Медведев и Рублёв выходят из отпуска уже в декабре! Феерическое расписание предсезонки

Теннисный тур – один из самых беспощадных к спортсменам. Соревнования идут без перерыва с начала января до конца ноября. Декабрь – единственный месяц, в который теннисисты должны успеть сходить в отпуск и провести предсезонку. Но даже в этот короткий отрезок времени разыгрываются показательные турниры, на которых собирается выступить немало звёзд. На сей раз таких соревнований будет проведено целых три на Ближнем Востоке – в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Абу-Даби и Дубае (оба – ОАЭ). Что и говорить — нас ждёт феерическое расписание в декабре.

Diriyah Tennis Cup. 8–10 декабря

Первый из предсезонных турниров – Diriyah Tennis Cup – пройдёт буквально через неделю в местечке Эд-Диръия – западном пригороде Эр-Рияда, столице Саудовской Аравии. Среди заявленных на турнир значатся чемпионы «Шлемов» Даниил Медведев, Доминик Тим, Стэн Вавринка, финалисты мэйджоров Стефанос Циципас, Ник Кирьос и Александр Зверев, а также Кэмерон Норри, Тейлор Фритц и Андрей Рублёв. Кстати, Медведев уже побеждал на этом турнире в декабре 2019-го, когда последовательно в двух сетах справился со Штруффом, Гоффеном и Фоньини.

12 участников проведут турнир по олимпийской системе, начиная со стадии 1/8 финала, от которой будут освобождены четыре сильнейших теннисиста по рейтингу. Жеребьёвка турнира состоится позднее. Один из приглашённых на турнир – Александр Зверев, который из-за травмы не выступал с «Ролан Гаррос», так высказался накануне старта: «Если честно, я скучал по всем парням, несмотря на то что мы конкуренты. У меня среди них есть отличные друзья. С Домиником Тимом мы не виделись уже почти два года, потому что он получил травму в 2021 году, а я получил травму в 2022-м. Так что мы с ним особенно соскучились друг по другу».

Mubadala World Tennis Championship. 16–18 декабря

Через неделю после Эр-Рияда в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир Mubadala World Tennis Championship. У этого соревнования уже довольно богатая история – первый розыгрыш был проведён в январе 2009-го, и тогда чемпионом стал Энди Маррей, победивший в финале Рафаэля Надаля. Кстати, испанец потом стал рекордсменом турнира по количеству титулов – пять и количеству попаданий в финалы – шесть. Четыре титула у Новака Джоковича, два – у Маррея, один – у южноафриканца Кевина Андерсона. Год назад чемпионом стал россиянин Андрей Рублёв, который на этот раз приедет защищать титул прямиком из Саудовской Аравии. Вместе с ним из Эр-Рияда переедут в Абу-Даби также Циципас и Норри. Сетка рассчитана на шесть участников, и первый круг пропустят два высоко сеянных теннисиста – финалисты US Open – 2022 Карлос Алькарас и Каспер Рууд. Рублёв начнёт турнирный путь с Фрэнсисом Тиафо, а победитель выйдет в полуфинал на Алькараса. Кроме того, в рамках турнира состоится женский матч Онс Жабер – Эмма Радукану. Кстати, в декабре 2019-го победительницей подобного поединка стала Мария Шарапова, обыгравшая австралийку Айлу Томлянович.

World Tennis League. 19–24 декабря

Ещё одно соревнование – World Tennis League – состоится в Дубае (ОАЭ). Это совершенно новый командный турнир, похожий по структуре на WTT (World Team Tennis) и IPTL (International Premier Tennis League). Участники разделены на четыре команды – «Орлы», «Ястребы», «Соколы» и «Воздушные змеи». В каждой команде по два теннисиста и две теннисистки. Матчи между командами состоят из мужской одиночки, женской одиночки и микста. После группового этапа, где все команды сыграют друг с другом по кругу (всего шесть матчей), лучшие две сборные выйдут в финал. Состав участников довольно представительный. За «Соколов» сыграют Джокович, Димитров, Соболенко и Бадоса, за «Ястребов» — Зверев, Тим, Рыбакина и Контавейт, за «Орлов» — Кирьос, Сеппи, Бопанна, Гарсия и Андрееску, за «Воздушных змеев» — Оже-Альяссим, Руне, Свёнтек, Мирза и Бушар.

Регулярный теннисный сезон стартует в первых числах января 2023 года.