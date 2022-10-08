«Мог совсем порвать мышцы». Медведев объяснил шокирующий отказ во время матча с Джоковичем

Даниил Медведев снялся с матча с Новаком Джоковичем в полуфинале Astana Open. Он взял первый сет, но не успел закрепить преимущество и уступил на тай-брейке. Все уже выдохнули и встали со своих мест для перехода, передышки или перекуса, как Даня неожиданно подошёл к Новаку, что-то кратко объяснил сопернику, пожал руку ему и судье и удалился с корта под смущённые аплодисменты трибун — никто не понял, что случилось.

Минуту спустя уже во время флеш-интервью на корте Новак попытался прояснить момент.

О травме

«Я был удивлён, что он завершил матч. Он выглядел совершенно нормально. Может быть, последние шесть-семь розыгрышей был немного медленнее. Даниил сказал мне, что потянул приводящую мышцу. Надеюсь, это не слишком серьёзно. Он был лучше в обоих сетах».

Понятнее не стало, так что Даниил решил высказаться и сделал незапланированную пресс-конференцию, где рассказал, что же случилось.

«На 1-0 на тай-брейке во втором сете почувствовал при ударе слева в открытой стойке щелчок в левой ноге. Подумал, может, судорога, ведь матч тяжёлый. После очка понял, что не судорога. Сразу почувствовал, что потянул мышцу. Голова закружилась, немного не знал, что делать. Понимал, что если даже сегодня выиграю, то на матч не выйду. Поэтому было бы странно, ведь начал думать, как тогда вообще: надо сразу сниматься, проигрывать? Знал, что могу 5–10 очков ещё доиграть. И потом укорачивал, что-то делал. Соответственно, если бы играл третий сет, мог совсем порвать мышцы. И в этом нет никакого смысла. Обидно, досадно».

Даниил Медведев Фото: Федерация тенниса Казахстана

«Очень серьёзная травма?» — с волнением в голосе уточнили на пресс-конференции.

«Пока не представляю. Думаю, что там есть растяжение или разрыв. Чувствую, что там нет какого-то такого разрыва, когда выпадают на три месяца. Но там точно есть растяжение, потому что ходить тяжело, наступать тяжело. Вернусь в Монако, сделаю снимок и уже со своей командой [разберусь] — они лучше знают. Потому что есть человек, который работает с футбольным клубом «Монако». Там травмы более частые. Он будет больше знать в зависимости от растяжения, сколько и что это».

«Нет сожаления, что не закрыл матч до тай-брейка?» — продолжали уточнять коллеги.

«Не сказать, что было много возможностей. Да, я не подавал на матч. Было по 30–30 один-два раза. Но матч был крутой. Чувствовал, что идёт борьба, есть шансы и у меня, и у него. И обидно, потому что как я себя здесь чувствовал по ходу турнира в плане тенниса, это было лучшее время с ATP Cup и АО-2022. Естественно, настроение поднимается, надежд много. И прямо во время матча с Новаком круто играл, чувствовал себя круто, думал, что мог, возможно, выиграть, будет дикий адреналин на завтра. Обидно, что тело подвело. Редко когда так меня тело подводит. Но опять же, такова карьера. Впервые так: хоп, и ногу дёрнул. Даже не знаю, как реагировать, как себя вести. Вернусь – и посмотрим».

Даниил Медведев Фото: Федерация тенниса Казахстана

Травму Даниил почувствовал уже во время тай-брейка второй партии: после нескольких дроп-шотов понял, что больше не потянет и проще отказаться.

«Даже на тай-брейке, когда Новак кинул пару дроп-шотов, я сразу почувствовал. Единственное: на 1–3 он хорошо его сделал, поймал меня на разножке — я не мог стартануть. Остальные я видел заранее, что он их делает. И мог заранее стартовать. Но, в принципе, то растяжение, что у меня есть — я могу сейчас встать и пробежать несколько метров. Вопрос только в том, что потом я, возможно, не встану. Я понимал, что пять очков вряд ли что-то ухудшат для моей ноги. Поэтому я и сам так играл — укороченные бросал. Понимал, что катать не могу на задней линии».

О сроках восстановления

«Поражение часто сложно влияет. Любое поражение — это удар по уверенности, самолюбию. Всегда лучше себя чувствуешь, когда выигрываешь. Когда ты проигрываешь, то на следующий день часто тело болит, про себя думаешь — а как бы играл сегодня, если бы у меня был матч? Когда выигрываешь, этого нет. Мозг посылает какие-то гормоны, и ты не устаёшь. Любое поражение — тяжело. Последний раз такое было в 2016-м с Ласло Джере в Будапеште. Там был тяжёлый период в жизни. Не помню, как восстанавливался. То есть для меня такое будет впервые. У меня до этого была операция, но это другое — она была плановая. Понимал по срокам, что и как это будет. А тут не знаю, чего ожидать, как и когда вернусь. Может, сразу вернусь и буду показывать теннис, который играл тут, но просто надеюсь, что всё будет хорошо».

Перелёт, обследование, результаты — на анализ предполагаемой травмы точно уйдёт пару дней. Финал Итогового для Даниила, как и концовка сезона, — вопрос до сих пор открытый.