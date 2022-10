«Считаю своим домом Австрию». Интервью с российским теннисистом из Казахстана

Два стула, лестница и сговорчивый Александр Шевченко. 21-летний теннисист только выиграл финал квалификации на Astana Open у другого россиянина Павла Котова и попал в основу пятисотника. С ним я встретилась не в привычной для интервью one by one обстановке: тут же рядом ходил Фелисьяно Лопес, на пуфиках сидел Кристьян Гарин, а неподалёку шутил Александр Бублик. Только потом мне сказали, что я забрела не туда. Но флеш-интервью состоялось.

В разговоре с «Чемпионатом» Александр рассказал о старте карьеры, дружбе с Медведевым и Рублёвым и кумире детства.

«Не знаю, что делать в России»

— Как всё начиналось для вас?

— Начинал в Ростове-на-Дону, когда мне было восемь лет. Я поздно начал играть, потренировался только год, и мои родители захотели, чтобы я дальше развивался, профессионально играл. Мы переехали в Австрию, там я тренировался у Александра Геннадьевича Сиканова полгода, максимум год. Позже перешёл к своему тренеру, к Гюнтеру Бреснику — с кем до сих пор работаю и кому очень доверяю. В Австрии моя база, теннисная академия Гюнтера Бресника.



— Ездите ли вы в Россию?

— Россию вообще не посещаю. Наверное, даже не собираюсь.

Александр Шевченко Фото: Из личного архива Александра Шевченко

— Связано ли это с отсутствием времени?

— Нет, просто не знаю, что там делать. И уже считаю своим домом Австрию — там я с девяти лет. В Словакии есть вид на жительство, живу в Братиславе, езжу тренироваться в Австрию — там в принципе 70 км. Квартиры есть и в Братиславе, и Вене, но большую часть времени провожу в Словакии.



— Вы переехали с семьёй?

— Да, почти — я и мама. Папа, бывало, приезжал время от времени, например, на две недели. Но сейчас он больше находится в Австрии.



— Почему выбрали именно эту страну? Почему не корты Франции?

— Честно, случайно. Просто мама хотела посмотреть Вену. Слышала, что есть там тренер Александр Геннадьевич, а он очень хороший коуч для юного возраста. И мы поехали туда по рекомендации в Москве. Мне и маме там очень понравилось. Папа дал добро.



— Не каждый может вот так переехать. Чем занимаются родители?

— У папы бизнес-компания в Ростове-на-Дону. Долгое время этим занимается: экспорт, аренда.

«Буду каждую неделю играть, стремиться к топ-110, чтобы попасть в Australian Open — 2023»

— Вы в этом году выиграли первый челленджер в Братиславе на грунте. Сколько у вас больших турниров за плечами?

— Astana Open — четвёртый по счёту турнир ATP. Помимо этого, три раза играл в финале квалификации ATP, но проигрывал. Всё время до этого где-то не везло, где-то сам психологически не смог справиться с ситуацией. Сегодня наконец-таки получилось, тут, с нереальным составом, который собрался в Астане.



— Ожидали ажиотажа, наплыва топов? Далеко же.

— Да, далеко, но невероятный состав: тут даже перечислять бессмысленно, почти все топ-10. Играть с ними в одной сетке — это что-то невероятное. Потому что я всегда мечтал быть на таком уровне. Очень-очень доволен собой.



— Кумиры, может, какие есть?

— Можно назвать Доминика Тима. Когда я приехал в Австрию, всегда смотрел, как он занимался. Как его с 16 лет тренировал коуч, выводил на новый уровень. На моих глазах он стал третьей ракеткой мира, выиграл ТБШ. Это было круто. Когда мне было 13 лет, я каждый раз ездил на турнир 250 в Кицбюэле и наблюдал, как Доминик там выступал. Один раз он даже его взял. И тогда я сказал себе, что мечтаю сыграть против него на центральном корте. К счастью, это получилось в этом году.



— Какой был раунд?

— Первый. По лаки-лузеру я попал туда. Случилось много снятий, даже сетку у меня меняли. Я был в экстазе три месяца назад, но проиграл 6:4, 6:2.



— Что творится с Домиником? Он в прострации и психологической яме?

— Не считаю, что это психологическая проблема, и не потому, что он выиграл «Шлем». Скорее, из-за травмы. Видно, когда он тренировался больше с моим тренером, я за ним наблюдал. Но он ушёл три года назад. Доминик меньше работал на скорость ударов, а после травмы он стал бояться пробивать справа. Но со временем это проходит. Через какое-то время он вернётся даже в топ-10. Тим — невероятный чемпион.

