Рейтинг: лучшие первые ракетки мира у женщин за всю историю тенниса

Вот уже почти 50 лет, с 1975 года, Женская теннисная ассоциация (WTA) формирует рейтинг лучших теннисисток мира. Первой возглавила рейтинг WTA американка Крис Эверт. С тех пор на вершине побывали ещё 27 спортсменок, среди которых две россиянки – Мария Шарапова и Динара Сафина. Но кто же из этих 28 чемпионок и красавиц самая-самая первая ракетка мира – Штеффи Граф, Серена Уильямс, а может, всё-таки Мария Шарапова? Достойных звания «лучшей среди первых» – очень много, а кто окажется лидером – решать вам!
Какую же теннисистку считать лучшей первой ракеткой мира за всю историю? Критерии, почему одна спортсменка сильнее другой, определяете вы сами. В комментариях можете объяснить свой выбор и оценить рейтинг вообще.
Этот Рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Сборные распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Штеффи Граф
377 недель во главе рейтинга
Рекордсменка всех времён по количеству недель во главе одиночного рейтинга – как среди женщин, так и мужчин. Выиграла 22 «Шлема» в одиночке (третий показатель среди женщин после Маргарет Корт и Серены Уильямс), в том числе четырежды собрала «Карьерный шлем» (рекорд в одиночном разряде как среди женщин, так и мужчин). Завоевала 107 титулов в одиночке (третий показатель после Навратиловой и Эверт), включая пять побед на Итоговом чемпионате WTA. Олимпийская чемпионка Сеула-1988 и обладательница серебряной медали Барселоны-1992. Граф принадлежит уникальное достижение – «Золотой шлем» — 1988 — победы на четырёх мэйджорах в году и Олимпиаде. Член Зала теннисной славы (2004).
Мария Шарапова
21 неделя во главе рейтинга
Первый «Шлем» завоевала в 17 лет и 2 месяца – Уимблдон-2004. Моложе неё этот турнир в одиночке выигрывала только Хингис. В том же году стала чемпионкой Итогового турнира WTA. Входит в десятку теннисисток за всю историю, кому удалось собрать «Карьерный шлем» в одиночном разряде. Первая теннисистка в истории России, возглавившая рейтинг WTA в одиночке. Была знаменосцем России на церемонии открытия Олимпиады в Лондоне-2012, где затем завоевала серебряную медаль. За карьеру выиграла 36 титулов в одиночке и три в паре. За карьеру заработала $ 38 777 962 призовых (четвёртый показатель в женском теннисе после сестёр Уильямс и Симоны Халеп).
Мартина Навратилова
332 недели во главе рейтинга
Выиграла 18 турниров «Большого шлема» в одиночке, в том числе дважды собрала «Карьерный шлем». Является рекордсменкой Уимблдона по количеству титулов – девять. Всего завоевала 167 титулов в одиночке – рекорд среди мужчин и женщин, в том числе восемь раз становилась чемпионкой Итогового турнира WTA (тоже рекорд). Всего с учётом парного разряда и микста выиграла 59 «Шлемов»! Семь раз в карьере заканчивала год в статусе первой ракетки мира. Член Зала теннисной славы (2000).
Мартина Хингис
209 недель во главе рейтинга
Единственная теннисистка из Швейцарии, возглавлявшая рейтинг WTA в одиночном разряде. Самая юная в истории теннисистка, выигравшая «Шлем» в одиночке – Australian Open – 1997 в возрасте 16 лет 3 месяца – и ставшая первой ракеткой мира – в 16,5 лет. Победила за карьеру на пяти «Шлемах», в том числе три года подряд выигрывала в Австралии (1997–1999). До «Карьерного шлема» не хватило «Ролан Гаррос», где дважды была финалисткой (1997, 1999). За карьеру завоевала 43 титула в одиночке, в том числе дважды на Итоговом чемпионате WTA (1998, 2000). Также выиграла 20 «Шлемов» в паре и миксте. Член Зала теннисной славы (2013). За карьеру заработала $ 24 749 074 призовых (11-й показатель в женском теннисе).
