерство в мировом рейтинге. Трон под россиянином зашатался. Расскажем, кто по итогам US Open может опередить Даниила и стать первой ракеткой мира.
На только что завершившемся «Мастерсе» в Цинциннати Даниил Медведев решал сразу несколько важных задач. Помимо борьбы за титул, до которого он так и не добрался, ему нужно было укрепить своё лидерство в рейтинге. У Надаля был шанс обойти Медведева в случае успешного выступления в штате Огайо. Но испанца на старте остановил будущий триумфатор Борна Чорич. Теперь Даниил впервые в карьере будет посеян на «Шлеме» под первым номером. Ещё никогда он не приезжал на турнир столь высокого ранга в статусе первой ракетки мира.
Таким образом, Медведеву удалось сохранить лидерство как минимум ещё на три недели – до конца US Open. Сейчас в общей сложности началась 14-я неделя пребывания Даниила на первой строчке рейтинга. По этому показателю он уже обогнал немца Бориса Беккера (12) и американца Энди Роддика (13). К окончанию Открытого чемпионата США – 2022, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября, этих недель у Медведева наберётся 16. И ближайшей целью для россиянина станут показатели шведа Матса Виландера (20).
В понедельник, 22 августа, ATP опубликовала новый рейтинг. У лидера Даниила Медведева осталось 6885 очков, а вот продолжающий пропускать турниры из-за травмы Александр Зверев потерял сразу 1000 баллов за прошлогодний титул в Цинциннати, и теперь отрыв россиянина достиг 1125 очков. Идущий третьим Надаль отстаёт от немца на 130 баллов, а от Медведева – на 1255. Алькарас остался четвёртым, финалист Цинциннати-2022 Циципас поднялся с седьмого на пятое место, а вот Андрей Рублёв впервые с 2020 года покинул топ-10. Казалось бы, положение Даниила Медведева довольно комфортное, но нет! Трон под россиянином зашатался. Рассмотрим подробнее рейтинговые расклады накануне US Open.
1. Даниил Медведев (Россия) – 6885 очков
2. Александр Зверев (Германия) – 5760
3. Рафаэль Надаль (Испания) – 5630
4. Карлос Алькарас (Испания) – 5190
5 (+2). Стефанос Циципас (Греция) – 4890
6. Новак Джокович (Сербия) – 4770
7 (-2). Каспер Рууд (Норвегия) – 4695
8 (+1). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3625
9 (+2). Кэмерон Норри (Великобритания) – 3415
10. Хуберт Хуркач (Польша) – 3355
11 (-3). Андрей Рублёв (Россия) – 3120
...31 (-1). Карен Хачанов (Россия) – 1315
...38. Аслан Карацев (Россия) – 1210.
Следующая неделя после Цинциннати особых изменений в рейтинге не принесёт. Топ-игроки предпочитают пропускать Уинстон-Сейлем и заниматься непосредственной подготовкой к последнему в сезоне «Шлему» уже на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке. Так что главные изменения произойдут уже 12 сентября, когда главный приз US Open – 2022 обретёт своего нового владельца. Напомним, на каждом «Шлеме» победитель получает 2000 очков, финалист – 1200. Эти очки учитываются в рейтинге только 52 недели и через год «сгорают». И как раз через три недели у всех сгорят очки, заработанные на US Open – 2021. Больше всех тогда набрал Даниил Медведев, ставший чемпионом. И вот эти 2000 очков ему нужно постараться сейчас защитить, чтобы сохранить лидерство в рейтинге. Ситуация сложилась таким образом, что сразу несколько игроков могут опередить Медведева и стать первой ракеткой мира.
Потенциальные очки лидеров рейтинга на US Open — 2022:
|дата
|Медведев
|Зверев
|Надаль
|Алькарас
|Циципас
|Рууд
|22.8
|очки
|6885
|5760
|5630
|5190
|4890
|4695
|29.8
|Уинст-Сейлем-2021
|-90
|остаток
|6885
|5760
|5630
|5100
|4890
|4695
|12.9
|US Open — 2021
|-2000
|-720
|-360
|-90
|остаток
|4885
|5040
|5630
|4740
|4800
|4695
|очки
|US Open — 2022
|10
|1-й круг
|4895
|5640
|4750
|4810
|4705
|45
|2-й круг
|4930
|5675
|4785
|4845
|4740
|90
|3-й круг
|4975
|5720
|4830
|4890
|4785
|180
|4-й круг
|5065
|5810
|4920
|4980
|4875
|360
|1/4 финала
|5245
|5990
|5100
|5160
|5055
|720
|1/2 финала
|5605
|6350
|5460
|5520
|5415
|1200
|Финал
|6085
|6830
|5940
|6000
|5895
|2000
|Титул
|6885
|7630
|6740
|6800
|6695
Из приведённой выше таблицы видно, что после вычета очков за US Open – 2021 в промежуточные лидеры выйдет Рафаэль Надаль с показателем 5630. На втором месте будет Александр Зверев (5040), но он уже заявил о снятии с турнира, так что первой ракеткой мира по итогам US Open – 2022 точно не станет. Медведев с показателем 4885 – третий. Отставание от Надаля – 745 очков. Вслед за Даниилом расположились Стефанос Циципас (4800), Карлос Алькарас (4740) и Каспер Рууд (4695). Из таблицы видно, что для сохранения первого места Медведеву необходимо защитить титул. Тогда даже выход Надаля в финал не поможет испанцу обогнать россиянина. Если же Даниил дойдёт до решающего матча, но проиграет там, то он сохранит первое место, если Рафаэль остановится в 1/4 финала или раньше и титул при этом не достанется Циципасу, Алькарасу или Рууду.
Кроме Медведева и Надаля, по итогам US Open первой ракеткой мира могут стать как раз эти три теннисиста – Стефанос Циципас, Карлос Алькарас или Каспер Рууд. Но даже титул на турнире им этого не гарантирует. Многое для них будет зависеть от выступления Надаля.
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18:43
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18:38
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18:04
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18:03
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17:53
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17:43
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17:20
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15:49
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14:52
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