Александр Шевченко Фото: Из личного архива Александра Шевченко

— Вы № 148 в рейтинге. Какое у вас расписание, чтобы ворваться в сотню?

— На следующей неделе челленджер в Сан-Тропе, во Франции. Потом еду в шведский Стокгольм или Антверпен, что в Бельгии. Буду каждую неделю играть, стремиться к топ-110, чтобы попасть в Australian Open – 2023. Только в личке буду, в паре очень плохо играю, не попаду. В миксте так и подавно.



— Какое любимое покрытие?

— Увереннее чувствую себя на грунте, так как игра там помедленнее. Я могу, если что, вернуться в игру, где достаточно агрессивно играю. Но могу ещё лучше играть на харде, если буду больше проводить на нём времени. Ведь только в этом году я сыграл всего лишь два-три турнира на этом покрытии: US Open, Тель-Авив, когда я приехал из Праги в пять утра, чтобы сыграть матч в три дня — резко перешёл с грунта на закрытый хард. Но тут, в Астане, доказал даже сам себе, что могу хорошо играть на харде.

— Почему так редко играете?

— Считал, что много турниров на грунте, ведь на харде их обычно меньше, особенно челленджерей. Но со временем ситуация изменилась. ATP много их проводит, но я не попадал, так как проигрывал уже в квалификации. Не хотел играть, ведь если выигрываешь челленджеры, то тебе сразу 80 очков дают. Это легче, чем из ATP пробиться и выиграть пару кругов, чтобы получить подобные очки.

«Только виртуально играли вместе, каждый день общались — так и подружились с Медведевым»

— Вы же приехали задолго до старта основной сетки. Получилось погулять по местности?

— Ещё не изучал, прилетел в четверг. Только пару раз сходили на ужин с Андреем Рублёвым и Даней Медведевым. А так особо ничего не делал.



— Что обсуждали?

— Теннис, сетку — кто и как играет — шутили много. У Игоря Куницына был день рождения, так что хорошо посидели, отметили. Мне парни всегда помогают советами. С Даниилом была тренировка в пятницу. Я всегда мечтал с ним потренироваться. Мы очень близко общаемся, всегда что-то подсказывает: что делать, как играть — и мне это помогает. Когда такого уровня игрок даёт советы, это что-то невероятное.



— Что из последнего?

— Сказал, что есть игра, чтобы я выступал на уровне топ-100. Главное, не бояться, не делать маленьких запросов — можно сделать больше. И не думать, что там можешь собрать 10 очков или пять, это не очень [поможет]. Лучше сразу [расcxитывать на большее]. Верить в себя.



— Как вы подружились?

— С Даней очень прикольно началась дружба. Мы играли в Playstation, тогда я просто случайно попал в одну тусовку, и мы начали всё время играть. Не виделись лично до ATP Cup в начале года, только виртуально играли вместе, каждый день общались. Так и началась дружба.

Александр Шевченко Фото: Из личного архива Александра Шевченко

— Этот победный жест на US Open посоветовали вы?

— Ох, нет, ничего не советовал. Он играл невероятно, я всегда болею за него, верю в него. Как человек он очень хороший, f как игрок ещё лучше.



— Почему вас так геймерство привлекло?

— Всегда после тренировки устаёшь, хочешь немного для себя что-то сделать. Для меня это геймерство, видимо, как и для Дани. И просто заходим в игру, общаемся, развлекаемся. Это прикольно, мы это всегда делали вместе.



— Есть ли такие трюки?

— Пока нет, празднования ещё не выбирал. Даже победу в Братиславе никак не отметил. Это становится рутиной: плохие или хорошие результаты. Там сразу надо билеты [покупать], быстрее ехать на турнир.



Здесь мне очень бы хотелось сыграть с Андреем Рублёвым. Считаю его невероятным игроком. Интересно посмотреть, как я могу играть против таких теннисистов.



— Как вы с ним познакомились?

— Он приехал на предсезонный уикенд. А мне было 15-16 лет. Гюнтер меня поставил с Андреем тренироваться, попросил «подержать» мяч. А Рублёв уже стоял топ-30, топ-40. Для меня это было невероятное чувство: ни ATP очков, ничего. Потом уже ходили на ужины. Когда на турнирах, обязательно видимся.