Моника Селеш
178 недель во главе рейтинга
Выиграла девять «Шлемов», однако до «Карьерного шлема» ей не хватило титула на Уимблдоне, где она в 1992 году была финалисткой. Завоевала 53 титула в одиночке, включая три подряд победы на Итоговом чемпионате WTA (1990–1992). Самая юная теннисистка, выигравшая «Ролан Гаррос» — в 1990 году ей было 16 лет и 6 месяцев. После трагического случая, когда в 1993 году на неё напал болельщик с ножом, она через несколько лет вернулась в тур, и её с 15 августа 1995 года классифицировали под первым номером вместе со Штеффи Граф, так как до трагедии Селеш была лидером рейтинга. Лишь 25 ноября 1996 года рейтинговая система вернулась к классическому виду, а Граф стала единоличной первой ракеткой мира. Обладательница бронзовой медали Олимпиады-2000 в Сиднее. Член Зала теннисной славы (2009).
Крис Эверт
260 недель во главе рейтинга
Выиграла 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, в том числе дважды собрала «Карьерный шлем». Является рекордсменкой «Ролан Гаррос» по количеству титулов – семь. Выиграла 157 титулов в одиночке (второй показатель после Навратиловой), включая четыре победы на Итоговом чемпионате WTA (1972, 1973, 1975, 1977). Именно Крис Эверт стала первой теннисисткой, возглавившей рейтинг WTA в 1975 году. Член Зала теннисной славы (1995).
Динара Сафина
26 недель во главе рейтинга
Рекордсменка России по количеству недель, проведённых во главе рейтинга WTA в одиночном разряде. Наряду с Янкович и Плишковой является бывшей первой ракеткой мира – «бесшлемницей». Трижды была финалисткой «Шлемов» — «Ролан Гаррос» — 2008, 2009, Australian Open – 2009, обладательница серебра Олимпиады в Пекине-2008. За карьеру выиграла 12 титулов в одиночке. Вместе с Маратом Сафиным является единственной в мире парой «брат-сестра», каждый из которых был лидером одиночного рейтинга.
Ана Иванович
12 недель во главе рейтинга
Первая теннисистка в истории Сербии, ставшая лидером мирового рейтинга. Этот высокий статус заработала одновременно с титулом на «Ролан Гаррос» — 2008. Также была финалисткой Australian Open того же года. Завоевала 15 титулов в одиночке. Завершила карьеру в 2016 году.
Серена Уильямс
319 недель во главе рейтинга
Выиграла 23 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (второй показатель в женском теннисе после Маргарет Корт), в том числе трижды собрала «Карьерный шлем». Самая возрастная теннисистка, выигравшая ТБШ в одиночке – Australian Open – 2017 – 35 лет и 4 месяца. Олимпийская чемпионка Лондона-2012 в одиночке. Вместе с Винус Уильямс является единственной в истории парой сестёр, каждая из которых была первой ракеткой мира в одиночке, да ещё и в паре. Завоевала 73 титула в одиночке (пятый показатель в истории). Является рекордсменкой женского тенниса по сумме призовых за карьеру – $ 94 816 730.
Эшли Барти
121 неделя во главе рейтинга
Рекордсменка Австралии по количеству недель во главе одиночного рейтинга WTA. Выиграла три разных «Шлема». До «Карьерного шлема» ей не хватило победы на US Open. Завоевала 15 титулов WTA в одиночке, включая Итоговый чемпионат WTA – 2019. Обладательница бронзовой медали Олимпиады в Токио-2020 в миксте. Ушла из тенниса в марте 2022 года в статусе первой ракетки мира. За карьеру заработала $ 23 829 070 призовых (15-й показатель в женском теннисе).
Ким Клейстерс
20 недель во главе рейтинга
Первая теннисистка в истории, ставшая первой ракеткой мира без побед на «Шлемах» — в 2003 году. В 2005-м победила на US Open, а через год завершила карьеру, но в 2009-м вернулась после рождения дочери и победила ещё на трёх мэйджорах. Была одновременно лидером мирового рейтинга как в одиночном, так и в парном разрядах. Завоевала 41 титул в одиночке и 11 в паре. Член Зала теннисной славы (2017). За карьеру заработала $ 24 545 194 призовых (13-й показатель в женском теннисе).
Жюстин Энен
117 недель во главе рейтинга
Выиграла семь «Шлемов», включая четыре победы на «Ролан Гаррос». До «Карьерного шлема» не хватило титула на Уимблдоне, где она дважды была финалисткой (2001, 2006). За карьеру завоевала 43 титула в одиночке, включая Итоговый чемпионат – 2006 и 2007. Рекордсменка Бельгии по количеству недель во главе одиночного рейтинга WTA. Олимпийская чемпионка Афин-2004. Член Зала теннисной славы (2016).
