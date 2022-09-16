Америка нагло увела Тиафо у русского тренера. Сказка на US Open во многом его заслуга

Казалось, сезон Карлоса Алькараса — первый «Шлем» и №1 в мире — уже нечто сказочное. Но «Оскар» за лучший сценарий смело можно отдавать его коллеге — американскому тинейджеру. Фрэнсис Тиафо — ребёнок эмигрантов — тренировался и брал титулы под руководством русского парня на базе, которую своими руками построил его же отец.

Непростая судьба эмигрантов

Фрэнсис и его брат-близнец Франклин нередко просыпались на жёстких матах от звуков хлопающих дверей или шагов. Их часто ловили в новеньком теннисном центре близ Вашингтона — парни там практически жили. Они не только ночевали, но и спокойно тренировались без большой суммы на банковском счёте. Всё благодаря отцу.

Фрэнсис Тиафо с семьёй Фото: Из личного архива теннисиста

Констан покинул африканскую страну Сьерра-Леоне, когда там развернулась гражданская война. Он иммигрировал в Штаты в 1993 году. Через несколько лет, лишь в 1996-м, к нему присоединилась будущая жена и мать близнецов Альфина.

Без образования, денег, семьи и ресурсов молодожёны пыталась свести концы с концами. Альфина нашла работу медсестрой, практикуя несколько смен и ночуя в больнице, Констан попал в строительную бригаду, которая, как оказалось, и возводила с нуля в будущем один из лучших центров в Штатах — Мекку американского тенниса.

Фрэнсис Тиафо в детстве Фото: Из личного архива теннисиста

Тиафо-старший быстро выделился из команды из четырёх африканцев и 50 латиноамериканцев — работал быстро и делал всё необходимое. По словам банкира и основателя центра Кена Броуди, он был одним из лучших работников бригады, и, когда строительство объекта завершилось, нанял того на полную ставку сторожем. Хронически нуждаясь в деньгах, Тиафо-старший переключался с одной работы на другую за дополнительный доллар: поддерживал комплекс в чистоте днём ​​и ухаживал за грунтом ночью. Он никогда в жизни не играл в теннис, но быстро научился поливать и укатывать корты, а иногда и полностью переделывать их, таская на каждый десятки 75-фунтовых мешков с глиной.

За добросовестность и покладистость босс центра выделил его семье свободный офис для проживания, а заодно элитных тренеров для сыновей совершенно бесплатно — академия и так давала стипендии. А это примерно $ 400 тыс. Старший сразу остыл к игре, а Фрэнсиса затянуло. «Франклин просто хотел поиграть, — говорит Тиафо-старший. — Он не воспринимал это всерьез: просто не слишком интересовался. Фрэнсиса же это поглотило». Корт стал его вторым домом, а теннис — увлечением всей жизни.

Русский тренер в американской глубинке

Одним из штатных коучей Фрэнсиса и стал русский парень — тогда 24-летний Михаил Кузнецов. Он впервые заметил Тиафо в восемь лет — парень очень внимательно слушал и старался. Это в нём и зацепило. Кузнецов лишь недавно присоединился к команде центра и искал проспекта для работы на годы вперёд.

Он хотел предложить молодому игроку ту же помощь, которую он получил, когда ему было 15: его отправили из Москвы в теннисную академию Южной Флориды по студенческой визе, со стипендией, $ 60 в кармане и совсем без английского: «иду в школу» и «играю в теннис» — так поддерживал разговор Миша.

Кузнецов пообещал ученику, что возьмёт его на соревнования, если тот продолжит работать. Однажды это случилось, и он напечатал сертификат с приглашением: «Поздравляем! Ты едешь на свой первый турнир!». Тогда же Кузнецов купил Тиафо новую пару кроссовок, рубашку Under Armour взамен любимого джерси с принтом героя Пикачу из «Покемона», заплатил вступительный взнос и отвёз в центр за первым титулом в девять лет — тогда же начали появляться первые спонсоры. Этого бы не случилось без специалиста из России.

