Рейтинг: лучшие первые ракетки мира у женщин за всю историю тенниса

Вот уже почти 50 лет, с 1975 года, Женская теннисная ассоциация (WTA) формирует рейтинг лучших теннисисток мира. Первой возглавила рейтинг WTA американка Крис Эверт. С тех пор на вершине побывали ещё 27 спортсменок, среди которых две россиянки – Мария Шарапова и Динара Сафина. Но кто же из этих 28 чемпионок и красавиц самая-самая первая ракетка мира – Штеффи Граф, Серена Уильямс, а может, всё-таки Мария Шарапова? Достойных звания «лучшей среди первых» – очень много, а кто окажется лидером – решать вам!

Какую же теннисистку считать лучшей первой ракеткой мира за всю историю? Критерии, почему одна спортсменка сильнее другой, определяете вы сами. В комментариях можете объяснить свой выбор и оценить рейтинг вообще.

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