Виктория Азаренко
51 неделя во главе рейтинга
Чемпионка Australian Open – 2012 и 2013, финалистка US Open – 2012, 2013 и 2020. Единственная теннисистка в истории Беларуси, возглавлявшая рейтинг WTA в одиночном разряде. Завоевала 21 титул в одиночке, была финалисткой Итогового чемпионата WTA – 2011. Олимпийская чемпионка Лондона-2012 в миксте и обладательница бронзовой медали в одиночке. Обладательница двух «Шлемов» в миксте – US Open – 2007 и «Ролан Гаррос» — 2008. За карьеру заработала $ 34 900 323 призовых (шестой показатель в женском теннисе после сестёр Уильямс, Халеп, Шараповой и Возняцки).
Дженнифер Каприати
17 недель во главе рейтинга
В 16-летнем возрасте стала олимпийской чемпионкой Барселоны-1992. Выиграла три «Шлема» — Australian Open – 2001, 2002 и «Ролан Гаррос» — 2001. Завоевала 14 титулов в одиночке. Стала чемпионкой Кубка Федерации — 1990 в составе сборной США в возрасте 14 лет. Член Зала теннисной славы (2012).
Линдсей Дэвенпорт
98 недель во главе рейтинга
Выиграла три разных «Шлема» в одиночке. До «Карьерного шлема» не хватило победы на «Ролан Гаррос». Завоевала 55 титулов в одиночке, включая Итоговый чемпионат WTA – 1999. Олимпийская чемпионка Атланты-1996. Также была победительницей трёх «Шлемов» в паре и первой ракеткой мира в парном разряде. Член Зала теннисной славы (2014).
Ига Свёнтек
37 недель во главе рейтинга
Выиграла три «Шлема» — два «Ролан Гаррос» (2020, 2022) и один US Open (2022). Всего за карьеру завоевала 11 титулов, включая восемь – в минувшем сезоне. Единственная теннисистка в истории Польши, возглавлявшая рейтинг WTA. В 2022-м признана теннисисткой года по версиям WTA и ITF. За сезон заработала $ 9 368 326.
Наоми Осака
25 недель во главе рейтинга
Дважды побеждала на US Open (2018, 2020) и ещё дважды – на Australian Open (2019, 2021). Всего за карьеру завоевала семь титулов в одиночке. Единственная теннисистка в истории Японии, возглавлявшая рейтинг WTA в одиночном разряде. Именно Наоми было поручено зажечь олимпийский огонь в чаше стадиона на Играх в Токио-2020. Самая высокооплачиваемая спортсменка мира нескольких последних лет.
Каролина Возняцки
71 неделя во главе рейтинга
Единственная теннисистка в истории Дании, возглавлявшая рейтинг WTA. Когда впервые стала первой ракеткой мира в 2010 году, была «бесшлемницей», но в 2018-м всё-таки стала чемпионкой Australian Open, после двух поражений в финалах US Open (2009, 2014). За карьеру завоевала 30 титулов в одиночке, в том числе стала победительницей Итогового чемпионата WTA – 2017. Была знаменосцем Дании на церемонии открытия Олимпиады в Рио-2016. За карьеру заработала $ 35 233 415 призовых (пятый показатель в женском теннисе после сестёр Уильямс, Халеп и Шараповой).
Симона Халеп
64 недели во главе рейтинга
Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2018 и Уимблдона-2019. Завоевала 24 титула в одиночке, была финалисткой Итогового чемпионата WTA – 2011. Единственная теннисистка в истории Румынии, возглавлявшая рейтинг WTA в одиночном разряде. За карьеру заработала $ 40 203 437 призовых (третий показатель в женском теннисе после сестёр Уильямс).
Анжелика Кербер
34 недели во главе рейтинга
Самая возрастная теннисистка, впервые ставшая первой ракеткой мира – в 28 лет и 8 месяцев. Выиграла три разных «Шлема». До «Карьерного шлема» ей не хватило победы на «Ролан Гаррос». Победила на 14 турнирах в одиночке, была финалисткой Итогового чемпионата WTA – 2016. Завоевала серебро на Олимпиаде в Рио-2016. За карьеру заработала $ 31 886 468 призовых (восьмой показатель в женском теннисе после сестёр Уильямс, Халеп, Шараповой, Возняцки, Азаренко и Квитовой).