Фрэнсис Тиафо Фото: Из личного архива теннисиста

С тех самых пор дуэт тренера и ученика был неразлучен. Ради индивидуальной работы с Тиафо Кузнецов уволился из центра в Мэриленде. Его жёсткость в методах удачно граничила с послаблениями. По ночам перед турнирами Фрэнсис оставался с Кузнецовым и его девушкой в ​​их квартире в Лореле: никаких мультиков, смотрели только Tennis Channel. А после побед или особо хороших тренировок Кузнецов покупал Фрэнсису мороженое в награду. Так тандем друзей и партнёров продолжал двигаться вверх. В 11 лет состоялась их первая поездка в Калифорнию; в 12 — они остановились в отеле с видом на океан; в 13 — организовали поездку во Францию, где американец выиграл престижный по юниорам до 14 лет турнир — Les Petits As, а в 15 он взял Orange Bowl — даже раньше, чем Роджер Федерер, Джон Макинрой или Бьорн Борг.

И в США о Тиафо заговорили как о наследнике Андре Агасси и Энди Роддика. Это и сыграло злую шутку с Кузнецовым.

«Украли моего парня»

Когда Тиафо было 17, вмешалась и Федерация тенниса США: решила заменить тренера. Говорили, что у Кузнецова не было игрового и тренерского опыта в про-туре, именно это и тормозит прогресс ученика. Так что федерация решила вмешаться в его подготовку — на этом уровне нужны топовые коучи, посчитали они. Так что Тиафо попрощался с Михаилом и переехал в Национальный учебный центр в штат Флорида.



«Это, конечно, расстраивает, ведь я вложил в него девять лет, — рассказывал Кузнецов. — А они украли моего парня. Это была огромная финансовая и моральная ответственность, которую я нёс вместе с женой. Такого не должно случаться с частными тренерами в США. Они растят теннисистов, отдают всё ради их развития, а потом появляется новая стратегия».

Тиафо c главным призом в Делрей-Бич в 2018-м Фото: Peter Staples/Getty Images

К работе с Тиафо приступил Хосе Игуэрас — 16-кратный победитель турниров ATP и тренер Майкла Чанга и Джима Курье. Фрэнсис не мог поверить своей удаче, но и грустил по бывшему тренеру. Уже без Кузнецова он закончил год 292-й ракеткой мира, одержав 12 побед за три недели на «челленджерах». Это принесло ему уайлд-кард на первый ТБШ — «Ролан Гаррос» — 2016. Но Тиафо прогрессировал медленно. Лишь пару лет спустя взял первый турнир ATP на турнире в Делрей-Бич, по ходу выбив с корта Хуан-Мартина дель Потро и Дениса Шаповалова. Тогда же он добрался до четвертьфинала Australian Open, затем вышел в четвёртый круг US Open.

И уже сам решил что-то поменять в игре. В 2020-м нанял бывшего южноафриканского теннисиста и тренера Уэйна Феррейру. Как результат, в 2021-м на Уимблдоне Тиафо выбил из борьбы Стефаноса Циципаса. Оправдать все перевороты в команде, наверное, позволил его самый громкий успех — победа над Надалем и выход в четвертьфинал US Open, который посетила жена бывшего президента США Мишель Обама. Но это лишь в 24 года — то есть через шесть лет после расставания с русским парнем.

Именно американский турнир АТР-250 остаётся единственным победным с тех пор, как он стал профессионалом в 2015-м. Но Тиафо заработал любовь американской публики своей непосредственностью и поднялся на 19-е место в рейтинге. Кузнецов же продолжает работать тренером в Вашингтоне и уже не связан профессиональными отношениями с Тиафо. Но его телефон продолжает разрываться после каждого успеха ученика.



«Я не смогу в полной мере поблагодарить его за всё, что он сделал, — сказал тогда Тиафо о Кузнецове. — Без него я бы не был тем, кем стал сейчас».