Амели Моресмо
39 недель во главе рейтинга
Стала первой ракеткой мира в 2004 году, не завоевав к тому времени «Шлема». Но в 2006-м победила сразу на двух ТБШ – Australian Open и Уимблдоне. Единственная теннисистка в истории Франции, возглавлявшая рейтинг WTA в одиночном разряде. Обладательница серебряной медали Олимпиады в Афинах-2004. Победительница 25 турниров в одиночном разряде, в том числе Итогового чемпионата WTA – 2005. Член Зала теннисной славы (2015).
Елена Янкович
18 недель во главе рейтинга
Рекордсменка Сербии по количеству недель во главе рейтинга. Финалистка US Open – 2008. Наряду с Плишковой и Сафиной является бывшей первой ракеткой мира – «бесшлемницей». Завоевала 15 титулов в одиночке и два в паре. Чемпионка Уимблдона-2007 в миксте.
Винус Уильямс
11 недель во главе рейтинга
Победительница семи «Шлемов», в том числе пять раз выигрывала Уимблдон. В одиночном разряде завоевала 49 титулов, включая Итоговый чемпионат WTA – 2008 в Дохе и Grand Slam Cup – 1998. Олимпийская чемпионка Сиднея-2000 в одиночке, а также трёхкратная обладательница золота Игр в паре с сестрой Сереной (2000, 2008, 2012). Завоевала серебро Олимпиады в Рио-2016 в миксте. Вместе с Сереной Уильямс является единственной в истории парой сестёр, каждая из которых была первой ракеткой мира в одиночке, да ещё и в паре. За карьеру заработала $ 42 403 103 призовых (второй показатель в женском теннисе после её сестры Серены).
Каролина Плишкова
8 недель во главе рейтинга
Дважды была финалисткой «Шлемов» — US Open – 2016 и Уимблдон-2021. За карьеру выиграла 16 титулов в одиночке. Наряду с Янкович и Сафиной является бывшей первой ракеткой мира – «бесшлемницей». За карьеру заработала $ 24 294 595 призовых (14-й показатель в женском теннисе).
Аранча Санчес-Викарио
12 недель во главе рейтинга
Чемпионка четырёх «Шлемов», включая три победы на «Ролан Гаррос». Рекордсменка Испании по количеству недель во главе одиночного рейтинга WTA. Завоевала бронзу Олимпиады в Барселоне-1992 и серебро Атланты-1996 в одиночке. Выиграла 29 титулов в одиночке, была финалисткой Итогового чемпионата WTA – 1993. Также была первой ракеткой мира в парном разряде. Выиграла 10 «Шлемов» в паре и миксте. Член Зала теннисной славы (2007).
Гарбинье Мугуруса
4 недели во главе рейтинга
Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2016 и Уимблдона-2017, финалистка Australian Open – 2020. Победительница 10 турниров в одиночном разряде, в том числе Итогового чемпионата WTA – 2021. Была лидером мирового рейтинга осенью 2017 года на протяжении четырёх недель, когда в это же время мужской рейтинг возглавлял ещё один представитель Испании — Рафаэль Надаль. За карьеру заработала $ 24 722 141 призовых (12-й показатель в женском теннисе).
Трэйси Остин
21 неделя во главе рейтинга
Двукратная чемпионка US Open (1979, 1981). Самая юная теннисистка, выигравшая Открытый чемпионат США – в 1979 году ей было 16 лет и 9 месяцев. Завоевала 30 титулов, включая победу на Итоговом чемпионате WTA – 1980. Чемпионка Уимблдона-1980 в миксте. Член Зала теннисной славы (1992).
Ивонн Гулагонг
2 недели во главе рейтинга
Австралийка завоевала семь титулов на турнирах «Большого шлема» — наибольшее количество на Australian Open (четыре). До «Карьерного шлема» не хватило лишь победы на US Open, где она четырежды была финалисткой. О том, что была первой ракеткой мира, стало известно спустя 31 год! После того как WTA произвела в конце нулевых более детальный подсчёт очков, полученных игроками в 1976 году, выяснилось, что у Ивонн «украли» целых две недели во главе рейтинга. И справедливость была восстановлена – Гулагонг оказалась в числе первых ракеток мира уже спустя много лет после завершения карьеры. Член Зала теннисной славы (1988).
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